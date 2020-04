Insgesamt 166 Menschen wurden bislang im Landkreis Diepholz positiv auf das Coronavirus getestet. Einige davon gelten inzwischen als genesen (Symbolbild). (Jean-Christophe Bott/dpa)

Landkreis Diepholz. Die Zahl der bestätigten Corona-Erkrankungen steigt im Landkreis Diepholz mit zwölf Neuinfektionen auf 166. Wie der Landkreis am Mittwochabend mitteilte, sind 31 Menschen in der Stadt Sulingen infiziert, 29 in der Gemeinde Weyhe, 23 in der Gemeinde Stuhr, 16 in der Stadt Diepholz, 15 in der Stadt Syke, jeweils 14 in der Stadt Bassum und der Samtgemeinde Altes Amt Lemförde, neun in der Stadt Twistringen und fünf in der Samtgemeinde Barnstorf. Zehn weitere Fälle verteilen sich auf das übrige Landkreisgebiet.

Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass sie durch einen Übertragungsfehler am Dienstag fälschlicherweise mitgeteilt hatte, dass 86 Corona-Patienten im Landkreis Diepholz inzwischen aus der Quarantäne entlassen worden seien. Die Zahl lag am 1. April jedoch bei 72 Genesenen.

Drei Menschen sind in Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Somit beläuft sich die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Patienten auf 91. 20 Patienten mit einem Corona-Verdacht oder einer bestätigten Infektion werden zurzeit stationär behandelt. Von diesen 20 Patienten werden sieben intensivmedizinisch versorgt, sechs mit Beatmung. Es befinden sich weiterhin mehr als 300 Menschen in Quarantäne. „Dazu zählen sowohl die bestätigten Erkrankten als auch die ermittelten Kontaktpersonen mit erhöhtem Infektionsrisiko“, informiert der Landkreis.