Das Baden und Schwimmen in der Alten Weser ist bis auf Weiteres verboten. Die Gemeinde Weyhe kündigte insbesondere am Himmelfahrtstag schärfere Kontrollen an. (Michael Galian)

Die Badesaison in Weyhe hätte eigentlich am heutigen Freitag eröffnet werden sollen. Doch das Schwimmen ist aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen noch nicht wieder möglich – nicht im Freibad und auch nicht an Seen wie der Alten Weser. Wann das Baden in dem Gewässer wieder erlaubt sein wird, steht noch nicht fest. Das Land Niedersachsen habe zwar kürzlich empfohlen, die Badesaison am 16. Juli, dem Beginn der Sommerferien, starten zu lassen. Die Gemeinde Weyhe orientiert sich dabei aber am Weyher Freibad, welches frühestens am 15. Juni öffnen wird. Das sei laut Susanna Clottey vom Fachbereich Bildung und Freizeit allerdings nur ein „potentieller Öffnungstag“. Vor zwei Wochen noch hatte die Gemeinde eine Öffnung des Freibades vor dem 16. Juli ausgeschlossen (wir berichteten).

Für den Moment gilt bis auf Weiteres ein Badeverbot an den Badestellen der Alten Weser. „Das ist zwar bedauerlich, aber wir müssen es eben aushalten“, sagt Steffen Nadrowski, Leiter des Fachbereichs Gemeindeentwicklung und Umwelt. Grund für das Verbot sei die befürchtete, hohe Dichte an Menschen. „Der Strandabschnitt ist vergleichsweise schmal, wodurch Laufwege versperrt und so der Abstand nicht mehr eingehalten werden könnte“, erklärt Nadrowski. Von daher werden in diesen Tagen rund um das Gewässer Schilder angebracht, die darauf hinweisen, dass das Baden nicht erlaubt ist. Ob sich daran gehalten wird, soll selbstverständlich kontrolliert werden. Darauf weist Ulf Panten vom Fachbereich Gemeindeentwicklung und Umwelt hin. „Wie auch bei der Leinenpflicht während der Brut- und Setzzeit, werden wir regelmäßig auf die Einhaltung des Badeverbots achten“, kündigt er an.

Bei diesen Hinweisschildern wird es laut Gemeinde allerdings nicht bleiben. Denn mit Blick auf den Himmelfahrtstag am Donnerstag, 21. Mai, wird vielerorts verstärkt darauf aufmerksam zu machen sein, dass Menschenansammlungen, etwa durch sich begegnende Vatertagstouren, im Sinne des Infektionsschutzes zu vermeiden sind. Auf mehreren Anlagen – darunter das Umfeld der Alten Weser, aber etwa auch der Mühlenkamp-Park – sollen vor allem Gruppenbildung, Picknick und Grillen verhindert werden. „Wir wissen, dass die Alte Weser ein beliebter Treffpunkt ist. Aber es wird in diesem Jahr keine klassischen Vatertagstouren geben“, sagt Nadrowski und warnt: „Wir werden am Himmelfahrtstag ein Auge auf die Alte Weser haben und dort garantiert kontrollieren.“ Der Verzehr von Getränken und Speisen sei untersagt.

Abgesperrt wird das Gelände an der Alten Weser nicht. Thomas Krause vom Fachbereich Gemeindeentwicklung und Umwelt betont: „Spazierengehen oder sich mal im Uferbereich hinsetzen, ist natürlich erlaubt." Trotzdem gelte die Kontaktbeschränkung. Nadrowski: "Wir wollen, dass sich die Menschen weiterhin an der frischen Luft aufhalten dürfen."