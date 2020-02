Bekennen sich im Firmennamen zur Hansestadt, wollten aber bewusst ins Umland: Malte Kreke (v. l.) und Steffen Börjes. (Michael Galian)

Stuhr-Seckenhausen. Klaus Börjes ahmt die Bewegungen der Zylinder nach. „Sie bewegen sich nicht entgegengesetzt, sondern in eine Richtung. Das erzeugt diesen einzigartigen Motorsound. Man sagt auch, der Motor ,kartoffelt‘“, erklärt er. Aber die Bewegung der Zylinder sei nicht alleine dafür verantwortlich. Zwei weitere Faktoren kommen laut Klaus Börjes hinzu: die 45-Grad-Stellung der beiden Zylinder und die Luftkühlung.

Was Klaus Börjes beschreibt, ist nicht etwa eine landwirtschaftliche Maschine, sondern eine Motorrad-Legende aus den USA: die Harley Davidson. Peter Fonda fährt im Film „Easy Rider“ das Kult-Modell, „Captain America“, aber auch James Dean ließ sich gerne auf einer Harley ablichten. Beide Schauspieler haben einen großen Anteil daran, dass die Marke bis heute so etwas wie die Ikone des Traums von Freiheit ist.

Auch Klaus Börjes und sein Bruder Dieter tauchten als junge Männer in die Motorradszene und das einzigartige Gefühl von Freiheit ein. Im Jahr 1980 machte Dieter Börjes sein Hobby zum Beruf und gründete in Augustfehn ein Einzelhandelsunternehmen für Motorradzubehör. 2003 gründeten dann Klaus Börjes und Bruder Dieter die Börjes American Bikes als Harley-Davidson-Niederlassung Weser-Ems in Augustfehn. 17 Jahre später folgt ihnen die nächste Generation. Klaus Börjes‘ Söhne Steffen und Malte sowie Malte Kreke führen jetzt die Geschäfte des Harley-Ablegers. Trotz des Namens hat das Unternehmen seinen Sitz aber nicht in der Hansestadt, sondern im Stuhrer Ortsteil Seckenhausen an der B 51. Die offizielle Adresse lautet Hauptstraße 55.

Wo es bis vor gut und gerne fünf Jahren noch Autos unterschiedlicher Edelmarken zu kaufen gab, bietet Harley-Davidson Bremen nun alles, was es um das Label herum gibt. Insgesamt 17 Mitarbeiter sorgen dafür, dass es in erster Linie Harley-Davidson-Motorräder und -Trikes gibt. Hinzu kommen Bekleidung, Helme und typische Accessoires. Das alles ist auf rund 1300 Quadratmetern Ausstellungsfläche zu finden.

Ebenso dazu gehört die 590 Quadratmeter große Werkstatt. Dort findet nicht nur die übliche Wartung und Reparatur statt. Auch die Tiefenreinigung, die Aufbereitung, das Tuning und Umbauarbeiten, das Customizing bietet Harley Davidson Bremen laut eigener Mitteilung an. Und wer seine Maschine im Winter einlagern möchte, kann es dort ebenfalls tun. Selbst die Entdeckung der Welt ist von Seckenhausen aus möglich. Unter der Marke „Kurswechsel-Reisen“ bietet Michaela Börjes Harley-Davidson-Motorradreisen an.

Dass die beiden Börjes-Brüder und Malte Kreke das weiterführen, was Klaus und Dieter Börjes aufbauten, ist für Steffen Börjes früh klar gewesen. „Man wird da hineingeboren“, sagt der 29-jährige gelernte Bankkaufmann, der an der Carl-von-Ossietzky-Universität in Oldenburg Wirtschaftswissenschaften studiert und das Geschäftsleben à la Harley Davidson im Augustfehner Stammhaus erlernt hat.

Trotz oder gerade wegen seines Jobs hat das Lebensgefühl, das diese Marke transportiert, nichts von seiner Faszination verloren. „Man bekommt den Kopf frei“, bringt es Steffen Börjes auf den Punkt. Vater Klaus, der dem jungen Team während der Startphase in Seckenhausen nach eigenen Worten helfend zur Seite steht, wirft einen Slogan von Harley Davidson ein: „All for freedom, freedom for all.“ Dies unterstreiche das Lebensgefühl der Marke.

Vater und Sohn betonen zudem, dass es der typische Harley-Fahrer eher gemütlich mag. Nicht heizen mit hochgezüchteten Maschinen stehe im Vordergrund, sondern das Cruisen mit 80 bis 120 Stundenkilometern. Klaus Börjes spricht von „Genussbereich“. Diese Menschen im Umkreis von geschätzten 60 Kilometern sollen sich in Seckenhausen treffen. Bremerhaven, Cuxhaven, Sittensen, Nienburg, Diepholz und Oldenburg setzt Klaus Börjes als gedachte Grenzen.

Von dort können die Kunden und Interessenten den Standort in Seckenhausen in etwa 30 bis 45 Minuten erreichen. Die Fahrtzeit würden Harley-Fans gerne in Kauf nehmen, so Klaus Börjes, denn der Weg sei auch für sie schon ein Ziel. Deshalb haben die Macher von Harley Davidson Bremen bewusst nach einer Lage nahe der Stadt gesucht.

Die weltweite Fahrer-Community ist in der Harley Owners Group, kurz HOG, organisiert. Unter ihrem Dach treffen sich Fans beziehungsweise Fahrer aus allen gesellschaftlichen Schichten. So will es die Unternehmensphilosophie und dies treffe auch im wahren Leben zu, wissen Klaus und Steffen Börjes. Wer eine Harley erwirbt, wird denn auch gleich Mitglied der HOG – im ersten Jahr noch kostenlos.

Wer sich weiter in der Community vernetzen möchte, kann sich den regionalen Gruppen, den Chapters, oder einem lokalen Motorradclub anschließen. Im Einzugsbereich von Harley Davidson Bremen gibt es zwei HOG- Chapter: das Steelworker-Chapter Germany und das Aller-Weser Chapter Bremen.



Mehr Informationen zum Harley-Standort in Stuhr gibt es im Internet unter www.1903shop.de.