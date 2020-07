Die Blicke von Rolf Libertin (rechts) und Thomas Schöntaube wandern immer wieder in die dicht bewachsenen Ecken am Hohorster See. Dort könnten sich Schwarzangler aufhalten. (Michael Braunschädel)

Auf eine schmale, steile Fliesentreppe folgt der Dachboden des Vereinsheims. Der ist beinahe zu so etwas wie einer Asservatenkammer des Sportfischervereins Bremen-Stuhr geworden. Rolf Libertin streckt die Arme zu den mit Spinnweben durchzogenen Querbalken des Dachstuhls aus und holt einen Gitterkorb hervor. Die handelsübliche Reuse für Aale haben die Angler bei einem Kontrollgang gefunden. Jemand hatte das Hilfsmittel in einem ihrer Gewässer ausgelegt und dort liegen lassen. Libertin, der Vorsitzende des Sportfischervereins, holt aus einer Ecke des Dachbodens ein Fundstück, das genauso gut als mittelalterliches Folterinstrument durchgehen könnte. Ein mit Folie ausgekleidetes Kanalrohr, an dessen Öffnung Kabelbinder so angebracht sind, dass, was immer hineinschwimmt, nicht mehr raus kann. Unter keinen Umständen wäre das in der Ochtum gefundene Fangmittel erlaubt, sagt Jan Mahlstedt, Vereinsmitglied und von der Gemeinde Stuhr bestimmter Fischereiaufseher. Das Benutzen einer Reuse ist zudem mit regelmäßigen Kontrollen verbunden. Doch die scheren Schwarzangler, die im großen Stil unterwegs sind, nicht unbedingt. „Ihnen fehlt das Erlebnisempfinden beim Angeln. Es geht nur ums Fangen, nicht um Schonzeiten“, sagt Thomas Schöntaube, Pressewart des Vereins.

Libertin hat eine gelbe Karte hinter die Windschutzscheibe seines Autos geklemmt, die ihn ausweist. Regelmäßig ist er neben kommunalen Gewässern auch an denen unterwegs, die sich in der Obhut des Vereins befinden. Ein eingezäuntes Stück des Silbersees etwa hat der Verein gepachtet, das Fischereirecht hat er im ganzen See. Auch der Brinkumer See ist in seiner Verantwortung. Schwarzangler sind besonders in den Sommermonaten aktiv, wissen die 28 Fischereiaufseher des Vereins. 18 der Aufseher haben die Mitglieder selbst bestimmt, die Gemeinde Stuhr hat sechs ernannt und Bremen vier. Libertin steuert sein Auto auf einen staubigen Weg, flankiert von Häuserzeilen und Maisfeldern. Der Moordeicher fährt die Strecke zum Hohorster See sonst mit dem Rad. Das sei ökologischer und gesund.

Libertin, früherer Bremer, hat seit seinem zwölften Lebensjahr einen Angelschein. Inzwischen ist das Mindestalter auf 14 hochgesetzt worden. Davor hatte er vom Bremer Stockangelschein für Teile der Weser Gebrauch gemacht. Den Klappstuhl aufstellen und die Angel auswerfen – ganz so einfach ist es bis auf jene Bremer Ausnahme nicht. Neben einem Angelschein braucht es eine Genehmigung für das Gewässer, dem Fische entnommen werden sollen. Die rund 500 Vereinsmitglieder des Sportfischervereins Bremen-Stuhr haben diese für die eigenen Gewässer ohnehin. Für Außenstehende stellt der Verein Gastkarten in der Geschäftsstelle an der Norderländer Straße 75 in Bremen und seit zwei Jahren auch per Internet aus.

Die Mitglieder, die der Fischereiverein selbst als Aufseher benennt, haben keinerlei Befugnisse, suchen das Gespräch, wenn sie unbekannte Angler entdecken. Die von der Gemeinde Stuhr und vom Land Bremen bestimmten Aufseher sind jedoch den Ordnungsbehörden gleichgestellt, wie Rolf Libertin erklärt. Letzteres trifft auch auf ihn zu. Der 72-Jährige hat seine Ausweisbörse, in der eine Dienstmarke mit dem Bremer Schlüssel und eine mit dem Niedersachsen-Pferd steckt, bei seinen Kontrollgängen stets dabei. „Die meisten Leute meckern zwar, wenn man auftaucht, sind aber im Gespräch einsichtig. Wenn man den Ausweis vorzeigt und die Marke – das wirkt schon“, sagt Libertin. Die Fälle gehen pro Jahr in die Hunderte, sagt Vereinskollege Jan Mahlstedt, der auch Referent für die Fischereiaufseher ist. Größere Vergehen seien es etwa zwei pro Monat.

