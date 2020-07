Fast wäre Ingrid Lühmann nach ihrem abgeschlossenen Studium trotzdem keine Lehrerin geworden. Nach einem Abstecher in einen anderen Beruf kam die 64-Jährige doch noch zu ihrem Traumjob. 18 Jahre war sie die Rektorin der Grundschule Sudweyhe. (Vasil Dinev)

Weyhe-Sudweyhe. Als Ingrid Lühmann vor 18 Jahren an der Paul-Maar-Grundschule in Sudweyhe Rektorin wurde, brach die Digitalisierung sich gerade Bahn. Zeugnisnoten sollten per Computer und nicht länger handschriftlich eingetragen werden. Doch nicht immer ist die Note direkt in dem dafür vorgesehenen Feld des Vordruckes gelandet. So brauchte es manchmal mehrere Anläufe, bis das Ergebnis aus dem Drucker zufriedenstellend war. Ingrid Lühmann muss lachen, wenn sie von den noch etwas ruckeligen Anfängen erzählt. Gerade während der coronabedingten Schulschließung waren digitale Hilfsmittel wie der I-Surf-Schulserver unerlässlich, damit die Klassenlehrerinnen Kontakt zu ihren Schülern halten konnten. Auch moderne Unterrichtsmittel wie die interaktive Tafel seien inzwischen viel selbstverständlicher in den Klassenzimmern geworden. Der Mäuschenkursus für die ersten Schritte am Computer und der Internetkursus sind fest im Lehrplan verankert.

Anfang 2002 stieg Ingrid Lühmann an der Sudweyher Schule zur Konrektorin und kurz darauf zur kommissarischen Schulleitung auf. In der zweiten Jahreshälfte wurde sie dann auch offiziell Rektorin. Zu den Sommerferien ist nun aber Schluss, die 64-Jährige geht in den Ruhestand. Ob es eine Abschiedsfeier geben würde, war bis vor Kurzem noch völlig unklar. Die Einladungen hat Lühmann nun kurzfristig in einem reduzierten Umfang an Kolleginnen und Kollegen verschickt, die sie lange begleitet haben, aber auch an ehemalige und jetzige Mitglieder aus Förderverein und Elternbeirat. An diesem Freitag wird die Lehrerin auf dem Schulgelände verabschiedet. „Schöner wäre, wenn es draußen stattfinden könnte. Da könnte man sich auf Abstand unterhalten“, sagt Lühmann.

Als Ziel hatte sie sich vor 18 Jahren die Stärkung des Miteinanders gesetzt und es konsequent verfolgt. So kann Lühmann mit Stolz am Ende ihres Berufslebens sagen: „Diese Schule lebt das Miteinander.“ Der Zusammenhalt drückt sich auch in der seit drei Jahren bestehenden Kooperation mit der Janusz-Korczak-Schule in Freistatt aus. Ursprünglich war das Bestreben, die Zweigstelle der Förderschule in den Nordkreis zu holen, um Schulkindern mit Förderschwerpunkt soziale und emotionale Entwicklung einen kürzeren Schulweg zu ermöglichen. Die Genehmigung gab es, als Standort war die damals geschlossene Förderschule in Melchiorshausen vorgesehen. Doch nach dem Wechsel der Landesregierung folgte die Rückkehr zum vorigen Förderschulmodell. Als der ehemalige Weyher Bürgermeister Andreas Bovenschulte und die Schulleiterinnen und Schulleiter zusammen saßen und fragten, wer Räume frei hat, meldete sich Ingrid Lühmann. Heute haben die Schüler der Zweigstelle die Gelegenheit, an Arbeitsgemeinschaften und am Sportunterricht der Grundschulklassen der Paul-Maar-Schule teilzunehmen. „Je früher die Kinder gefördert werden, umso größer ist die Chance, in eine Regelklasse übernommen zu werden“, sagt Lühmann, die im praktischen Teil ihres Lehramtsstudiums in einer Schule arbeitete, die das integrative Modell erprobte. Inzwischen braucht die Grundschule den Raum der Janusz-Korczak-Schule selbst für die dritte erste Klasse, die zum neuen Schuljahr entsteht. Mobilbauten auf dem Schulgelände sollen das Platzproblem lösen.

