Bei 22 Bewohnern eines Seniorenheims in der Gemeinde Weyhe ist eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. (Symbolbild) (Marcel Kusch /dpa)

Nun ist es bestätigt: In dem Seniorenheim in der Gemeinde Weyhe sind 27 Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, sind davon 22 Bewohner sowie fünf Mitarbeiter betroffen, deren Testergebnisse nun am Donnerstag vorlagen. „Das Gesundheitsamt des Landkreises Diepholz begleitet die Einrichtung hinsichtlich der weiteren Vorgehensweise zur Bewältigung des Infektionsgeschehens“, heißt es seitens der Kreisverwaltung.

„Das ist eine Einrichtung, in der wir das sehr gut regeln können“, betonte auch Kreisrätin Ulrike Tammen am Donnerstag noch mal. So werde das Seniorenheim in drei Bereiche aufgeteilt: In einem Teil sind die positiv getesteten Bewohner untergebracht, die von ebenfalls positiv getesteten Mitarbeitern im Rahmen einer Arbeitsquarantäne betreut werden. Im zweiten Bereich wohnen die engeren Kontakte zu den positiv Getesteten, die selbst nicht infiziert sind und im dritten Bereich sind diejenigen untergebracht, die gar nicht vom Infektionsgeschehen berührt sind.

Landrat Cord Bockhop und Kreisrätin Ulrike Tammen vom Landkreis Diepholz äußerten sich am Donnerstag zum aktuellen Corona-Stand und der Situation in der Kreisverwaltung. (Esther Nöggerath)

48 Neuinfektionen am Donnerstag

Insgesamt hat der Landkreis am Donnerstag 48 Neuinfektionen und somit nun insgesamt 200 aktuell Infizierte vermeldet. Damit gibt es nun 1093 Corona-Fälle im Landkreis überhaupt seit Ausbruch des Virus. Der Inzidenzwert der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner beläuft sich nun auf 96,83.

Angesichts der aktuellen Lage appelliert auch Landrat Cord Bockhop noch einmal an alle Kreis-Bewohner, auch auf ein Halloween-Laufen in diesem Jahr zu verzichten. „Wenn die Kinder von Tür zu Tür gehen, etwas an sich nehmen und sich unterhalten, ist das dieses Mal kein Spaß“, sagt er. Mit Blick auf die teils ohnehin schon schwierige Nachverfolgung des Corona-Infektionsgeschehens könne das dieses Jahr nicht so laufen. „Halloween fällt dieses Jahr aus“, formuliert es Bockhop überspitzt. Was dagegen sehr wohl möglich ist, sei etwa ein Laternelaufen im Kreis der Kernfamilie.

Wie schwierig die Kontaktverfolgung derzeit ist, macht auch Ulrike Tammen noch mal deutlich. „Die Neu-Infizierten haben meistens mehr als zwei Kontakte, entsprechend aufwendig ist die Nachverfolgung“, erklärt sie. Inzwischen gebe es auch schon Fälle, bei denen nicht mehr genau nachvollziehbar wäre, wie die Infektionskette verläuft – teilweise auch, weil nicht immer alle Leute im Detail erzählen, mit wem sie in den jüngsten Tagen Kontakt hatten. „Wenn Unterlagen dann auch nur unzureichend ausgefüllt werden, erschwert uns das natürlich die Arbeit“, sagt Tammen.

Um dem ganzen Infektionsgeschehen dennoch Herr zu werden, hat die Kreisverwaltung die Kontaktnachverfolgung komplett aus dem Gesundheitsamt ausgegliedert und in der Dr.-Kinghorst-Schule in Diepholz mitsamt Turnhalle ein Corona-Lagezentrum zur Kontaktermittlung mit insgesamt 45 Arbeitsplätzen eingerichtet. „Wir werden jetzt auch Schichtdienste einführen“, erzählt Tammen. So soll die Kontaktermittlung ab sofort von 7 bis 20 Uhr erfolgen und auch am Sonnabend gearbeitet werden. „Das bedeutet aber auch einen großen Personalbedarf“, erklärt die Kreisrätin.

Beistand leisten

Wie berichtet, bekommt die Kreisverwaltung deswegen auch Unterstützung von der Bundeswehr. „Aber das wird nicht reichen“, sagt Tammen. Denn pro Tag etwa schaffe es ein Mitarbeiter in der Kontaktverfolgung, zwei Index-Fälle komplett abzuarbeiten. „Wenn es gut läuft“, betont Tammen. Denn das ist schließlich abhängig davon, mit wie vielen Menschen ein Infizierter Kontakt hatte und wie viele weitere Kontakte daraus folgen, die alle ermittelt und angerufen werden müssen. Teils müsse man auch Beistand leisten, weil einige Menschen aufgrund des positiven Testergebnisses auch in Tränen ausbrechen oder anderweitig intensiv reagieren.

