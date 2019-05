Cord Bockhop dankte in Neubruchhausen seinen Wählern. (Vasil Dinev)

Der Superwahlsonntag ist Geschichte. Los ging es mit den Ergebnissen der Europa-Wahl, hier konnte die CDU mit 32,21 Prozent aller Stimmen im Landkreis Diepholz vom Feld ziehen. Zweitstärkste Partei wurden die Grünen mit 21,48 Prozent, Platz drei ging an die Sozialdemokraten (20,21 Prozent). Wesentlich deutlicher fiel das Ergebnis der Landratswahl aus: Die Wähler hatten mit Cord Bockhop und seinem Konkurrenten Harald Wiese eine überschaubare Auswahl. Favorit Cord Bockhop triumphierte klar mit 89,82 Prozent, Konkurrent Harald Wiese von der AfD erhielt 10,18 Prozent. Bei der Bürgermeisterwahl in Stuhr blieb es spannend bis zum Schluss. Am Ende lag Einzelbewerber Stephan Korte (unterstützt von der SPD und Bündnis 90/Die Grünen) mit 43,80 Prozent knapp vor CDU-Kandidat Frank Holle mit 42,90 Prozent. FDP-Bewerber André Uzulis kam auf 13,30 Prozent. Fest steht nur: Holle und Korte treten am Sonntag, 16. Juni, bei der Stichwahl erneut gegeneinander an.