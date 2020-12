21 Neuinfektionen hat der Landkreis Diepholz vermeldet (Symbolbild). (MICHAEL KAPPELER/DPA)

21 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat der Landkreis Diepholz am Sonntag vermeldet. Demnach sind gegenwärtig 211 Kreis-Bewohner nachweislich mit dem Virus infiziert. Allerdings war aufgrund des Weihnachtsfestes und des verlängerten Wochenendes der Betrieb in vielen Arztpraxen und Laboren sehr eingeschränkt, sodass die vorliegenden Fallzahlen niedrig ausfallen und nur eine eingeschränkte Aussagekraft haben, betont die Kreisverwaltung. Insgesamt hat der Landkreis bisher 3259 bestätigte Corona-Fälle registriert. Aktuell befinden sich 783 Kreis-Bewohner in Quarantäne. 3027 Menschen, bei denen das Coronavirus nachgewiesen wurde, konnten aus der Quarantäne entlassen werden. 55 Menschen sind bisher in Zusammenhang mit Covid-19 im Landkreis Diepholz verstorben.