Nach ein paar Schritten vom Parkplatz des Hohorster Sees zeigt Schöntaube auf ein verbeultes Hinweisschild. „Wir haben Schilder aufgestellt, als wir den See vor zwei Jahren neu dazubekommen hatten. Nach einer Woche stand es 50 Meter weiter. Es war wohlgemerkt mit Beton in den Boden eingelassen“, schildert er. Eines wird an diesem Vormittag in den Sommerferien schnell deutlich: Nicht illegale Angler sind heute das Problem, sondern herumliegender Müll. Rolf Libertin rollt mit seinem Fuß zwei leere Bierflaschen aus dem Brombeer-Gestrüpp am Uferbereich. Auch Verpackungsreste von Nudelsuppen liegen im Gebüsch. Dass sich manchmal Gruppen zum Feiern am See treffen, ist den Aufsehern bekannt. Solange diese nicht grillen, baden, zelten und ihren Müll mitnehmen, sagen die Ehrenamtlichen auch nichts. Doch manchmal müssen sie ein Machtwort sprechen. Libertin betont, dass es auch viele Gruppen von Jugendlichen gibt, die die Fischereiaufseher grüßen und stets einen Müllbeutel dabei haben. Und auch die Gemeinde helfe, das Abfallproblem in den Griff zu bekommen: „Wenn wir einen Müllcontainer brauchen, kriegen wir den hingestellt“, sagt Jan Mahlstedt. Trotzdem machen die Angler oft auch unschöne Funde an ihren Gewässern, einmal sogar eine Wagenladung Asbest.

Hüter der Flüsse und Seen

Angelvereine tragen vielfach Sorge dafür, die der Öffentlichkeit zugänglichen Gewässer sauber zu halten – das ist ihnen hoch anzurechnen, sagt Alexander Seggelke, der Geschäftsführer des Deutschen Angelfischerverbands (DAFV). Er verweist auf die vom Bundesverband, dem rund eine halbe Million Angler angehören, ins Leben gerufene Plattform „Gewässerverbesserer“. Dort dokumentieren Vereine, was sie neben dem Angelsport Gutes leisten. „Das Müllproblem war hier schon einmal größer. Unsere Kontrollen haben Wirkung gezeigt“, sagt Jan Mahlstedt, als er über den ruhigen Hohorster See blickt, der früher ein Badesee war. Die Fischereiaufseher sind über den Kurznachrichtendienst Whatsapp andauernd vernetzt.

Die Sportfischer mit dem Vereinsheim auf Bremer Boden sind oft als Grenzgänger unterwegs. Allein die Ochtum, für die die Sportfischer Bremen-Stuhr ab dem Radarturm bis nach Strom zuständig sind, springt munter zwischen den Landesgrenzen. Das macht insofern nichts, als dass sich das bremische und das niedersächsische Fischereigesetz nahezu angeglichen haben. Eine Ausnahme ist nur die Bremer Stockangel-Besonderheit, die immer wieder auch an der Ochtum angewandt wird. Wie in den meisten Fällen reicht da ein kurzes Gespräch. Manchmal stoßen die Fischer aber auch auf meterlange Netze im Wasser, in denen Tiere verenden. Die großen Fälle von Fischwilderei, monieren die drei Angler Libertin, Schöntaube und Mahlstedt, werden trotz Anzeige oft zu lapidar geahndet.

Die genaue Erfassung der von Fischereiaufsehern registrierten Fälle obliegt den Ländern. „Eine Form der Dokumentation wird auf Bundesebene nicht geführt“, erklärt Seggelke. Bundesweit aber ist zu erkennen, dass Angeln in den vergangenen Monaten beliebter geworden ist. Vereine verzeichnen steigende Mitgliederzahlen, es gibt deutlich mehr Anmeldungen für Angelschein-Prüfungen. „Es ist eher ein Zeichen dafür, dass Leute den rechten Weg gehen wollen“, hat Seggelke nicht den Eindruck, dass der Angel-Boom automatisch zu mehr Schwarzanglern führt.

Etwa 17 verschiedene Fischarten leben in der Ochtum, rund zehn sind es in den vom Verein betreuten Seen. Jährlich sorgen die Angler für neuen Fischbesatz, gemessen an der entnommenen Menge und klimatischen Veränderungen. „Schwarzangeln an einem See wird als Diebstahl geahndet“, erklärt Jan Mahlstedt, dass es sich dabei mit ziemlicher Sicherheit um entnommene Fische handelt, die der Verein einst dort hineingesetzt haben muss. Aus rund fünfjähriger Erfahrung als Fischereiaufseher weiß der 43-Jährige, dass Schwarzangler oft im Verborgenen agieren, sich in dicht bewachsene Ecken setzen, um unerkannt zu bleiben.

„Was haben wir denn da, einen Schwarzangler?!“, ruft Rolf Libertin und erhöht sein Schritttempo. Der Angesprochene lacht einmal kräftig. Hans-Jürgen Möbus ist Vereinsmitglied und geht mit seinem Enkel am See spazieren. „Sonst bin ich selbst mehr am Grollander See“, sagt er. Möbus ist zwar kein Fischereiaufseher, aber auch er hat ein offenes Auge beim Angeln. „Am Stuhrgraben habe ich welche gesehen, die ich nicht kannte. Vergeben wir auch Gastscheine über das Internet?“, fragt er beim Vorsitzenden Libertin nach. Der nickt. Dann hat ja alles seine Ordnung.