Der Landkreis Diepholz hat den ersten Corona-Fall bestätigt (Symbolbild). (Sebastian Gollnow/DPA)

Der erste Fall einer Corona-Infektion im Landkreis Diepholz hat sich bestätigt. Der betroffene Patient hat sich in häusliche Absonderung begeben und befindet sich in einem guten Zustand, heißt es vom Landkreis. Weitere Informationen sollen am Nachmittag folgen.