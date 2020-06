Der Strohmann verdrückt eine kleine Träne. (Michael Galian)

Eine dicke Träne kullert über die linke Wange des Strohschützenkönigs in Fahrenhorst. Coronabedingt steigt dort an diesem Wochenende kein Schützenfest. „Corona, du nervst“, heißt es deshalb auf einem Schild neben dem Strohmann. Wenn es in diesem Jahr nichts wird mit der großen Schützensause, dann halt im kommenden. Die Schützen laden an der Hauptstraße daher schon einmal zum Schützenfest am 19. und 20. Juni 2021 ein. Dann lacht auch hoffentlich wieder der Strohschützenkönig in Fahrenhorst.