„Wir schaffen das, aber wir sind an der Grenze“, sagt Cord Bockhop. Um weitere, personelle Unterstützung zu bekommen, ist der Landkreis aktuell dabei, zusätzlich an Universitäten nachzufragen. Mit Aushilfskräften sollen so weitere 20 Stellen für die Kontaktnachverfolgung besetzt werden. Insgesamt würde man dann mit allen Kreis-Mitarbeitern, die sich in erster Linie mit der Corona-Pandemie beschäftigen, bereits in den dreistelligen Bereich kommen.

Dazu zählen auch die Mitarbeiter, die sich um das Corona-Bürgertelefon kümmern, dessen Erreichbarkeit der Landkreis aufgrund der steigenden Zahlen wieder ausgeweitet hat (wir berichteten). Sechs Menschen arbeiten pro Schicht daran, alle Anrufe entgegenzunehmen und abzuarbeiten. Während zu Beginn der Pandemie im Frühjahr noch weniger als 100 Anrufe pro Woche beim Landkreis eintrudelten, sind es laut Tammen inzwischen über 200 am Tag. Teils müssten sich die Mitarbeiter dort auch wüste Beschimpfungen anhören, wenn die Antwort nicht so ausfällt, wie sich der Anrufer das erhofft hatte, erzählt Bockhop.

Eine andere Lebenssituation

Mit Blick auf die Infektionszahlen im Kreisgebiet ist der Landrat aber noch relativ gefasst und relativiert diese: „Wir haben hier einfach eine andere Lebenssituation als in den Städten“, sagt er und zieht zum Vergleich das Beispiel Delmenhorst heran: Dort gibt es derzeit 262 Infizierte auf rund 62 Quadratkilometern Fläche, während sich im Landkreis die 200 Infizierten auf gut 1987 Quadratkilometer verteilen. „Das führt dazu, dass ich auch immer noch relativ ruhig bin“, sagt Bockhop.

Die Weitläufigkeit des Landkreises ist wohl auch mit einer der Gründe, warum die Regel, an Stellen im öffentlichen Raum, an denen es enger wird, eine Maskenpflicht einzuführen, bislang nicht zur Anwendung kommt. „Wir sind da in einer anderen Situation als in der Stadt“, erklärt Bockhop. Im Landkreis Diepholz würde es lediglich auf Wochenmärkten zu solchen möglichen Engpässen kommen können. „Wir überlegen derzeit, ob wir da eine Maskenpflicht einführen“, sagt der Landrat. Das sei aber noch nicht final entschieden.

Die Gemeinden Weyhe und Stuhr sind derzeit am meisten von Corona-Infektionen betroffen. (Grafik / Stevie Schulze)

Nichtsdestotrotz mahnt Bockhop auch noch einmal an, dass eine Eindämmung des Infektionsgeschehens nur funktioniert, wenn alle mitziehen: „Es ist Eigenverantwortung gefragt. Wer erst am Montag damit anfängt, hat schon zwei Tage verloren“, sagt der Landrat und betont auch noch einmal, dass man gemeinsam mit der Polizei auch weiterhin auf verstärkte Kontrollen setzen wird. „Wir werden auch Bußgelder verhängen, wenn sich jemand nicht an die Regeln hält.“

Was die Kreis-Bewohner aufgrund der neuen Verordnung durch die Bundesregierung konkret erwartet, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. „Da müssen wir als Landkreis jetzt abwarten, was das Land entscheidet“, erklärt Bockhop. Eine entsprechende Verfügung werde derzeit auch in Abstimmung mit den Landkreisen erarbeitet.

Zur Sache

975 Menschen in Quarantäne

Aktuell befinden sich 975 Personen im Landkreis Diepholz in Quarantäne. Dazu zählen sowohl alle bestätigten Fälle als auch die ermittelten Kontaktpersonen mit erhöhtem Infektionsrisiko und Reiserückkehrer aus Risikogebieten, deren Testergebnis noch aussteht. 863 Personen, bei denen das Virus nachgewiesen wurde, konnten aus der Quarantäne entlassen werden. 30 Personen sind bisher in Zusammenhang mit Corona verstorben. In den Kliniken des Landkreises Diepholz werden zurzeit neun Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer laborbestätigten Infektion behandelt. Zwei der Patienten werden intensivmedizinisch versorgt und beatmet.