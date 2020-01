Bushaltestellen wie an der Hauptstraße in Leeste sollen weichen und durch sogenannte Haltestellenkaps direkt an der Fahrbahn ersetzt werden – zumindest an Hauptstraßen. (Plaggenborg)

Weyhe. In Sachen Mobilität soll es in der Gemeinde Weyhe künftig sichtbare Veränderungen geben. Die Kommune hat es auf die Bushaltestellen abgesehen, die eine Haltebucht haben. Bisher kommen diese dem Verkehrsfluss zugute, nun soll der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) profitieren – eines von drei Vorhaben, mit denen die Kommune in das neue Jahr starten will.

Den ÖPNV zu stärken ist einer der Aspekte des Verkehrsentwicklungsplans, der „ganz, ganz viel“ beinhaltet, wie Gemeindesprecher Sebastian Kelm sagt. Dazu sollen Bushaltebuchten, wie es sie an der Hauptstraße vor dem Leester Ärztehaus gibt, umgestaltet werden. Aus ihnen sollen sogenannte Haltestellenkaps werden, bei denen der Busstop an der Fahrbahn liegt. Auch die Wartehäuschen sollen an den Bordstein heranrücken. Die Änderung „hat viele Vorteile“, so Kelm. Demnach gibt es für die Busse „keine gefährlichen Einfädelsituationen“ mehr und sie können sofort weiterfahren. Die Autos hinter den Bussen dagegen müssen halten und warten. Die Sicherheit soll durch leichteres Ein- und Aussteigen verbessert werden, heißt es, da das Halten unmittelbar am Kantstein möglich ist. Außerdem soll das Vorhaben Fußgängern und Radfahrern zugute kommen, für die durch das Versetzen der Bushäuschen dahinter mehr Platz entsteht. So solle auch der nicht-motorisierte Verkehr gestärkt werden, wie es im Verkehrsentwicklungsplan vorgesehen ist. Dazu gehören auch das Einwohnerticket MIA und die WK-Bikes. Als ebenfalls erfolgreich wertet die Gemeinde die Einbahnstraßenregelung rund um den Marktplatz in Kirchweyhe und die Schaffung der Bike-And-Ride-Anlage auf der Westseite des Kirchweyher Bahnhofs. Das Hauptziel ist, „den Druck von der Straße zu nehmen“, so Kelm.

Eine weitere, ebenfalls dann sichtbare Entwicklung soll es am Hafen beim Reisegarten geben. Der Anlegeplatz dort komme etwas trist daher, sagt Kelm. Das solle sich ändern. Der Plan dort also: Der Hafen soll umgestaltet werden. Der Bereich sei stark zugewachsen. Zunächst einmal solle vor Ort also aufgeräumt werden und die Bepflanzung erneuert werden. Auch der Parkplatz und die Schotterfläche bezeichnet der Gemeindesprecher als „schmucklos“. Kurzum: „Das Gesamterscheinungsbild soll sich verändern.“

Für die anliegende Marina Wieltsee will die Gemeinde einen neuen Bebauungsplan aufsetzen. Dadurch sollen die positiven Entwicklungen dort, die sich seit dem Erwerb durch die Gemeinde und die Übergabe an einen Pächter zeigen, sowie das Engagement der Wassersportvereine und Sportvereine rechtlich abgesichert werden, heißt es. Gleichzeitig sollen die Belange des Naturschutzes im Weserbereich nördlich des Dreyer Hafens und südlich der Marina in besonderem Maße sichergestellt werden.

„Das Sanierungsgebiet Leeste wird weiterhin Dauerthema sein“, sagt Kelm, und auch das wiederum ist wahrnehmbar. So hat der Futtermittelhersteller GS Agri seinen Standort von der Ladestraße inzwischen nach Melchiorshausen verlegt. Die Silotürme in der Ortsmitte sind inzwischen beseitigt. Neu ansiedeln soll sich dort ein Famila-Verbrauchermarkt mit einer Einkaufsfläche von 2300 Quadratmetern. Der Baustart ist für April vorgesehen. Geht es nach der Gemeinde, braucht es nicht bei dem einen Neubau zu bleiben. Kelm zufolge sind weitere Ansiedlungen von Einzelhändlern in Famila-Nachbarschaft denkbar. Mit dem jüngst erstrittenen Erfolg vor Gericht beim Thema Linie 8 rücke auch eine Park-And-Ride-Anlage am Bahnhof Leeste näher, teilt Kelm weiter mit.

Baustart für das Kultur- und Bildungszentrum in Leeste mit neuer Bibliothek und Volkshochschule ist für Frühsommer/Sommer anvisiert. Im Laufe des vergangenen Jahres deuteten die bereits installierten Veränderungen vor Ort, also am Henry-Wetjen-Platz, auf die Umsetzung des Projekts hin. Noch steht der Abriss zweier Gebäude an der Leester Straße bevor, bei der eine historische Fassade erhalten bleiben soll. Neuerungen am Leisterplatz werden in diesem Jahr noch nicht erkennbar sein. Der für die Ortskernsanierung notwendige Abriss der alten Gaststätte Amelung an der Leester Straße ist damit vorerst verschoben.