Die Antilopen Gang um Danger Dan (Mitte) verspricht den "nuklearen Erstschlag der Vernunft" für ihren Auftritt in Weyhe. (ROBERT EIKELPOTH)

Danger Dan, „Niemand peilt die Gang“ – das ist das Motto Ihrer Band, der Antilopen Gang, mit der Sie im Juni zum Aufmucken-Festival nach Weyhe kommen. Trotzdem haben Ihre Lieder oft klare und politische Aussagen. Wie würden Sie den Kerngedanken der Band beschreiben?

Danger Dan: Ich glaube, wir haben keinen Kerngedanken oder Kern der Band. Bei uns ist alles eine riesengroße Diskussion und am Ende ein großer Kompromiss. Es gibt keine allgemein gültigen Positionen. Ich lese immer wieder, wir hätten auch durchaus widersprüchliche Inhalte. Ich selber finde, dass ist alles nicht widersprüchlich. Ich rede lieber von Gleichzeitigkeit.

Trotzdem setzt sich die Band mit den Themen wie Antisemitismus, Sexismus und Rassismus auseinander, die ja zum Aufmucken gegen Rechts in Weyhe passen. Teile der Hip-Hop-Szene sind zurzeit aber stark in der Kritik – gerade mit Blick auf Antisemitismus. Wie steht es um den deutschen Hip-Hop?

Um den deutschen Hip-Hop steht es wie immer schlecht. Ich glaube aber auch, dass er unter besonderer Beobachtung steht. Themen wie Antisemitismus zum Beispiel findet man aktuell auch in der Süddeutschen Zeitung. Die entschuldigten sich gerade für eine antisemitische Karikatur und haben den Karikaturisten entlassen. Allerdings ist es in den letzten paar Jahren das dritte Mal, dass sie sich für eine antisemitische Karikatur entschuldigen. Vielleicht sollten die lieber mal ihre komplette Redaktion entlassen. Und genau das selbe Phänomen, das man in der Süddeutschen Zeitung findet, findet man halt leider auch im Hip-Hop. Aber ich bin sehr froh um eine Diskussion, die endlich angestoßen ist, und die öffentlich geführt wird. Ich hoffe sehr, dass das auch irgendwo hinführt.

Ist es Ihnen ein Anliegen, auf diese Probleme hinzuweisen?

Ich glaube ja. Ich finde es voll in Ordnung, auf solche Themen hinzuweisen. Mir kommt es immer ein bisschen darauf an, wie die Diskussion geführt wird, und ob tatsächlich der Kern der Diskussion getroffen wird. Zum Beispiel im Rahmen vom Echo über Kunstfreiheit zu diskutieren, finde ich total abstrus. Weil auch ausgerechnet der Echo eine Veranstaltung war, die Kunst danach bewertet hat, wie hoch die Umsätze sind, die man mit der Kunst erzielen kann. Der Kunst, die da verkauft wird, ist oft jedes Mittel recht gewesen. Ausgerechnet in dem Rahmen zu diskutieren, was darf Kunst, was darf Kunst nicht, finde ich total bekloppt. Trotzdem freue ich mich aber über progressive Diskussionen und radikale Lösungsansätze.

Stichwort radikale Lösungsansätze: Im Lied „Baggersee“ fordern Sie Atombomben auf Deutschland, damit dort ein großer See auf der Fläche ensteht. Wie reagieren Sie auf Kritik auf diese ironische Überspitzung, die ja durchaus kommt?

Es gibt da durchaus Kritik und es gab schon mehrfach Beschwerden. Insbesondere hervorzuheben ist eine Beschwerde der FPÖ in Österreich, die mal wollte, dass wir nicht da auftreten. Oder es gab ein T-Shirt, das die Polizei in Dresden konfisziert hat, wo "Atombombe auf Deutschland" drauf steht. Es wurde ermittelt, ob das nicht vielleicht Volksverhetzung sei. Ich finde, wenn so Idioten sich über uns aufregen, dass eigentlich immer sehr amüsant und freue mich darüber. Mein Tag ist gerettet, wenn ich jemanden, den ich gar nicht leiden kann, den Tag versauen kann. Das ist schon in Ordnung.

