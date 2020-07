Peter Grunwaldt hat für die Pfarrheime Hygienekonzepte entwickelt. (Braunschädel)

Landkreis Diepholz. Lange Zeit ging bei der Kirche durch die Corona-Krise gar nichts mehr. Inzwischen sind seit einigen Wochen die Gottesdienste wieder am Laufen und allmählich läuft in den einzelnen Gotteshäusern auch das Gemeindeleben wieder an. Auch die fünf Kirchen der katholischen Emmaus Pfarreiengemeinschaft in Syke, Brinkum, Kirchweyhe, Bruchhausen-Vilsen und Hoya hat für seine Pfarrheime entsprechende Hygienekonzepte erarbeitet, damit sich die Mitglieder der Gemeinden dort wieder treffen können.

„Es geht so langsam wieder los“, erzählt Pfarrer Peter Grunwaldt. „Wir haben eingehend darüber diskutiert, ob wir die Pfarrheime überhaupt wieder öffnen sollen oder nicht.“ Letztlich habe man sich aber dazu entschieden, wieder Zusammenkünfte zu ermöglichen. Schließlich werde niemand gezwungen, zu kommen, wenn er sich unsicher sei. „Das merke ich auch an den Gottesdiensten, da fehlen nach wie vor viele vertraute Gesichter“, berichtet Grunwaldt. Denn auch wenn man mit Abstandhalten und dem Tragen von Masken das Risiko eindämmen könne, bleibe eben immer ein gewisses Restrisiko vorhanden, das manche lieber nicht eingehen.

Neben den Treffen für die Kinder und Jugendlichen, die sich auf die Kommunion im kommenden Jahr und die Firmung im Oktober vorbereiten, treffen sich auch Gremien wie der Kirchenvorstand oder Pfarrgemeinderat wieder. Und auch kleinere Gruppen wie etwa der Männerkreis können wieder zusammenkommen. Allerdings gibt es wie in fast allen Bereichen auch bei den Treffen noch gewisse Einschränkungen. „Wir haben im Pfarrheim Syke nur einen Raum, den wir derzeit nutzen können“, erzählt Grunwaldt. Denn alle weiteren Räume seien zu klein, um die vorgegebenen Abstände einhalten zu können. Das sehe in den anderen Emmaus-Gemeinden ähnlich aus. Lediglich in Kirchweyhe stünden derzeit zwei Räume zur Verfügung. Einige Angebote fallen aber auch weiterhin aus. So will etwa die Kolpingsfamilie Syke als einer der Hauptnutzer des Pfarrheims dort erst nach den Sommerferien wieder starten.

Bei dem Hygienekonzept, das Grunwaldt für die fünf Gemeindehäuser erstellt hat, hat er sich, wie zuvor auch schon, an die Empfehlung des Bistums gehalten. „Natürlich musste man da gucken, wie man das bei uns umsetzen kann“, erklärt der Pfarrer. Denn im Bistum Osnabrück gebe es eben auch deutlich größere Pfarrheime, die sich deutlich von denen im Diepholzer Nordkreis unterscheiden.

Als massivste Beeinträchtigung bei den ganzen Regeln empfindet Grunwaldt die maximale Gesamtzahl von Menschen, die für ein Treffen zugelassen werden können. In Syke sind das gerade einmal 15 Personen, die mit entsprechendem Abstand in dem großen Raum Platz nehmen können. Bei körperlichen Aktivitäten wie etwa Musikunterricht sind es sogar nur zehn Leute. Beim Betreten der Räumlichkeiten gilt auch wie vielerorts eine Maskenpflicht. Außerdem dürfen bei den Veranstaltungen keine Speisen und Getränke ausgegeben werden, Kaffee und Kuchen sind tabu. Es darf nur jeder seine eigene Getränkeflasche vor sich auf dem Tisch haben. Ein gemütliches Zusammensitzen werde durch die Umstände doch eher komisch, findet Grunwaldt. „Einen Seniorennachmittag kann man so nicht machen.“

Außerdem müssen die Räume natürlich entsprechend nach jeder Veranstaltung desinfiziert und gereinigt werden. „Das ist auch organisatorisch eine Herausforderung“, erzählt Grunwaldt, der für alle fünf Gemeindehäuser ein eigenes Konzept entwickeln musste. Auch die ehrenamtlichen Helfer in den Gemeinden packen mehr mit an als sonst oder tragen eine größere Verantwortung. So hat die Gemeinde etwa keine hauptamtlich bestellten Küster und diese hätten allein schon durch jeden Gottesdienst gut eine Stunde mehr Arbeit, unabhängig von den nun wieder geöffneten Pfarrhäusern. Auch die speziellen Gottesdienste für Kinder werden überwiegend von Ehrenamtlichen organisiert, die nun auch für die Einhaltung der Konzepte sorgen müssen. Das trauen sich nicht alle zu. Außerdem sind viele der Ehrenamtlichen bereits älter und zählen zur Risikogruppe, weswegen nicht alle zur Verfügung stehen. „Man muss auch aufpassen, dass man die Ehrenamtlichen nicht überfordert“, sagt Grunwaldt.

Generell müssen sich alle Mitglieder auf die neue Situation einstellen. „Das Gemeindeleben verändert sich natürlich“, sagt Grunwaldt, der das auch persönlich miterlebt. „Was das Gemeindeleben und mich als Pfarrer sehr beeinflusst, ist auch, dass ich momentan niemanden mit gutem Gewissen besuchen kann.“ Denn man wisse ja nie genau, ob man nicht doch selbst erkrankt sei. „Ich kann nicht riskieren, irgendwen anzustecken“, erklärt er. Deswegen würde auch nach wie vor viel über Telefon gemacht werden. „Aber das kann den persönlichen Umgang natürlich nicht ersetzen.“ Deswegen würden einige Leute, die sich auch nicht in die Gottesdienste trauen, derzeit sehr einsam sein. „Für diese Menschen ist das am schlimmsten“, sagt Grunwaldt.

Dennoch ist er froh, dass die Corona-Pandemie in Deutschland inzwischen so weit eingedämmt worden ist, dass überhaupt wieder Treffen und Gottesdienste möglich sind. „Wir hatten auch das Glück, dass wir im vergangenen Jahr ein neues Computerprogramm eingerichtet haben“, erzählt Grunwaldt. Dieses habe es ermöglicht, für die Gottesdienste einen Anmeldeservice einzurichten. „Damit die Leute sich auch sicher sein können, dass sie einen Platz bekommen“, erklärt der Pfarrer. „Wir leben hier ja schließlich in der Fläche und die Leute reisen dafür extra an.“

Probleme durch die Krise sieht er aber auch bei den Ministranten, die dem Pastor beim Gottesdienst assistierend zur Seite stehen. „Die dürfen momentan nichts machen außer klingeln“, erzählt Grunwaldt, der befürchtet, dass irgendwann keine Kinder oder Jugendlichen mehr den Messdienst machen wollen, wenn das noch ein halbes Jahr oder länger so weiter geht. „Dabei haben sie eigentlich eine ganz wichtige Funktion“, sagt Grunwaldt.