Das Ensemble des Musicals bestand aus ehemaligen Mitgliedern der Brinkumer Musical-AG. (Braunschädel)

Stuhr-Brinkum. Mit ihrer Zeitreise in die Flower-Power-Revolution haben ehemalige Schüler der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Brinkum am Wochenende die Zerrissenheit der 68er-Generation wieder zum Leben erweckt. Große Spielfreude, Improvisationstalent und musikalisches Können hatten die Akteure um Spielleiter Wilhelm Eugen „Beppo“ Mayr und Choreografin Ina Zurek schon 2012 bewiesen, als sie das Musical „Hair“ (damals noch als Schüler) auf die Bühne gebracht hatten. Heute, sieben Jahre später, kehrten sie an ihre alte Bildungsstätte zurück und veranstalteten auf der Bühne der KGS-Mensa am Brunnenweg zwei Happenings, denen sich niemand in den voll besetzten Zuschauerrängen entziehen konnte. Stehende Ovationen und Zugabe-Zugabe-Rufe am Ende waren der verdiente Lohn für ein gelungenes Experiment.

Um „Hair“ zu verstehen, ist ein Rückblick in die Zeit von 1967/1968 hilfreich. Original-Filmausschnitte vom Vietnam-Krieg, mit Napalm verbrannte Opfer, die Exekution eines Soldaten, junge Menschen protestieren zu Zehntausenden auf den Straßen, die Staatsmacht reagiert mit Unverständnis und Gewalt. Diese Bilder sind eingebrannt im Gedächtnis einer ganzen Generation und es bedarf nur eines kurzen Ausschnittes, um alle Erinnerungen an die Zeit wieder präsent werden zu lassen. Vor diesem Hintergrund bekommt die Hippie-Bewegung einen tieferen Sinn. Mit ihrem Glauben an eine bessere Welt, ihrem Verlangen nach Glück und Ablehnung jeglicher Konventionen versucht sie, in einer Gesellschaft, die sie missversteht und ablehnt, ihren Platz zu finden.

Doch die „Gesellschaft“ schlägt mit aller Brutalität zurück. Exemplarisch spielt sich auf der Bühne ein Massaker ab, das die Menschheit bis heute begleitet: Es wird getötet und gemeuchelt, bis am Ende niemand mehr den Grund dafür weiß. Mittendrin die „Blumenkinder“, die immer wieder von der grausamen Realität eingeholt werden. Ihr Schicksal zeigt sich am Beispiel von Claude (hervorragend in Szene gesetzt von Tamme Reimers), der eingezogen wird und am Ende im Kugelhagel stirbt.

Mit ihrem intensiven Spiel, den kraftvollen Tanzszenen und der mitreißenden Musik haben die Ehemaligen der KGS Brinkum nicht nur ihr Publikum begeistert, sondern auch ihren Spielleiter und ihre Choreografin zum Strahlen gebracht. Ina Zurek konnte und wollte ihre Freude über die gelungene Wiederaufführung nicht verbergen. „Wenn ich sehe, wie so eine Aufführung die jungen Leute begeistert, zusammenschweißt und über sich selbst hinauswachsen lässt, bin ich froh und dankbar, an diesem Prozess mitgewirkt zu haben.“ Die Choreografin bedauert es sehr, dass es derzeit keine Musical-AG an der KGS Brinkum gibt und hofft, dass das „Hair“-Revival am Wochenende vielleicht etwas in Bewegung gebracht hat.

Das Know-how jedenfalls ist vorhanden. Hervorragende Licht- und Tontechnik ließen bei der Aufführung keine Wünsche offen und ein Blick in die Chronik der Musical-AG zeigt, dass es an engagierten Schülern für die Umsetzung eines solchen Projektes nie gemangelt hat. Die beiden Aufführungen am Wochenende machten deutlich, dass selbst sieben Jahre nach der Schulentlassung die Akteure von damals mit großer Freude bereit waren, trotz Anforderungen in Beruf und Studium und trotz zum Teil weiter Anreisen den Ruf ihres alten Lehrers und Spielleiters Wilhelm Eugen „Beppo“ Mayr zu folgen und „Hair“ noch einmal auf die Bühne zu bringen.

„Experiment gelungen“ war das Fazit aller Akteure nach intensiven Vorbereitungen. Mit dem kraftvollen und hoffnungsvollen „Let The Sunshine In“ und nicht ohne Zugaben beendete die ehemalige Musical-AG ihr Gastspiel in der KGS Brinkum, verabschiedete mit stehenden Ovationen und Jubelrufen des vollauf begeisterten Publikums.