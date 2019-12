Annegret Wienberg aus Moordeich hat viele Ereignisse aus dem Leben ihrer Kinder aufgeschrieben – und auch veröffentlicht. Ihre Weihnachtsgeschichten handeln von ihren Enkeln. (Michael Braunschädel)

Das Weihnachtsfest beschert Familien nicht nur lauter Geschenke, sondern auch einen lebenslangen Fundus an Geschichten. Das weiß Annegret Wienberg aus Moordeich nur zu gut. Als ihre Enkelkinder klein waren, fing die Hobby-Autorin an, die besonderen Erlebnisse aufzuschreiben, die Weihnachten ihr schenkte. Das Fest der Feste wollte sie durch die Augen der Kleinen nachempfinden – und auch so erzählen. „Ich versuche mich immer in die Köpfe der Kinder hineinzudenken“, sagt Wienberg über ihr Vorgehen.

Ihre Geschichten teilt die 74-Jährige seit Jahren schon mit anderen Lesern des WESER-KURIER. 2003 schickte sie ihren ersten Text für die Weihnachtsbeilage der Zeitung ein. Chronologisch ist sie da nicht vorgegangen. In diesem Jahr ist nämlich ihre erste jemals geschriebene Geschichte rund um das Motto Weihnachten zu lesen. Sie entstand vor 16 Jahren, als ihr ältester Enkel Robin vier Jahre alt war und noch an den Weihnachtsmann glaubte. „Man erlebt es anders mit den Enkeln“, sagt Annegret Wienberg über das Weihnachtsfest. Besondere Momente seien es gewesen, als im Leben jedes Enkels ein Mal der Weihnachtsmann kam. „Es hat mich immer sehr bewegt, wie natürlich und unverfälscht sie sich verhalten. Diese Unbedarftheit – die wir den Kindern ja erfolgreich aberziehen – war es, die mich gereizt hat, diese erlebten Situationen in meinen Kindergeschichten festzuhalten“, schildert Wienberg.

Natürlich hat sie ihren inzwischen 20-jährigen Enkel Robin gefragt, ob es in Ordnung ist, dass sie die Geschichte darüber, wie er die Krippe im Wohnzimmer in einem unbeobachteten Moment spielerisch umgestaltete mit der Öffentlichkeit teilt. Die vier Enkel im Alter zwischen zehn und 20 Jahren finden es gut, dass die Großmutter die Erinnerungen aufschreibt, sagt Annegret Wienberg. So auch ihre Töchter. „Vor etlichen Jahren haben wir sämtliche Geschichten zehnfach binden lassen – die Familie war hellauf begeistert“, sagt die Moordeicherin.

Denn es sind nicht nur Begebenheiten, die sich an Weihnachten zugetragen haben, die sie verschriftlicht. Das waren fünf Geschichten, die mit der Erzählung vom vierjährigen Robin unter der Überschrift „Erwachsene sind manchmal furchtbar dumm“ nun auch alle ausnahmslos erschienen sind. Darüber hinaus hat Wienberg zwischen 20 und 30 Kurzgeschichten und Gedichte über die Kindheit ihrer Töchter zu Papier gebracht. „Ich neige zum Schreiben“, sagt Wienberg. Immer, wenn es ihr gerade in den Sinn kam und sie eine ruhige Minute hatte, musste sie ihre Gedanken einfach notieren. Das macht sie noch heute so. Stift und Block liegen überall im Haus verteilt, damit auch ja kein Einfall in Vergessenheit gerät. Dank dieser Methode sind auch zwei biografisch eingefärbte Bücher entstanden. Das sind aus dem Jahr 2014 „Das Haus gegenüber: Eine Geschichte aus dem Findorff“ und das in diesem Jahr veröffentlichte Werk „Briefe an die Urgroßmütter: Frauenleben vorgestern, gestern und heute“ (wir berichteten).

Wenn eine ihrer Geschichten in der Tageszeitung abgedruckt wird, bekommt Annegret Wienberg daraufhin oft Rückmeldung aus dem Bekanntenkreis. Bei der Weihnachtsfeier ihrer Kirchengemeinde hatte sie jüngst auch eine selbst geschriebene Geschichte vorgelesen. „Wie machst du das nur?“ sei eine Frage ihres Publikums gewesen. „Ich schreibe, wie mir der Schnabel gewachsen ist“, erklärt Wienberg und lacht.

Wie sie sich an besondere Ereignisse so haargenau erinnern kann? Als ihre Kinder klein waren, führte Annegret Wienberg Tagebuch. „Ich habe Bemerkungen zu den Tagen dazu geschrieben“, erinnert sie sich. Natürlich freue es sie, wenn ihre Texte bei anderen Gefallen finden. Doch ursprünglich hat sie diese für sich und die Familie geschrieben: „Es ist das kleine Sahnetüpfelchen, wenn sie veröffentlicht werden.“