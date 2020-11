In zwei Schulen im Landkreis Diepholz hat sich je ein Fall einer Corona-Infektion bestätigt (Symbolbild). (Hendrik Schmidt/dpa)

Landkreis Diepholz. In einer weiteren Klasse der Berufsbildenden Schulen (BBS) Syke und in einer 8. Klasse des Gymnasiums Bruchhausen-Vilsen ist je ein positiver Covid-19-Fall bestätigt worden, wie die Diepholzer Kreisverwaltung am Freitag mitteilte. Beide Schulen wechseln in der nächsten Woche entsprechend der Corona-Verordnung in den Unterricht mit geteilten Lerngruppen. Aktuell sind 280 Menschen im Landkreis positiv auf das Virus getestet worden. Insgesamt liegt die Zahl mit 44 Neuinfektionen bei 1442 Fällen. Der Inzidenzwert beläuft sich auf 138,65. Dieser Wert basiert auf den aktuellen Daten des Gesundheitsamts. Aktuell sind 1632 Menschen in Quarantäne. Dazu zählen sowohl alle bestätigten Fälle als auch die ermittelten Kontaktpersonen mit erhöhtem Infektionsrisiko und Reiserückkehrer aus Risikogebieten, deren Testergebnis noch aussteht. 1130 Menschen, bei denen das Virus nachgewiesen wurde, konnten aus der Quarantäne entlassen werden. 32 Menschen sind bisher in Verbindung mit Covid-19 gestorben. In den Kliniken des Landkreises werden zurzeit 21 Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer bestätigten Infektion behandelt, sieben von ihnen intensivmedizinisch und unter Beatmung.