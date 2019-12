Es wird bald kein Licht mehr in der Praxis von Michael Kaupisch angehen. Der Nervenarzt schließt am Ende des Jahres seine Praxis in Brinkum. (Michael Braunschädel)

Hölzerner Empfangstresen, Fotos von Mallorca an der Wand gegenüber und gleich daneben eine schalldämpfende Tür zum Arztzimmer – der Besuch der Praxis von Michael Kaupisch beginnt alltäglich. Nicht jede, aber doch viele Arztpraxen bieten ein vergleichbares Ambiente. Doch was den Patienten hinter der lederfarbenen Tür erwartet, überrascht: Eine tönerne, geschlechtslose Figur, deren Hände gefesselt und deren Mund mit einem Vorhängeschloss zugeschlossen ist, steht an der Wand mir Blickrichtung zum Arzttisch. Der Anblick des Kunstwerkes lässt zurückschrecken. „Wenige Patienten sprechen mich darauf an“, sagt der Nervenarzt. „Einer sagt aber sofort, dass er sich so fühle.“ Es sei nun mal eine Skulptur, die Angst macht und die Sprachlosigkeit vieler psychisch Erkrankter ausdrücke.

Es ist das Feld seines langen beruflichen Lebens, denn Abschläge bei Rente oder Pension aufgrund eines zu frühen Eintritts werden für ihn kein Problem darstellen: Michael Kaupisch, 78 Jahre alt, Nervenarzt, hat lange in Brinkum behandelt. Der Mediziner steht jetzt aber kurz vor der Rente – nach fast 42 Jahren im Stuhrer Ortsteil schließt er diesen Dezember seine Praxis.

Schuld am Schlussstrich ist letzten Endes nicht seine Gesundheit, sondern die deutsche Gesetzgebung und Bürokratie. „Das ist ein Angriff auf die Integrität unserer Demokratie“, stellt Kaupisch nüchtern fest. Was Gesundheitsminister Jens Spahn da an Plänen und Gesetzesvorhaben anbringe, sei eine große Gefahr. „Der Austausch der Daten der Patienten übers Internet und die Speicherung in der Cloud bedeutet einen Bruch der Schweigepflicht.“ Kaupisch sieht große Gefahren, da sehr viel an den Daten hängt. „Alles kann gehackt werden“, sagt er und befürchtet Missbrauch der vertraulichen Informationen durch Dritte. Ärzte, die sich gegen diese Maßnahmen sperren, würden „hohe finanzielle Einbußen drohen“. Kein Problem sieht er, solange die Daten nur auf der Chipkarte gespeichert werden. Doch der Spahn-Plan war der letzte, bis dato noch nötig gewesene Tropfen, der das Fass für ihn zum Überlaufen brachte. Er macht Schluss.

Einst sei er der erste Nervenarzt im Landkreis Diepholz gewesen, als er die Praxis in Brinkum eröffnete, erzählt er auf seinem Sitzball sitzend. Dieser sei sehr gesund für seinen Rücken, erläutert er auf Nachfrage und nimmt zum wiederholten Male einen großen Schluck Wasser. Trinken ist elementar für ihn. Während des Gespräches schenkt er sich oft nach. „Trinken ist wichtig“, sagt er und betont: „Vor allem ältere Menschen schätzen ihren Flüssigkeitsbedarf falsch ein.“ 2,5 Liter pro Tag sollte jeder Mensch trinken. Der Schreibtisch, an dem er sitzt, ist übrigens noch immer sein erster. „Nicht mehr ganz taufrisch“, kommentiert er milde lächelnd und tätschelt sanft die Oberfläche. „Aber er tut seinen Dienst.“

Er ist Vertreter einer traditionellen Kombination: Neurologie und Psychiatrie. „Das halte ich auch für sinnvoll“, beharrt er. „Die einzige Gruppe an Ärzten, die gelernt hat, ganzheitlich zu denken.“ So sei zum Beispiel die Psychosomatik die Domäne der Nervenärzte. „Viele körperliche Krankheiten haben psychische Ursachen“, erklärt er. „Selbst Krankheiten wie Bandscheibenvorfälle sind oft psychosomatisch unterlegt.“ Heute sei dies getrennt, benennt er das Ende der seiner Meinung nach so sinnvollen Kombination an Fächern. Heutzutage müsste man als Arzt, der diese Variante anstrebt, eine doppelte Facharztausbildung absolvieren – dies tue niemand.

Seine Patienten hat er versucht, bei Kollegen in der Umgebung unterzubringen. „Aber da werden welche auf der Strecke bleiben oder zumindest in Zukunft deutlich längere Strecken zurücklegen müssen“, stellt er nicht ohne Unmut fest. Bereits vor wenigen Jahren hatte er einmal vorgehabt aufzuhören, sich dann aber doch dagegen entschieden. „Die Patienten brauchten mich“, erinnert er sich. Einen Nachfolger suchte er vergeblich. Doch nun sei es wahrlich Zeit aufzuhören. Für ihn steht fest: „Nun will ich nicht mehr.“ Und gearbeitet hat er viel: Zehn bis zwölf Stunden pro Tag, insgesamt knapp 60 Stunden die Woche – oft auch am Wochenende, wenn er zu Patienten nach Hause gekommen ist, um sie dort zu behandeln. Vor allem auf viele multiple Sklerose-Erkrankte traf dies zu. „Ich habe im Grunde genommen die Praxis immer vor der Familie gesehen“, fasst er seine Prioritäten von einst zusammen. Dies sei in der Ärzteschaft inzwischen eher verpönt. Die meisten jungen Ärzte würden deutlich mehr auf ein gesundes Verhältnis von Arbeit, Familie und Freizeit achten. Einen Nachfolger gibt es auch bei diesem finalen Versuch der Pensionierung nicht. Es gebe schlicht zu wenige Ärzte.

„Ich werde nichts nicht vermissen“, gesteht er sich ein, geht aber dennoch zufrieden in die späte Rente: „Ich habe das gegeben, was ich geben konnte.“ Bedauern tut er nur eines: „Ich kann das Rad der Zeit nicht zurückdrehen.“ Auf ihn und seine Frau wartet nun deutlich mehr freie Zeit als bisher. „Wir werden vielleicht Deutschland oder sogar Europa mit dem Wohnmobil erkunden.“ Die vier Kinder sind schließlich auch längst aus dem Haus. Nun ist es wohl endgültig an der Zeit, seine neue Rolle anzunehmen: Rentner. Und obendrein baut das Ehepaar Kaupisch auch derzeit ein kleines Haus. Langeweile sollte also auch ohne seine Praxis nicht aufkommen.