Landkreis Diepholz. Stabil im Gesamtbereich der Agentur für Arbeit Nienburg-Verden, stabil im Landkreis Diepholz, aber leicht rauf im Geschäftsstellenbezirk Syke – so lässt sich der hiesige Trend bei der Arbeitslosenquote zusammenfassen. Im aktuellen Berichtsmonat Mai ist in den Kreisen Diepholz, Nienburg und Verden die Zahl der Männer und Frauen ohne Job von 10 800 im April auf nun 10 702 gemeldete Personen gesunken, womit sich die Quote bei 4,1 Prozent laut Bericht auf dem Vormonats- und auch Vorjahreswert eingependelt hat. „Wir sind zufrieden, wie sich die Entwicklung auf dem regionalen Arbeitsmarkt darstellt“, erklärte Christoph Tietje, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Nienburg-Verden.

Im Landkreis Diepholz waren zuletzt 26 Menschen weniger arbeitslos als im Vormonat. Durch diesen Rückgang um 0,6 Prozentpunkte lag ihre Zahl bei 4600. Die Quote liegt hier – wie auch im Vormonat und vor einem Jahr – unverändert bei 3,8 Prozent. Im Mai meldeten sich demnach 1122 Männer und Frauen neu arbeitslos, 1149 konnten sich hingegen abmelden. Die Arbeitgeber im Landkreis meldeten wiederum 304 freie Stellen. Der Bestand beträgt somit 1809 Angebote. Ein Plus von 40 auf jetzt 2209 Arbeitslose verzeichnet derweil die Geschäftsstelle in Syke, zuständig für die Hachestadt sowie Stuhr, Weyhe, Bassum und Twistringen. Für diese fünf Kommunen kletterte die Quote auf Basis aller zivilen Erwerbstätigen daher erstmals wieder leicht von 3,3 auf nun 3,4 Prozent. Damit weist der Geschäftstellenbezirk aber immer noch den geringsten Wert im Kreis auf.

Es gab 37 Arbeitslose mehr als noch vor einem Jahr, als die Quote ebenfalls 3,3 Prozent betrug. 591 Menschen mussten sich im Mai neu oder erneut arbeitslos melden. Gleichzeitig beendeten 552 ihre Jobsuche. Mit einem Zuwachs von 5,3 Prozent stieg der Anteil der ausländischen Arbeitnehmer ohne Anstellung am stärksten, sie machen momentan 27,8 Prozent aller Arbeitslosen aus.

Seit Jahresbeginn gingen in Syke bislang 3192 Arbeitslosmeldungen ein, das ist ein Plus von 27 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dem stehen bis dato 3161 Abmeldungen gegenüber.

Die Arbeitgeber suchen gegenwärtig auch nicht mehr so stark wie bisher: Offene Stellen sind derzeit 25 weniger verfügbar als zuvor, und zwar 859. Zum Vergleich: Im Mai 2018 waren noch 89 Jobangebote mehr in der Vermittlung. Mit 148 neuen Stellen im Mai diesen Jahres wurden 88 Gesuche weniger verbucht als vor genau einem Jahr. Seit Januar gingen 990 vakante Arbeitsstellen ein, gegenüber dem gleichen Zeitraum 2018 entspricht das einer Abnahme von 138.