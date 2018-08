Beenden als Headliner den Festivalfreitag: Die amerikanische Band Papa Roach. (FR)

Sulingen. Seit vielen Jahren strömen regelmäßig mehrere Tausend Menschen für ein Wochenende nach Sulingen, um dort auf dem Reload-Festival bei härterer Musik zu feiern. Zwischen Donnerstag und Sonntag, 23. bis 25. August, sollen die Festival-Besucher auch in diesem Jahr mit viel lauter Musik begeistert werden. Eine kleine Neuerung gibt es ebenfalls.

Großer Headliner des diesjährigen Rock-, Metal- und Punkfestivals ist die seit den 1990er-Jahren bekannte Band Papa Roach. Weitere Höhepunkte sind die Gruppen In Flames und Kreator.

Größer und umfangreicher als zuvor

"Im Vergleich zum letzten Jahr erwarten wir viel mehr Besucher", berichtet Andre Jürgens, Organisator des Reload-Festivals. In den vergangenen Jahren hätten ungefähr 10 000 Gäste die Veranstaltung besucht, dieses Jahr würden fast 2000 mehr Musikfans erwartet, berichtet er.

Aufgrund der hohen erwarteten Besucheranzahl seien auch die Campingplätze vergrößert worden. Schon ab 15 Uhr können Camper ihre Unterkünfte am Donnerstag für das Wochenende auf den bereitgestellten Zeltplätzen aufbauen. Die sind dann bis Sonntag geöffnet.

"Unser Festival-Maskottchen wird dieses Jahr eingeweiht", erzählt der Festival-Organisator über diesjährige Neuigkeiten. Besucher können den großen Löwen dann während der Festivalzeit auf dem Gelände bestaunen. Seit ein paar Jahren ist der Löwe, den zwei nebenstehende Kanonen schmücken, schon Logo des Festivals.

Großes Line-up mit internationalen Acts

Los geht das Festival mit der Warm-Up-Night. Dort können sich die Besucher im aufgebauten Zelt ab 18 Uhr auf das kommende Wochenende einstimmen. Den Start in das Musikfestival macht die Band A Traitor Like Judas ab 18.50 Uhr.

Am Freitagmorgen um 11 Uhr geht das Festival dann auch für Tagesgäste los, wenn das Festivalgelände seine Tore öffnet. Um 11.20 Uhr startet die Band Walking Dead On Broadway auf der großen Bühne. Headliner Papa Roach, deren bekanntestes Lied wohl "Last Resort" ist, werden den ersten kompletten Festivaltag schließlich ab 23.45 Uhr beenden. Laut den Verantwortlichen wird der Auftritt auf dem Sulinger Festival in diesem Jahr der einzige Auftritt der amerikanischen Band in Deutschland sein. Vor Papa Roach spielt die US-Gruppe Flogging Molly ab 22.15 Uhr, die Jungs von Eskimo Callboy sind ab 20.50 Uhr zu hören.

Auch am Sonnabend öffnet das Festivalgelände um 11 Uhr. Die Gewinner des diesjährigen Bandcontests sind dann ab 11.20 Uhr auf der Hauptbühne zu sehen. Schon im April konnte ein öffentliches Publikum bei einem Nachwuchswettbewerb darüber entscheiden, wer auf der großen Bühne neben den bekannten Gruppen auftreten wird. Die Band Red County Jail aus Karweiler konnte sich dabei gegen ihre Konkurrenten durchsetzen. Das große Ende des diesjährigen Rock-Festivals läutet die schwediche Band In Flames um 23.45 Uhr ein. Davor ist die Essener Truppe Kreator auf der Bühne, los geht es bei ihnen um 22 Uhr.

