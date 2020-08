Für ihre Graffits griffen die Kinder bei dem Ferienprojekt auch Themen wie die Corona-Pandemie oder den Tierschutz auf. (Michael Galian)

Stuhr-Brinkum. Was passiert, wenn Kinder und Jugendliche ihrer Fantasie freien Lauf lassen können, machen die Ergebnisse des Graffiti- und des Mosaikprojekts der Kunstschule Stuhr (Kuss) deutlich. Während die jungen Graffitikünstler bei dem Projekt des Kinderferienprogramms Themen wie Tier- und Naturschutz oder die Corona-Pandemie aus ihrer Sicht auf große Banner sprühten, „knüpfte“ die Mosaikgruppe einen passenden Teppich für das vor drei Jahren entstandene Mosaiksofa. Die Ergebnisse beider Projekte, die in der letzten vollen Ferienwoche stattfanden, sollen auch zu einem späteren Zeitpunkt noch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Für die beiden Neunjährigen Paul und Aymen sowie für den zwölf Jahre alten Leon und die 13-jährige Milena war die Ferienspaßaktion der Kunstschule eine willkommene Gelegenheit, ihre Gedanken und Gefühle zur Corona-Pandemie zu Papier zu bringen beziehungsweise auf ein Banner zu sprühen. Während der viertägigen Aktion in der Jahnstraße nahm das Graffiti schnell Gestalt an und auch das Ergebnis spricht Bände: „Nie wieder Covid-19“ steht darauf, darunter ist ein Heißluftballon zu sehen, der das Virus auf Nimmerwiedersehen verschwinden lässt.

Einen eindringlichen Appell an den Tier- und Naturschutz richteten dagegen der elfjährige Jona und sein Team mit der gemeinsamen Arbeit an alle, die Verantwortung tragen. „Massentierhaltung schadet uns allen und nicht nur den Tieren“, ist sich Jona, der selbst auf einem Bauernhof mit Tierhaltung lebt, sicher. Auch die Plastikflut im Meer, die Vermüllung der Landschaft oder die Wilderei von geschützten Tieren ist den Jungen und Mädchen nicht egal, was auf ihrem Wandbild eindeutig zu sehen ist.

Für Udo Arndt und Sonja Krüder, die das Graffiti-Projekt begleitet haben, ist das Ergebnis der zehn beteiligten Kinder im Alter von neun bis 13 Jahren beeindruckend. „Nachdem sich die Gruppe Anfang der Woche das erste Mal getroffen hatte und wir das Thema 'Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt' vorgestellt hatten, sprudelten die Ideen nur so“, berichteten die beiden begeistert von so viel Kreativität. Sie freuen sich schon darauf, mit allen Beteiligten die drei großen Wandbilder an der Alten Schule in der Jahnstraße mit Hilfe eines großen Krans für alle deutlich sichtbar anzubringen.

Ein ganz anderes, aber nicht weniger kreatives Projekt der Kunstschule erfolgte zeitgleich im Haus am Wall in Brinkum. Gemeinsam mit dem Team Jugend und dem Künstler Rodi Khalil waren dort acht Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren fleißig und bastelten aus bunten Fliesen einen Mosaikteppich für Brinkum. Mit Fliesenkleber und Zange zum Zerkleinern der Fliesen in kleine Mosaikstückchen können nach dieser Woche wohl alle Beteiligten bestens umgehen. Mit großem Eifer entstanden so acht Einzelstücke, die am Ende wie ein Puzzle zu einem Ganzen zusammengefügt werden. Wie Teppich und das bereits vor drei Jahren entstandene Mosaiksofa am Ende zusammen aussehen, darauf sind schon jetzt alle ganz gespannt. „Und wer weiß – vielleicht gibt es neben dem Teppich irgendwann ja auch noch einen Tisch für das Sofa“, sinniert ein verschmitzt lächelnder Rodi Khalil am Ende der Aktion.

Mit einer verlorenen Wette sorgte Anna vom Team Jugend für ein fröhliches und sportliches Ende des Mosaikprojektes. 80 Hampelmänner musste sie machen, wenn alle es schaffen sollten, ihr Puzzleteil für den Teppich bis zum Ende der Aktion fertigzustellen. Ehrensache, dass die jungen Künstler alles daran setzten und letztlich auch die Wette gewonnen haben.



Unter dem Motto „Neues Kuss-Kursangebot gegen Corona-Depression“ geht die Kunstschule Stuhr auch zuversichtlich in die nächsten Monate. Eine Übersicht über alle Angebote der Kunstschule finden Interessierte im Internet unter www.kunstschule-stuhr.de.