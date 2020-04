Stuhr. Springt der Funke über oder doch nicht? Finden beide Gesprächspartner eine Ebene? So etwas lässt sich in der Regel nur dann feststellen, wenn sie sich gegenübersitzen – von Angesicht zu Angesicht sozusagen. Es gibt aber auch Menschen, bei denen dieses gar nicht notwendig ist. Die Empathie strömt durchs Telefon. Lucas Tamsen ist solch ein Mensch: Der Juniorchef von Tamsen Bau aus Stuhr wirkt offen und zugewandt.

Lucas Tamsen hat zwei Meistertitel: einen als Zimmermann und einen als Dachdecker. Inzwischen ist er indes noch mehr, denn er führt das von seinem Vater Benno gegründete Unternehmen. „Das Zimmererhandwerk hat mich immer begeistert“, sagt Lucas Tamsen. Gleichwohl sei nicht immer klar gewesen, ob er den Betrieb weiterführen wird. Dies, blickt der Geschäftsführer und Doppelmeister zurück, habe jedoch nichts mit der Ablehnung dessen zu tun gehabt, was der Vater einst geschaffen hat. Vielmehr sei er sich selbst nicht darüber im Klaren gewesen, ob er es sich selbst zutraut.

Diese Frage ist längst beantwortet und Lucas Tamsen hat den Betrieb zu neuen Ufern geführt. Allzu lang ist der Weg jedoch nicht gewesen – im Gegenteil: Tamsen Bau ist lediglich vom alten Betriebsgelände in die Nachbarschaft umgezogen. Dort, in der Mackenstedter Straße 4, befand sich einst der Stahlbau-Betrieb von Klaus Noack. Er habe keinen Nachfolger gefunden und wollte infolgedessen verkaufen. Also habe sich Tamsen Bau für den Kauf und Umzug des Geländes entschieden.

„Die Entwicklung hat schon vor zwei Jahren begonnen“, blickt der Geschäftsführer zurück. Aber ein passendes Grundstück habe sich lange nicht gefunden – zumal es für Familie Tamsen nicht wirklich eine Option war, die Region zu verlassen. Angesichts der Pläne erwies es sich als Glücksfall, dass Tamsen und Noack Stahlbau schon seit vielen Jahren immer wieder zusammengearbeitet hatten. Darüber hinaus hatten die Familien von Benno Tamsen und Klaus Noack ein freundschaftliches Verhältnis. Logisch, dass Klaus Noack Lucas Tamsen schon als Butscher kannte. Anfang März schon war der Betrieb umgezogen, das Büro folgte Ende des Monats.

Der Umzug sei für alle Beteiligten vorteilhaft, freut sich Lucas Tamsen. Denn: „Die Anforderungen der Hallen passen nicht nur für den Stahlbau, sondern auch perfekt für den Holzbau.“ Als Beispiel nennt der Juniorchef die in der neuen Halle vorhandenen Deckenkräne, die für die Vorfertigung und Verladung verschiedener Holzbauteile wie Dach-, Decken- und Wandelemente ideal sei. Durch die verzehnfachten Hallenkapazitäten, erheblichen Investitionen und die Aufstockung der Stammbelegschaft auf 22 Mitarbeiter habe sich die Holzrahmenbauproduktion bereits in kürzester Zeit deutlich gesteigert. Lucas Tamsen betont denn auch: „Wir haben gar nichts in Sachen Stahlbau vor.“ Der Baustoff Holz sei einfach „ein sympathischer Charakter“, beschreibt er den Hauptgrund dafür, dabei zu bleiben. Holz habe „Leben, Charakter und Zukunft“ und es sei ein „warmer Werkstoff". Auch die Art und Weise, Holz zu bearbeiten, sei besonders, weiß Lucas Tamsen.

Rund um den Bau- und Werkstoff Holz bietet das Unternehmen eine ganze Palette von Dienstleistungen an. Längst ist das, was aus Stuhr kommt, mehr als zum Beispiel das Stellen eines Dachstuhls. Die Fachleute visualisieren Projekte für ihre Kunden, übernehmen die Planung bis zur Genehmigung und bauen barrierefrei. Zum Service gehören überdies Fördermittelberatung, die Dachwartung und ein heute wichtiger Energiesparcheck – und zwar für unterschiedliche Gewerke. Tamsen Bau liefert schlüsselfertige Holzrahmenbauten, stockt bestehende Gebäude auf und modernisiert nach energetischen Gesichtspunkten. Abgerundet wird das Angebot durch die Dachdeckerei, den Dachausbau und den Anbau von Wetterschutzfassaden.

„Unser Ziel ist es, Wohnraum zu schaffen“, sagt Lucas Tamsen. Er ergänzt: „Für uns ist es das oberste Ziel, dass wir die führenden Spezialisten für Wohnraumaufstockung für den Großraum Bremen werden. Von der Planung über die Fertigung bis zur Schlüsselübergabe.“ Wohnraum sei schließlich knapp, und viele Menschen suchen noch immer ein neues Dach über dem Kopf – auch wenn das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben wegen der Corona-Krise derzeit nahezu still steht.