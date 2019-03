Die Notlösung: Die Ärzte haben den Aufenthaltsraum zum Serverraum umfunktioniert – damit der Betrieb weiterlaufen kann. (Braunschädel)

Wer am Montag bei der Chirurgie Weyhe anrief, bekam nur eine Bandansage zu hören. Wer direkt in die Praxisklinik im Erdgeschoss des Rudolf-Virchow-Hauses an der Hauptstraße kam, dem wurde gesagt, eine Behandlung sei derzeit nicht möglich. Der Hintergrund: Die gesamte EDV-Anlage war ausgefallen. Doch keineswegs einfach so: Wie Arzt Dr. Tobias Brockmöller anprangert, hat der Vermieter, mit dem die Leester Mediziner seit einiger Zeit über Kreuz liegen, per Gerichtsvollzieher den Keller zwangsräumen lassen, der bisher als Serverraum genutzt wurde. Die Folge: „Totalausfall“, wie der Chirurg es ausdrückt.

Mittlerweile sei dieser wieder einigermaßen behoben. „Die Kabel laufen jetzt durch die Personaltoilette, der Server steht im Aufenthaltsraum“, erklärt Brockmöller die provisorische Problemlösung. Auch auf einen Teil der Sanitäranlagen müsse derzeit verzichtet werden. „Aber wir sind telefonisch zumindest teilweise wieder erreichbar“, berichtet er zum Stand der Dinge. Handwerker seien dabei, die Situation weiter zu verbessern. Während bis Dienstag noch Termine abgesagt werden mussten, wie er erzählt, konnten chirurgische Eingriffe weiterhin vorgenommen werden. „Operiert wird ja Gott sei Dank noch mit den Händen, da brauchen wir keinen Computer für“, sagt Brockmöller – und kann bei aller Verstimmung fast schon wieder lachen dabei.

Doch warum der ganze Ärger? „Mit dem Bau der Fresenius-Schule wurde uns hier die Erweiterungsmöglichkeit genommen, die man uns eigentlich schuldet“, so Brockmöller zu einem Auslöser des Streits. Angefangen habe es mit dem Absperren der Parkplätze hinter dem Gebäude, dann wurde darauf die Schule errichtet, die im vergangenen Jahr ihren Betrieb aufnahm (wir berichteten). Bekanntlich werden die Chirurgen – offenbar nicht zuletzt deshalb – gänzlich umorientiert und wollen in diesem Frühsommer – somit aber nicht schon wie geplant im Frühjahr – nach Brinkum in eine eigene, derzeit noch im Bau befindliche Klinik an der Bremer Straße ziehen. 3,5 Millionen Euro werden investiert. Und der Arzt sagt: „Wir freuen uns, am neuen Standort keinen Vermieter mehr zu haben.“

Eigentümerwechsel bringt Kostensteigerung

Seit 1989 habe man den derzeitigen Sitz in Leeste gehabt. Als 2015 dann der Eigentümer wechselte, kam ein neuer Vertrag über die 289 Quadratmeter zustande – der nach Brockmöllers Auffassung auch die elf im Keller einbeziehen sollte. Die Nebenkosten seien jedenfalls um 300 Prozent erhöht worden. Eigentlich habe er die aktuellen Räume weitervermieten oder dort eine Zweitniederlassung eröffnen wollen. Auch habe er eine Auflösung des Mietvertrages angeboten. Denn er meint: „Man will uns vertreiben.“

Genau das will besagter Vermieter, Investor Peter Flügge aus Achim, aber eben nicht. Er beharrt auf dem ihm zufolge noch fünf Jahre laufenden Mietvertrag. „Warum sollte ich?“, erwidert er auf die Frage, ob er beabsichtige, die Chirurgie Weyhe ziehen zu lassen. Schließlich gehe es da um 300 000 Euro. Im Gegenteil glaubt er, die Mediziner wollten ihn „erpressen“, um aus der Vereinbarung zu kommen. So jedenfalls werte er eine von ihnen angestrebte Abrissverfügung gegen die Schule, die jedoch vor Gericht letztlich keinen Bestand gehabt habe.

Für unverhältnismäßig hält Flügge es indes nicht, wegen der Fehde nun eine ganze Praxis faktisch lahmlegen zu lassen: „Ich habe sogar noch die Möglichkeit gegeben, die Kabel aus dem Keller zu holen.“ Und: „Die wussten seit ein paar Wochen von der Vollstreckung. Die haben wohl geglaubt, dass ich das nicht mache.“ Es gebe nun mal keinen gültigen Mietvertrag für den Keller, er sei also im Recht.

Das mag sein, stimmt Tobias Brockmöller prinzipiell zu. Aber: „Ethisch und moralisch ist das verwerflich, einfach rücksichtslos.“ Sein Team denke allein an das Wohl der Patienten.