(Symbolbild). (Björn Hake)

Sulingen. Mehrere Personen haben am Montagabend in Sulingen zum wiederholten Mal gegen die aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen verstoßen. Nach Angaben aus dem Polizeibericht ereignete sich der Vorfall in einer Wohnung an der Straße In den Feldgärten. Dort trafen die Beamten auf die Personen aus verschiedenen Haushalten.

Dass die Polizei die Wohnung überhaupt durchsuchte, geschah auf Anordnung der Staatsanwaltschaft. „Grund sind Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz“, teilt die Polizei mit. Bei der Durchsuchung wurden Betäubungsmittel, eine nicht unerhebliche Menge Bargeld und weitere Betäubungsmittel-Utensilien beschlagnahmt. Einer der angetroffenen Verdächtigen versuchte zudem zu fliehen. „Hierzu schlug und schubste er einen Polizisten“, heißt es weiter im Bericht. Der Mann wurde schließlich von der Polizei gefesselt und zur Blutentnahme zum Polizeikommissariat Sulingen gebracht. Dabei beleidigte und bedrohte er die Polizeibeamten. Diese leiteten gegen alle beteiligten Personen Ordnungswidrigkeits- und Strafverfahren ein.