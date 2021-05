Einen Sportgarten, ähnlich dem in der Pauliner Marsch in Bremen, wünscht sich die CDU-Fraktion im Rat für die Gemeinde Weyhe. (frei)

Weyhe. Die Weyher CDU-Fraktion möchte das Thema eines neun Jahre alten Antrags erneut in die Gemeindepolitik einbringen. Dabei geht es den Christdemokraten darum, einen Betrag in Höhe von 50.000 Euro für die Planung eines Sportgartens für die Bewohner der Gemeinde Weyhe in den Haushalt 2022 einzustellen. Die Diskussion in der vergangenen Ausschusssitzung für Schule, Kindertagesstätten und Jugend habe gezeigt, dass es einen großen Bedarf an Freizeiteinrichtungen für jedermann gibt, teilt Fraktionschef Dietrich Struthoff mit. So stellte die Sozialarbeit fest, dass es einen großen Bewegungsmangel vor allem bei Jugendlichen gibt. Auch gebe es kein freies Freizeitangebot für die Bewohner in dem Bereich zur sportlichen Betätigung. Um diesem Problem entgegenzuwirken, bietet sich nach Ansicht der CDU-Fraktion ein Sportgarten, vergleichbar dem in der Pauliner Marsch in Bremen, an. Des Weiteren bitten die Christdemokraten die Verwaltung in ihrem Antrag, Gespräche mit den Vereinen, freien Trägern der Jugendarbeit und den anderen Parteien zu initiieren zwecks Beteiligung an dem Projekt.