Sie spielen mit Ihrer Band mittlerweile auf großen Festivals und in vollen Hallen. Was macht den Charme einer relativ kleinen Veranstaltung wie dem Aufmucken-Festival in Weyhe aus?

Es wäre Quatsch zu glauben, je größer ein Konzert ist, desto besser wäre ein Konzert. Das ist ein totaler Trugschluss. Es gibt sogar unter Musikern das Sprichwort: Ab 500 kommen die Idioten. Als wir noch noch vor weniger Leuten gespielt haben, waren auch prozentual viel mehr Leute darunter, mit denen ich auch persönlich etwas anfangen könnte. Ich selber habe so schlechte Augen, ich könnte mir auf so einem Rock am Ring-Festival aus der letzten Reihe ein Konzert gar nicht angucken, weil ich gar nichts erkenne. Im Gegenteil: Ich persönlich erlebe Konzerte, je kleiner und intimer sie sind, viel intensiver, weil ich mitkriege, wie geht es den Leuten in der zehnten Reihe eigentlich. Aber ich kriege nicht so richtig mit, wie geht es den Leuten in der 50. Reihe. Je kleiner das Konzert ist, umso mehr Chancen hat man, auf alles einzugehen und komplett abzureißen.

Beim Aufmucken werden auch lokale Nachwuchsbands ihre Chance bekommen. Wie wichtig sind solche Festivals gerade für Newcomer?

Es ist auf jeden Fall super gut, für Newcomer Live-Erfahrung zu sammeln und die Gelegenheit zu haben, sich auf verschieden großen Bühnen – und für Newcomer ist das ja schon eine sehr große Bühne – auszuprobieren. Das ist auf jeden Fall super geil. Genau deswegen macht man auch Musik. Ich glaube, eine Band, die die ganze Zeit im Proberaum steht und versucht, immer besser und besser zu werden, aber nie die Gelegenheit hat, dass auch vor Publikum auszuprobieren, die wird irgendwann höchstwahrscheinlich einfach die Lust verlieren. Allein dafür ist das halt total super, wenn es so ein Festival gibt.

Gehen Sie auch in den Austausch mit Nachwuchskünstlern, dass man Tipps austauschen kann und fragen kann wie Sie es geschafft haben?

Ja, es gibt auf jeden Fall in den Backstageräumen immer wieder Gespräche, und man gibt sich gegenseitig Props oder Tipps oder unterhält sich über alle mögliche Fragen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir einer Nachwuchsband was erklären könnten, oder dass eine Nachwuchsband uns nichts erklären könnte. Der große Unterschied zwischen einer bekannten und einer unbekannten Band ist ganz oft einfach, dass die eine Glück gehabt hat und die andere nicht. Es gibt voll oft Bands, die mega gut sind, musikalisch super gut sind und die abreißen können und sympathisch sind, die aber nicht das Privileg hatten, einmal im Leben zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und das ist halt leider etwas, was man auch niemanden erklären kann. Im Gegenteil: Ich gucke mir auch von Dorfpunkern voll gerne Sachen ab. Ich freue mich auf jeden Fall, ich hoffe, das sind korrekte Leute.

Am 1. Juni kommt Ihr neues Soloalbum „Reflexionen aus dem beschönigten Leben“ heraus. Wie kam es zu dem Alleingang?

Ich habe ungefähr vor 16 Monaten eine Psychotherapie angefangen und habe die Aufgabe bekommen, erst einmal zu erklären, wer bin ich eigentlich, was mache ich hier eigentlich, wo komme ich her und wie ist mein Leben so verlaufen. In der Zeit habe ich angefangen, Songtexte zu schreiben, wie man eigentlich Tagebuch schreiben würde, die sich fast ausschließlich sich mit der Fragestellung beschäftigen, wer bin ich eigentlich, wo komme ich her, wie geht es mir eigentlich. Das sind alles so Themen, an die, wenn man sie alleine abhandelt, ganz anders rangehen kann, als wenn man das ist in einer Gruppe machen würde. Und plötzlich saß ich da vor zwölf fertigen Liedern und hatte dieses Album geschrieben. Aber das war mehr oder weniger ein therapeutischer Prozess.

