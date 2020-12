In zwei Pflegeeinrichtungen im Landkreis Diepholz hat es Corona-Fälle gegeben. Dort stehen Tests für Bewohner und Mitarbeiter an (Symbolbild). (Christian Beutler/DPA)

Landkreis Diepholz. Im Barrier Seniorenheim des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat sich unter den Bewohnern ein Corona-Fall bestätigt. Vorsorglich waren am Montag Abstriche von allen Bewohnern und Mitarbeitern genommen worden, wie der Landkreis mitteilte. Aufgrund eines positiven Testergebnisses unter den Mitarbeitern des Bassumer Seniorenheims „Haus Drei Linden“ erfolgt dort am Dienstag ebenfalls eine Reihentestung.

An der Oberschule Bassum hat es zudem einen positiven Corona-Befund in einer fünften Klasse gegeben. Wegen des Tragens von Mund-Nasen-Bedeckungen im Unterricht sowie der Einhaltung des Lüftungs- und Hygienekonzeptes gelten entsprechend der Empfehlungen des Niedersächsischen Gesundheitsamts nur diejenigen als Kontaktpersonen der Kategorie 1, zu denen der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden konnte, so der Landkreis weiter. Darüber hinaus ist ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet worden, das die Kindertagesstätte „Brinkum Meyerstraße II“ in Stuhr besucht. Die betroffene Gruppe befindet sich nach Angaben des Landkreises in Quarantäne.

Seit Sonnabend sind im Landkreis Diepholz weitere 28 Infektionen nachgewiesen worden, womit die Zahl der derzeit Infizierten bei 215 liegt. Bisher gab es im Kreis 3081 bestätigte Fälle. Aktuell befinden sich 1063 Menschen im Landkreis Diepholz in Quarantäne. 2814 Menschen, bei denen das Coronavirus nachgewiesen worden war, konnten aus der Quarantäne entlassen werden. 52 Menschen starben bisher im Zusammenhang mit Covid-19.

In den Kliniken des Landkreises werden zurzeit 21 Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer laborbestätigten Infektion behandelt. Vier der Patienten werden intensivmedizinisch versorgt und beatmet.