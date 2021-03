Ein falsch geparktes Auto hatte die Beamten aufmerksam gemacht (Symbolbild). (Björn Hake)

Landkreis Diepholz. Gleich mehrere Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz hat die Polizei in Sulingen am Sonntag festgestellt. Nach eigenen Angaben waren die Beamten gegen 9 Uhr auf der Suche nach dem Halter eines falsch geparkten Autos und kamen so zur Wohnung eines Sulingers an der Straße Am Wolfsbaum. Neben dem Fahrzeughalter trafen die Polizisten in der Wohnung noch mehrere weitere Personen aus unterschiedlichen Haushalten und ohne eine Mund-Nasen-Bedeckung an. Weiterhin stellten die Beamten Cannabis-Geruch in der Wohnung fest. Auf Anordnung einer Richterin des Amtsgerichts Verden durchsuchte die Polizei daraufhin die Wohnung und beschlagnahmte eine bislang nicht näher bestimmte Menge Betäubungsmittel, dazugehörige Utensilien und mutmaßliche Anabolika. Gegen die Angetroffenen wurden Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz gefertigt und Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet, so die Polizei weiter.