Homeoffice, Homeschooling und Webinare sind nicht erst ein Phänomen der Corona-Krise. Diese aber hat die Relevanz der Digitalisierung aufgezeigt. (Stefan Puchner/DPA)

Die Corona-Krise hat klar die Relevanz der Digitalisierung verschiedener Lebensbereiche zutage gefördert. Sie hat aber auch gezeigt, an welchen Stellen es derzeit virtuell noch gewaltig hapert. Passenderweise soll der erste bundesweite Digitaltag an diesem Freitag, 19. Juni, das Thema noch einmal verstärkt in den Fokus rücken. An dem Aktionstag ist der Landkreis Diepholz auch analog unterwegs. Die Aktionen dort reichen vom Webinar über Programmierkurse bis hin zur virtuellen Stadtführung. Für das Workshop- und Vortragsangebot sorgen die Akademie der Stiftung Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup, die Mediothek Diepholz, die Stadt Diepholz, das Kompetenzzentrum für Lehrerfortbildung Vechta, die Volkshochschule (VHS) des Landkreises Diepholz, die Wissenswerkstatt und der Landkreis selbst. Die Akteure sind Teil der Arbeitsgruppe Mint und digitale Bildung, die durch die Steuergruppe Bildung der Bildungsregion Landkreis Diepholz zur Stärkung und Weiterentwicklung der Kompetenzen in diesen Bereichen ins Leben gerufen wurde. Die Abkürzung Mint steht dabei für die Disziplinen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

In der Bildungsregion arbeiten nach Angaben des Landkreises Akteure von der vorschulischen bis zur Erwachsenenbildung sowie Vertreter der Wirtschaft und der Kommunen seit 2012 zusammen. Gerade in der Corona-Krise ist das Thema Digitalisierung nun stärker in den Lebensalltag gerückt, sagt Landrat Cord Bockhop. „Homeschooling, Online-Unterricht, Videokonferenzen – die digitale Bildung hat in Zeiten der Corona-Pandemie einen neuen Stellenwert erhalten. Die vergangenen Wochen haben uns Chancen, Potenziale und Handlungsbedarf zugleich aufgezeigt“, erklärt er. Digitalisierung sei eine Daueraufgabe. An einigen dieser Baustellen werde bereits mit Hochdruck gearbeitet, zum Beispiel an einer leistungsstarken Netzanbindung der Schulen und Bildungseinrichtungen. An anderer Stelle müssten die Hausaufgaben erst noch gemacht werden, so der Landrat. Die Arbeitsgruppe Mint und digitale Bildung gehe zum Digitaltag mit gutem Beispiel voran und zeige, welche Vorteile und Möglichkeiten sich für das Lehren und Lernen durch die Digitalisierung bieten.

Aufgrund der Entwicklungen um die Corona-Pandemie wird ein Großteil des Digitaltags auch in den virtuellen Raum verlegt. Präsenzveranstaltungen im kleinen Stil sollen das Online-Programm ergänzen. In der Mediothek Diepholz wird anlässlich des Digitaltages zwischen 9 und 12 Uhr die E-Book-Ausleihe mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen erklärt. Mehr als eine Mitgliedschaft in der Mediothek und ein Smartphone werden dafür laut Mitteilung des Landkreises nicht benötigt. Für Lehrkräfte sowie Erzieher bietet die Mediothek am 19. Juni verschiedene Mini-Konzepte für die Kita bis zur Sekundarstufe II mit passenden Medien und Geräten an. Diese sind so angelegt, dass sie in einer Schulstunde oder an einem Vormittag erarbeitet werden können. Mehr als 20 verschiedene Mini-Konzepte werden vorgestellt, dazu zählen unter anderem ein Retro-Bilderbuchkino zur Sprachförderung, die Blue-Bot-Lernroboter, die beim Erlernen von Formen, Farben und Früchten unterstützen, sowie Tablets und Greenscreens zum Thema Fake News.

Vom Stadtarchiv über Bürgerservice und Standesamt bis hoch zum Rathausturm – die Stadt Diepholz bietet am 19. Juni die Möglichkeit, das Rathaus von zu Hause aus zu erkunden, und präsentiert ihr Online-Dienstleistungsangebot. Auf www.stadt-diepholz.de lässt sich zudem in einem Quiz das eigene Wissen zum Thema Heimatkunde testen.

Das Kompetenzzentrum für Lehrerfortbildung Vechta bietet über den Vormittag verteilt drei Fortbildungen für Lehrkräfte in Form von Webinaren an. Das Mikrocontroller-Webinar beschäftigt sich mit der Calliope-Programmierung, mit der sich beispielsweise in nur wenigen Schritten eine Lärmampel umsetzen lässt. Marcus Eckert, Lehrer und Psychologe, referiert in einem weiteren Webinar zum Umgang mit Belastungen unter den Bedingungen von Präsenzpflicht, Distanzlernen und Homeschooling mit Anregungen für den Alltag. Anschließend führt Ingo Engelhaupt vom Kreismedienzentrum durch die Niedersächsische Bildungscloud und präsentiert Anwendungen und Möglichkeiten. Ab 15 Uhr hält die Akademie der Stiftung Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup online ein IT-Grundschutz-Basisseminar ab. Darin werden die Grundzüge eines Systems vermittelt, das es auch kleinen und mittleren Betrieben ermöglicht, Informationssicherheit im betrieblichen Alltag umzusetzen. Basis hierfür ist die IT-Grundschutz-Methodik des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).

Die VHS geht ab 17 Uhr in einem Webinar auf ein gerade sehr aktuelles Thema ein: „Gelassen bleiben im Homeoffice – Stressbewältigung und Kommunikation mit Humor“. Dabei geht es laut Mitteilung des Landkreises um Schlüsselkompetenzen, die Humor und somit einen gelassenen Arbeitsstil stärken sollen. Die Wissenswerkstatt bietet ab 15 Uhr einen Scratch-Workshop für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren an. In dem zweistündigen Kurs lässt sich die Programmiersprache zunächst einmal kennenlernen und die möglichen Tools können ausprobiert werden. Am Kursende erstellen die Teilnehmer eine animierte Grußkarte. Da es sich um einen Präsenzkurs handelt, ist die Teilnehmerzahl auf sechs begrenzt.

Weitere Informationen zum Digitaltag finden sich im Internet unter www.diepholz.de/digitaltag und www.digitaltag.eu.