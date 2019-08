Wie es sich gehört: Die Fans strecken die "Pommesgabeln" in die Luft. (Wienbarg)

Ein persönlicher Glanzpunkt für den Reload-Festival-Organisator André Jürgens ist es, „wenn das Festival vernünftig läuft“. Das Musikevent, das seit Anfang August aufgebaut wurde, geht von Donnerstag bis Sonnabend nun in die 14. Runde. Besuchermäßig könnte es in diesem Jahr erneut auf die Rekordmarke von 12 000 Besuchern (wie in 2018) zusteuern, auf die 36 internationale Bands der härteren Gangart losgelassen werden – mit dabei Größen wie Sabaton oder auch Bullet For My Valentine.

„In diesem Jahr hat es sehr, sehr stark angefangen“, sagt Jürgens über den Vorverkauf, der sich inzwischen wieder auf einem normalen Level bewege. Allerdings meint er auch: „Ausverkauft werden wir wohl nicht sein“ – im Gegensatz zu 2018, wo es zum ersten Mal seit Bestehen des Festivals der Fall war. Dass ein Limit in diesem Jahr aber wohl nicht erreicht werden wird, habe eben auch damit zu tun, dass die Kapazitäten entsprechend groß sind. Das Reload ist damit auf Großes vorbereitet. Der endgültige Ansturm aber wird sich wohl erst während des Festivals zeigen, bei dem es auch eine Abendkasse geben wird, so Jürgens.

Das Mehr an Raum bietet sich auch für die Künstler, die ihre gitarrenlastige Musik nun von einer größeren Bühne in die Massen ausstrahlen lassen. Der akustische Auftakt passiert ab Donnerstag auf der Zeltbühne mit Bullseye ab 17.40 Uhr, ab Freitag wechseln die Auftritte auf die jetzt gewachsene Hauptbühne. Nächste Neuerung beim Reload ist das erste Flunkyball-Turnier rund um ein Trinkspiel, bei dem immer zwei Teams gegeneinander antreten. „Über 80 Teams haben sich angemeldet“, sagt Jürgens. Die Idee dafür habe es schon länger gegeben, 2018 aber fehlte es noch an Zeit und Personal, um das umzusetzen. In diesem Jahr hilft ein externer Festival-Service.

Auch bei den übrigen Abläufen gibt es neuerdings mehr Hilfe. „Dieses Jahr knacken wir die 300er-Marke“, sagt der Organisator mit Blick auf die vielen Helfer beim Reload. „Das meiste ist auf freiwilliger Basis“, sagt er. Es gebe Leute, die sich extra dafür Urlaub genommen haben. Tätig sind die Helfer an den Theken, als Parkplatzeinweiser oder auch Künstlerbetreuer. Insgesamt komme aber eine weit größere Zahl an nötigem Personal zusammen – etwa durch Security-Mitarbeiter, Toiletten-Service oder auch Polizei und Rettungskräfte, die ebenfalls vor Ort sind.

Trotz allen Wachstums: „Werdet nicht größenwahnsinnig“, bekommt Jürgens, der der geschäftsführende Gesellschafter der Reload Event GmbH ist, hier und da von Besucherseite zu hören. Eine Haltung, mit der er grundsätzlich übereinstimmt. Das Unternehmen richte seinen Fokus auf Stabilität. Aber: „Ein stückweit expandieren wäre schon gut.“ Alle Gesellschafter hätten viel investiert – Privatvermögen nämlich. „Es wäre nicht schlecht, wenn das zurückkäme.“ Eine noch etwas höhere Besucherzahl würde die entsprechende Planungssicherheit geben. Das Wacken Open-Air mit seinen rund 75 000 aber soll dabei keineswegs Vorbild sein. Den Vergleich gibt es von Fans dennoch, auch wenn Jürgens ihn nicht für angemessen hält. „Das sind schon zwei verschiedene Paar Schuhe“, sagt er. Dennoch: In „Klein-Wacken“ werde das Reload auch mal umbenannt, aber das Flair sei besser, hätten Gäste verlautbaren lassen. Und für die hat der Twistringer im Gegenzug ohnehin nur gute Worte übrig. Als „angenehme Besucher“ bezeichnet er die Schar von Menschen, die er altersmäßig im Durchschnitt auf Ende 20 festsetzt. Sie seien eine Klientel, die gut führbar ist.

Tickets gibt es bei der Volksbank Twistringen, den Sparkassen Diepholz und Sulingen sowie bei Shock Records & Coffee in Osnabrück. Online gibt es sie über metaltix.com ab 99 Euro (Tagestickets für Freitag und Sonnabend für 60 Euro) sowie auf der Internetseite eventim.de.