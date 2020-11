Landkreis Diepholz

Corona-Fälle an Grundschulen

Eike Wienbarg

An den Grundschulen in Stuhrer Ortsteil Varrel und in Sankt Hülfe-Heede wurden zwei Schüler positiv auf das Coronavirus getestet. Insgesamt verzeichnete der Landkreis Diepholz am Freitag 40 Neuinfektionen.