Die Pianistin Lise de la Salle tritt am 19. September gemeinsam mit der NDR-Radiophilharmonie auf Gut Varrel auf. (Roland Scheitz)

Stuhr-Varrel. Lise de la Salle hat mit vier Jahren das Klavierspielen begonnen, ebenso wie Clara Schumann, der ein Teil der Niedersächsischen Musiktage auf Gut Varrel gewidmet ist. Dabei dreht sich alles um die Eigenschaft „Mut“. Schumann habe sich in der Biedermeierzeit durchsetzen müssen, um komponieren zu können, erklärt Ralf Warneke aus der Marketingabteilung der mitveranstaltenden Kreissparkasse Syke den Zusammenhang zwischen ihrem musikalischen Willen und dem Konzert mit de la Salle am Donnerstag, 19. September.

Schumann, geboren vor 200 Jahren am 13. September, ist in einem pastoralen Haus aufgewachsen, musste täglich Klavier spielen – gezwungen vom Vater – und komponierte ihr erstes Stück mit elf Jahren, stellt Warneke das Porträt der Komponistin vor, das er als grandios und tragisch zugleich bezeichnet. „Ich weiß nicht, was Sie mit vier gemacht haben, aber ich habe mit Legos gespielt“, sagt er. Ebenfalls durchgesetzt hatte sich Schumann, so Warneke weiter, als es um die Heirat mit ihrem späteren Ehemann Robert Schumann ging. Der Vater war gegen die Verbindung. Clara Schumann aber klagte dagegen, heiratete und wurde erneut ausgebremst, wie Warneke weiter erklärt. Gatte Robert habe sich gestört gefühlt durch das Können seiner Frau, musste aber schließlich klein bei geben, weil Clara Schumann erfolgreicher war. „Einer musste ja das Geld nach Hause bringen“, sagt Warneke über die achtfache Mutter. „Clara Schumann ist für mich eine sehr mutige Frau“, ergänzt er.

Musikalisch im Zentrum des Konzerts in Varrel steht dennoch die zweite Symphonie in C-Dur von Robert Schumann, der sich selbst nach einem gescheiterten Selbstmordversuch in eine Psychiatrie einweisen ließ und dort starb, berichtet Ralf Warneke weiter. Aber auch das erste Klavierkonzert in a-Moll von Clara Schumann ist Teil des Programms. Am Klavier interpretieren wird die Werke die 31-jährige Lise de la Salle, die bereits auf eine mehr als 15 Jahre andauernde internationale Karriere zurückblicken kann, wie es in einer Mitteilung der Musiktage heißt. Die Französin wird begleitet von der NDR-Radiophilharmonie unter der Leitung der amerikanisch-taiwanesischen Dirigentin Mei-Ann Chen. Ebenfalls auf Gut Varrel zu hören sein soll Musik der 1977 geborenen Anna Thorvaldsdottir. Die isländische Komponistin hat „bei popaffinen Hörern ebenso viel Erfolg wie bei Klassikfans“, heißt es in der Ankündigung.

Das Konzert in Varrel am 19. September startet um 20 Uhr. Die Karten kosten zwischen 25 und 30 Euro, was der Marketingleiter der Kreissparkasse einen „sagenhaft günstigen Preis“ nennt. Erhältlich sind sie in allen Geschäftsstellen des WESER-KURIER, unter anderem an der Bassumer Straße 6a in Brinkum, im Rathaus Stuhr, bei der Kreissparkasse Syke und unter Telefon 08 00 / 4 56 65 40 (Niedersächsische Musiktage).

Die Niedersächsischen Musiktage – laut Warneke "das größte Musikevent in Niedersachsen für klassische Musik" – beginnen am 31. August. Bis zum 29. September finden 43 Konzerte im Land verteilt statt. Sie werden veranstaltet von der Niedersächsischen Sparkassenstiftung in Zusammenarbeit mit den Sparkassen in Niedersachsen und örtlichen Mitveranstaltern. Zu den Künstlern der Saison gehören unter anderem Igor Levit, Alice Sara Ott, das Artemis Quartett, Sophie Karthäuser und die Akademie für Alte Musik, die Musikkomiker Igudesman & Joo sowie die Gesangsensembles Tenebrae und Orlando Consort aus London.