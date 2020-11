Im Landkreis Diepholz wurden am Freitag 35 Neuinfektionen gemeldet (Symbolbild). (DENIS BALIBOUSE/DPA)

Der Landkreis Diepholz hat am Freitag 35 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das bedeutet: Gegenwärtig sind 211 Menschen im Kreisgebiet nachweislich mit dem Virus infiziert worden. Insgesamt verzeichnet der Landkreis nun 2292 bestätigte Corona-Fälle, lässt Landkreis-Pressesprecherin Mareike Rein wissen. Ihr zufolge beläuft sich der Inzidenzwert der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner auf 112,9. 1176 Menschen im Landkreis befinden sich in Quarantäne, 41 sind in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. In den Kliniken werden zurzeit neun Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer laborbestätigten Infektion behandelt; zwei von ihnen werden intensivmedizinisch versorgt und beatmet.

In einer zehnten Klasse der Oberschule Bassum wurde ein positiver Fall bestätigt. Dort erfolgt der Unterricht weiter im Klassenverbund. An der Grundschule Barnstorf und der Grundschule Sulingen wurde jeweils ein positiver Fall in der vierten Klasse bestätigt. Die betroffenen Schulen sind in das Szenario B mit geteilten Lerngruppen gewechselt. Darüber hinaus wurde je ein positiver Corona-Fall in der Kindertagesstätte am Müntepark in Diepholz und in der Kindertagesstätte Regenbogen in Sulingen bestätigt. Die betroffenen Gruppen befinden sich in Quarantäne.