Musik im Fokus des Festival-Konzepts

"Wir sind sehr zufrieden mit unserem Konzept. Der Schwerpunkt ist die Musik", erklärt Jürgens. Weitere Attraktionen, wie es sie bei größeren Festivals oft gibt, seien für das Reload-Festival nicht notwendig, so Jürgens. "Bei uns geht es um das Wesentliche", beschreibt er. Die Festival-Atmosphäre stehe bei diesem "kleinen und familiären" Event im Vordergrund, sodass man zur diesjährigen Auflage gar nicht viel verändern wollte, so Jürgens. Die Resonanz der Gäste über den Aufbau und Ablauf sei in der Vergangenheit auch fast durchweg positiv gewesen.

Für Essen und Getränke stehen diverse Stände vor Ort auf dem ganzen Gelände bereit. Ein Frühstücksbüfett wird am Freitag, Sonnabend und Sonntagmorgen von 7 bis 12 Uhr für die Festivalgäste aufgebaut. Darüber hinaus ist die Innenstadt von Sulingen mit einigen Geschäften und Supermärkten fußläufig erreichbar, wie der Organisator versichert.

"Festivalkarten sind noch vorhanden. Wir haben aber bisher auch schon mehr Karten verkauft als die letzten Jahre", erzählt Andre Jürgens. Er sehe daher keine Schwierigkeiten darin, die restlichen Tickets auch noch zu verkaufen. "Es kann sein, dass wir kurz vorher noch ausverkauft sein werden", sagt er. Laut Jürgens könne man sich da aber natürlich nicht sicher sein, weshalb aktuell noch mit einer Tageskasse geplant werde.

Der Aufbau der Infrastruktur ist bereits in vollem Gange. Eine ausreichende Wasserversorgung müsse nun hergestellt werden. Die Zelte würden aufgebaut, die Zäune müssten auch bald noch aufgestellt werden. Bis Donnerstag müsse laut des Organisators aber alles bereit sein.

Festivaltickets können im Internet auf eventim.de und metaltix.com oder als Hardtickets bei der Volksbank Twistringen, der Sparkassen in Diepholz und Sulingen sowie bei Shock Records & Coffee in Osnabrück gekauft werden. Tagestickets für Freitag und Sonnabend kosten jeweils 55 Euro inklusive Gebühren. Ein Kombiticket für beide Tage schlägt mit insgesamt 89 Euro inklusive Gebühren und Camping zu Buche. Der Zugang zur Warm-Up-Party am Donnerstag ist im Kombiticket enthalten. Weitere Informationen sind auf www.reload-festival.de nachzulesen.

Zur Sache

Zeitplan:

Donnerstag, 23. August

auf der Rockstar-Tentstage:

18.50 Uhr: A Traitor Like Judas

20 Uhr: Ze Gran Zeft

21.10 Uhr: Annisokay

22.20 Uhr: Counterparts

23.30 Uhr ZSK

1 Uhr: DJ

Freitag, 24. August

auf der Mainstage:

11.20 Uhr: Walking Dead On Broadway

12.15 Uhr Booze & Glory

13.10 Uhr: Watch Out Stampede

14.05 Uhr: Street Dogs

15.10 Uhr: Pro-Pain

16.15 Uhr: Prong

17.20 Uhr: Devildriver

18.30 Uhr: Sepultura

19.40 Uhr: Beartooth

20.50 Uhr: Eskimo Callboy

22.15 Uhr Flogging Molly

23.45 Uhr: Papa Roach

Rockstar-Tentstage:

1.10 Uhr: John Diva & The Rockets Of Love

2.20 Uhr: DJ

Sonnabend, 25. August

auf der Mainstage:

11.20 Uhr: Red County Jail

12.05 Uhr: Rykers

13 Uhr: Kaiser Franz Josef

13.55 Uhr: The Night Flight Orchestra

14.55 Uhr: Deez Nuts

16 Uhr: Mantar

17.05 Uhr: Torfrock

18.15 Uhr: Madball

19.25 Uhr: Dragonforce

20.35 Uhr: Sick Of It All

22 Uhr: Kreator

23.45 Uhr: In Flames

Tentstage:

11.10 Uhr Mr Hurley & Die Pulveraffen

1.10 Uhr: Powerslave

2.40 Uhr: DJ