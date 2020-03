In der Führung der Kreisverwaltung gibt es den ersten Corona-Fall (Symbolbild). (Jean-Christophe Bott/DPA)

Landkreis Diepholz. Die Zahl der Corona-Erkrankungen im Landkreis Diepholz ist auf insgesamt 35 gestiegen. Nun ist auch die Landkreisverwaltung betroffen. Ein Mitglied der Verwaltungsführung wurde positiv auf das Virus getestet, heißt es vom Landkreis. Landrat Cord Bockhop sowie Kreisrat Jens-Hermann Kleine haben sich daraufhin aufgrund bestehender Symptomatik ebenfalls testen lassen und sich unverzüglich in Quarantäne begeben, heißt es weiter. Mit einem Testergebnis werde im Laufe dieses Tages gerechnet.

Des Weiteren haben sich der Landkreis und die Städte und Gemeinden auf ein weiteres gemeinsames Vorgehen geeinigt. So soll der Publikumsverkehr im Kreishaus sowie in den Rathäusern verringert werden. Besuche von Bürgern sollten bis auf weiteres auf ein „notwendiges Maß“ reduziert werden. Anliegen sollten telefonisch oder per E-Mail geklärt werden, für zwingend notwendige persönliche Vorsprachen ist eine telefonische Terminvereinbarung erforderlich. Außerdem sollen Brauchtumsfeuer wie zum Beispiel Osterfeuer als öffentliche Veranstaltung gewertet werden, die nicht stattfinden dürfen. Weiter wurde vereinbart, dass in den Städten und Gemeinden erst ab 1. Juni neue Termine für Trauungen vergeben werden können. Um die besonders gefährdeten Bürger mit Vorerkrankung und Schwächung zu schützen, wurden „kontaktreduzierende Maßnahmen für Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Heime für ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen oder Menschen mit Behinderungen ausgeweitet“. Darunter fällt auch die Einstellung des Betriebs von Einrichtungen der Tagespflege.

Zum Schutz vor der Verbreitung des Coronavirus wurde ebenfalls die Beschränkung von sozialen Kontakten im öffentlichen Bereich beschlossen. Als Folge dessen werden alle öffentlichen Veranstaltungen und Ansammlungen im Freien genauso wie alle privaten Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmenden untersagt.