Was sind die großen Themen des Albums?

Das Album ist ein großer Innenkampf, das wahrscheinlich noch viel mehr Fragen an mich selber aufgeworfen hat als Antworten geliefert. Der rote Faden des Albums bin ich und das Chaos, aus dem ich komme.

Werden Sie auf dem Aufmucken auch ein paar Songs daraus performen?

Da diskutieren wir gerade noch. Wir planen gerade unseren Festivalsommer und gucken, was passt eigentlich wo hin. Und es kann gut passieren, dass wir auch was aus dem Album was spielen. Wir haben uns aber noch nicht komplett entschieden, wie wir den Sommer musikalisch gestalten.

Sie gelten als Multiistrumentalist der Gruppe. Werden Sie in Weyhe in die Tasten greifen?

Auf jeden Fall, wenn ich die Bühne betrete, nehme ich immer ein Klavier mit.

Wie sieht es mit Ihren beiden anderen Kollegen Panik Panzer und Koljah aus? Planen sie auch Soloprojekte?

Ich weiß nicht, ob man da so viel verraten darf. Aber ich weiß, dass wir alle drei ständig an Songs arbeiten. Wie wir die dann veröffentlichen, ob wir da Soloalben draus machen oder ein neues Album, das steht noch in den Sternen. Es gäbe zumindest genug Songmaterial für die nächsten zehn Jahre mit Soloalben und Gruppenalben.

Planen Sie in der kommenden Zeit noch etwas Konkretes?

Ich muss jetzt erst dieses Soloalbum rausbringen. Gerade ist die mega Stressphase, wo sich alle Aufgaben häufen, die so ein Album mit sich bringt. Im Anschluss kommt der Festivalsommer, wo wir auch in Weyhe stranden werden. Und danach gehe ich auf Solotour und spiele ein paar Konzerte alleine. Und wenn dann alles geschafft ist, dann muss ich wahrscheinlich eine Reha machen. Dann basteln wir auf jeden Fall weiter an neuen Ideen und Projekten.

Im Song "Flop" singt Panik Panzer, dass er Angst vor Interviews hat, weil Sie die Band öfter mal in die "Scheiße reiten". Bis jetzt lief es ganz gut. Haben Sie noch eine Botschaft für Ihre Bandkollegen oder unsere Leser?

Die Bandkollegen müssen sich keine Sorgen machen, dass ich uns in die Scheiße reite, denn was auch immer jetzt im WESER-KURIER veröffentlicht wird, wird dann spätestens mit dem Festival, das wir in Weyhe spielen, gar keine Relevanz mehr haben. Denn das ist der Tag, an dem wir die Atombombe zünden werden, und der nukleare Erstschlag der Vernunft der Antilopen Gang wird höchstwahrscheinlich am 15. Juni in Weyhe stattfinden. Und danach spielt auch alles, was ich jetzt gesagt habe, keine Rolle mehr, denn Weyhe ist dann weg.

Zur Person

Daniel Pongratz (35)

alias Danger Dan ist Mitglied der Band Antilopen Gang, die am Freitag, 15. Juni, beim Aufmucken-Festival auf dem Mühlenkamp-Gelände in Leeste auftritt. An diesem Freitag, 1. Juni, erscheint auch sein neues Soloalbum "Reflexionen aus dem beschönigten Leben". Neben der Antilopen Gang kommen Rapperin Sookee und die Bands Montreal, Watch Out Stampede, Anne.Fuer.Sich und Maelføy nach Weyhe. Mehr Infos auf aufmucken.com.