Die Feuerwehr konnte bei ihrem Einsatz Schlimmeres verhindern. (Feuerwehr)

Stuhr-Groß Mackenstedt. Die Feuerwehr ist in der Nacht zu Freitag gegen 0.37 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in Groß Mackenstedt gerufen worden. Die Bewohner des Hauses an der Straße Zum Steller Bahnhof konnten das Gebäude laut Polizei rechtzeitig verlassen. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren bereits offene Flammen am Dach zu sehen. Die Rauchentwicklung lag im Bereich einer neu verbauten Zwischendämmung, teilt Philip Stampniok von der Feuerwehr Groß Mackenstedt mit. Da bereits Brandrauch aus der Dachhaut drang, wurde die Drehleiter aus Brinkum sowie die Ortsfeuerwehr Heiligenrode nachalarmiert. Zur Brandbekämpfung gingen zwei Trupps unter Atemschutz in das Gebäude vor und konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. „Die Drehleiter kontrollierte Bereiche des Daches, um sicherzugehen, dass das Schadensfeuer sich nicht auf Bereiche des Daches ausgebreitet hat“, heißt es von der Feuerwehr. Im weiteren Verlauf wurde die Dachhaut geöffnet, um mögliche Glutnester im Dämmmaterial abzulöschen.

Der Einsatz konnte um 5 Uhr beendet werden. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ob eventuell am Tag zuvor durchgeführte Arbeiten am Dach eine mögliche Brandursache sind, kann laut Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Der Schaden wird auf etwa 50.000 Euro beziffert.