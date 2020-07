Die auf dem ehemaligen Kasernengelände in Wagenfeld lebenden Mitarbeiter eines Schlachtbetriebes in Wildeshausen sind erneut allesamt negativ auf das Coronavirus getestet worden. Die Quarantäne gilt dennoch weiterhin für sie. (Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

Landkreis Diepholz. Auch erneute Tests auf Covid-19 bei den 201 Werkvertragsarbeitern eines Wildeshauser Schlachtbetriebes, die in der ehemaligen Kaserne in Wagenfeld leben, sind allesamt negativ ausgefallen. Das teilte der Landkreis Diepholz am Donnerstag mit. Bevor sie jedoch aus der Quarantäne entlassen werden können, stehen in einer Woche weitere Tests an. Die Versorgung der Arbeitskräfte sei bisher vom Kreis durch das Deutsche Rote Kreuz sichergestellt worden. Ab diesem Freitag werde das Unternehmen dies übernehmen, bei dem die Bewohner unter Vertrag stehen.

Mit drei Neuinfektionen steigt die Zahl der am Coronavirus erkrankten Menschen im Kreis derweil auf 16. Bislang gab es insgesamt 411 bestätigte Fälle. 26 Menschen starben in Verbindung mit dem Virus. 271 Menschen sind aktuell in Quarantäne. Zurzeit wird ein Verdachtsfall intensivmedizinisch versorgt.