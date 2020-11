Die bunte Altarwand in der Brinkumer Kirche soll das Licht Gottes symbolisieren. (Michael Braunschädel)

Stuhr-Brinkum. Es dominiert alles, dieses farbenprächtige Kunstwerk: die riesige Altarwand im Turmraum der im 19. Jahrhundert wieder aufgebauten, schlichten Hallenkirche Zum Heiligen Kreuz in Brinkum. Schon beim Betreten der Kirche von Westen her fällt sie ins Auge. Gestaltet wurde sie von Werner Petzold im Jahre 2004. Dem vorausgegangen war Ende der 1990er-Jahre die Einsicht, dass das Holzkreuz und die dahinterliegende Ostwand renoviert werden müssten. Einer Chronik zufolge habe der erheblich zugenommene Schwerlastverkehr auf der Bremer Straße mit seinen Erschütterungen der Ostwand erheblich zugesetzt. Außerdem sei die Lasur des Kreuzes rissig geworden.

Viele Gespräche mit sachkundigen Restauratoren, Bauämtern, Landes- und Kirchenkreisamt, Gemeindemitgliedern und Künstlern folgen. Es wurde ein Künstler gesucht, der ein Konzept vorstellen sollte. 2002 entschied man sich für Werner Petzold. Der 1940 in Leipzig geborene Künstler war in der DDR als Dozent tätig und erhielt als Maler umfangreiche Aufträge von der Sowjetisch-Deutschen Aktiengesellschaft Wismut zur Fertigung von Bildern, die eine positive Stimmung gegenüber dem sozialistischen System vermitteln sollten. Seine Kunst in dieser Zeit wird dem Sozialistischen Realismus zugeordnet. Seit seiner Flucht 1983 in die Bundesrepublik widmete er sich vor allem der Gestaltung von Altarbildern und Kirchenfenstern.

Seine Überlegungen zur Gestaltung lauteten: „Unter Berücksichtigung der besonderen architektonischen Gegebenheiten und unter Herausstellung des Altarkreuzes als Wahrzeichen der Kirche sollte ein künstlerisches Gesamtkunstwerk entstehen, welches den Altarraum zu einem gestalterischen Höhepunkt im Erscheinungsbild der Kirche werden lässt.“ Es sei sein besonderes Anliegen gewesen, mit den Mitteln zeitgenössischer Kunst zu einer hohen christlichen Aussage zu kommen.

„Um für das hängende Kreuz ein entsprechend starkes Symbol als Hintergrund zu finden, kam das göttliche Licht aus der Schöpfungsgeschichte infrage“, fuhr er fort. „Das Licht, durch das die Welt sichtbar wird, ist seit undenklichen Zeiten mit Güte, Offenheit, Gott und Schönheit gleichgesetzt worden und war daher Kernstück philosophischer und religiöser Lehren der Menschheit.“

In Petzolds Gestaltung erscheint das Kreuz Christi im Lichte Gottes, damit sei eine thematische Dimension erreicht, in der das abstrakt Göttliche in zweidimensionaler Form auf der Wand und das dreidimensionale Kreuz mit dem Leib Christi in einer Rauminstallation miteinander verbunden sind. Petzold war sich sicher: „Bei dem Wandbild bewegen wir uns stilistisch in einem symbolhaften, zeichenhaften, daher abstrakten meditativen Kunstkanon.“ Es werde so ein optimistisches und gleichzeitig christliches Lebensgefühl ausgedrückt. Für Brinkums Pastor Marc Heinemeyer steht heute fest: „Es gibt viele spannende Interpretationsmöglichkeiten.“

Das davor hängende Kruzifix war ein Geschenk des Holzschnitzers Emil Möbius aus dem Erzgebirge an die Gemeinde als Dank für deren Gastfreundschaft. Ende der 1940er-Jahre schnitzte Möbius aus verleimten Eichenhölzern diese fast lebensgroße Christus-Statue. Zur Kircheneinweihung fertigte eine Brinkumer Tischlerei passend zur Statuengröße das Holzkreuz und verband beides miteinander. An den vier Enden des Kreuzes sind vier goldene Platten, auf denen symbolisch die vier Evangelisten abgebildet sind. Anfang der 1960er-Jahre sorgte ein Pastor dafür, dass das raumgestaltende Kreuz der Kirche seinen Namen gibt: die Kirche Zum Heiligen Kreuz.

Die christlichen Anfänge vor Ort gehen bis ins 11. Jahrhundert zurück. Der Ort Brinkum wurde erstmalig im Jahre 1063 und ein Kirchengebäude zum ersten Mal in einer Urkunde aus dem Jahr 1384 erwähnt. Allerdings ist in drei Urkunden aus den Jahren 1171 bis 1201 von einer „zu errichtenden Kirche“ die Rede.

Das mittelalterliche Patrozinium war vielleicht St. Martin; darauf verweist eine Glocke von 1450 mit den Abbildungen der Heiligen Maria und Martin. Die Reformation wurde in der Grafschaft Hoya ab etwa 1525 eingeführt. Zu einem gewissen Wohlstand im Ort führte die Herausbildung des Frachtfahrens für die bremische Kaufmannschaft als bäuerliches Neben- oder Hauptgewerbe in der Zeit der Wende des 18. zum 19. Jahrhundert. Mit Leeste gehörte Brinkum damals zu den Zentren des Frachtfuhrwesens in Norddeutschland. Zugleich kam es zu einem starken Anwachsen der Einwohnerzahl im Kirchspiel.

Das mittelalterliche Sakralgebäude war ein einschiffiger Backsteinbau mit eingezogenem rechteckigem Chor und quadratischem Westturm. In einem Bericht von 1657 wird der schlechte Bauzustand vermerkt. Durch den Einbau von Emporen im 18. Jahrhundert und einen neuen Kanzelaltar in 1798 wurde das Innere neu gestaltet. Nach dem Abbruch 1841 wurde die Kirche durch einen klassizistischen Neubau nach Entwurf von Friedrich August Ludwig Hellner ersetzt, die Einweihung folgte 1843.

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Kirche als Munitionslager genutzt, 1945 brannte sie innen vollständig aus. 1948/55 entstand nach Plänen von Ernst Witt eine moderne dreischiffige Hallenkirche aus Ziegelmauerwerk mit Putzgliederung und geradem Ostschluss. Äußerlich wurde die Kirche damit fast unverändert wiederaufgebaut. Nicht wiederhergestellt wurde die umlaufende Empore, die den Innenraum bis 1945 in zwei Geschosse gegliedert hatte. Der Altar fand seinen Platz im rechteckigen Altarraum unter einem hohen Bogen. An den Altarraum wurden Sakristei und Heizungsraum angebaut.