Zwischen Teppich Kibek und Toom in Brinkum-Nord soll nachverdichtet werden. Die Stuhrer Politik hätte dort gerne den Sportfachmarkt Decathlon. (Jonas Kako)

Die mögliche Ansiedlung des Sportfachmarktes Decathlon in Brinkum-Nord hat eine weitere Hürde genommen. So empfahl der Stuhrer Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt bei seiner Sitzung am Donnerstag die Änderung des Flächennutzungsplans für das Areal zwischen dem Toom-Baumarkt und der Firma Teppich Kibek. Und das trotz weiter bestehender Kritik vor allem aus den Nachbarkommunen (wir berichteten).

Ziel der Änderung des Flächennutzungsplans sei die Nachverdichtung in Brinkum-Nord, berichtete eine Mitarbeiterin des Planungsbüros IPW den Ausschussmitgliedern. Mit der bisherigen Zweckbestimmung der Flächen unter den Stichwörtern „Baumarkt“ und „Teppichmarkt“ sei dies allerdings nicht möglich. Daher solle das Gebiet allgemeiner als „Sondergebiet für Einzelhandel“ überschrieben werden. Dies sei der erste Schritt, um später in eine verbindliche Bauleitplanung einzusteigen – und würde auch der mutmaßlichen Ansiedlung von Decathlon dienen.

Kritik an den Plänen kam wieder aus Stuhrs Nachbarschaft. So wurden vor allem Bedenken an den möglichen Auswirkungen für die Versorgungsbereiche im Umland geäußert. Es wurde auch kritisiert, dass die Vorgaben des Landesraumordnungsprogramms (LROP) nicht eingehalten wurden. Auch das bereits vor einiger Zeit geänderte Einzelhandelskonzept der Gemeinde Stuhr wurde „kritisch hinterfragt“, so die IPW-Mitarbeiterin. Aus der Kritik habe sich aber keine Änderung des Planes ergeben.

„Ist zu erwarten, dass ein Rechtsstreit geführt wird gegen uns?“, hinterfragte Jan-Alfred Meyer-Diekena (FDP) die Rechtssicherheit der jetzt vorgeschlagenen Änderung des Flächennutzungsplans im Hinblick auf die Kritik aus den Nachbarkommunen. „Wir haben sehr viel Arbeit und Sachverstand investiert“, antwortete Christian Strauß, Leiter des Fachdienstes Stadtplanung bei der Gemeinde Stuhr. Auch externe Rechtsgutachten würden die Haltung der Verwaltung unterstützen. So sei nach „bestem Wissen und Gewissen“ gearbeitet worden. „Die Argumentation der Gemeinde ist schlüssig“, sagte Strauß. Seine Hand dafür ins Feuer legen, dass es zu keinem Rechtsstreit komme, könne er aber nicht.

„Seit zwei Jahren beschäftigen wir uns damit. Jedes Mal, wenn Stuhr tätig werden will in dieser Sache, gibt es Gegenwind“, sagte CDU-Ausschussmitglied Frank Schröder. Es sei klar, dass „wir Decathlon hier haben möchten.“ Und weiter: „Wir vertrauen der Verwaltung. Ich möchte die Gemeinde Stuhr erweitern, auch wirtschaftlich“, so der Christdemokrat. „Es ist keine Frage, dass uns Decathlon sehr gut zu Gesicht stehen würde“, sagte SPD-Ausschussmitglied Dennis True. „Wir sollten in die Puschen kommen“, befand er.

Bei einer Enthaltung von Jan-Alfred Meyer-Diekena empfahl der Ausschuss die Änderung des Flächennutzungsplans. In den nächsten Schritten müssten nun der Verwaltungsausschuss und der Rat der Gemeinde der Änderung zustimmen.