Die Förderschullehrer-Zuweisungen sind noch immer nicht ausreichend, moniert Lühmann, die in Langwedel im Landkreis Verden lebt. Zwei Stunden pro Klasse stehen den Schulen zu. Im vergangenen Jahr hatte die Sudweyher Grundschule ihre Stunden aber an die Sekundarstufe I abtreten müssen. Das Kollegium besteht mit Ausnahme des Förderschullehrers derzeit ausschließlich aus Frauen, zum Herbst soll es einen weiteren männlichen Kollegen geben, sagt Lühmann. Eine Durchmischung des Geschlechterverhältnisses sei wichtig, die Besoldung und das Image machen das Grundschullehramt für männliche Kollegen aber gemeinhin weniger attraktiv. „Die Pisa-Studie hat so schön gezeigt, dass das Fundament das Wichtigste ist. Dass es ein Privileg ist, das Grundschullehramt studieren zu können“, sagt Lühmann.

Für sie war es immer der große Traum, der jedoch beinahe geplatzt wäre. Hamburg stellte keine Lehrkräfte ein, als Ingrid Lühmann ihr zweites Staatsexamen mit den Kernfächern Deutsch und Sachkunde in der Tasche hatte. In Nordrhein-Westfalen bekamen Lehrkräfte zumindest Dreijahres-Verträge. Dass es reine Formsache ist, dachte Lühmann, als sie ihre Unterlagen nach Düsseldorf schickte. Aber: Die Stunden für den Sachkundeunterricht wurden in NRW nicht anerkannt. „Ich dachte, jetzt werde ich nie Lehrer“, sagt Lühmann. Sie kaufte sich ein Umsteiger-Buch und stieß auf den Beruf der Pharma-Referentin. Nach einem halben Jahr Ausbildung klopfte sie bei Arztpraxen an und stellte Medikamente vor. Jedes Mal, wenn bei ihren Auftragstouren eine Schule in der Nähe der Arztpraxis war, deren Pausenglocke läutete, „hätte ich einfach losheulen können“. Ihre Firma wurde schließlich von einer anderen übernommen, sie entlassen. Zu der Zeit suchte Nordrhein-Westfalen plötzlich massenhaft Grundschullehrer. Ingrid Lühmann reichte ihre Unterlagen abermals ein. Diesmal mit Erfolg: „Nach wenigen Tagen hatte ich die Anerkennung für den Schuldienst.“

Ihre Laufbahn begann in Rahden, da war die zweifache Mutter mit ihrer Familie bereits nach Bremen gezogen. Täglich waren 86 Kilometer pro Strecke zu bewältigen. Durch das Bundesländertauschverfahren kam sie 1998 als Lehrkraft an die Sudweyher Schule. Dieser Schlenker in ihrer Biografie gehört für Lühmann inzwischen fest zu ihr. „Es ist sehr gesund, auch in einem anderen Beruf gearbeitet zu haben“, sagt sie. Der Anspruch an Lehrkräfte sei im Laufe der Zeit deutlich gestiegen. Vor der Tafel den Lehrstoff abspulen, so sehe Unterricht nicht mehr aus. Nach Schulschluss werden Konzepte erarbeitet, Elterngespräche geführt und wird die Bürokratie bewältigt.

In all den Jahren ist die Aufregung vor der Einschulung geblieben. „Es ist immer etwas ganz Besonderes, die Kinder einzuschulen“, sagt Lühmann. Das Bild, die kleinen Kinder mit den großen Schulranzen auf den Rücken zu begrüßen, werde sie vermissen. Mit Ingrid Lühmann geht auch ein großes Maß an Erfahrung. Zwei blaue Bände im Regal ihres Büros hat sie anfangs oft und dann immer seltener in die Hand nehmen müssen. Das niedersächsische Schulgesetz war „am Anfang ein Dschungel“. Als sie Rektorin werden sollte, hatte Lühmann auf eigene Initiative hin Fortbildungen beim Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft besucht und sich vieles selbst angeeignet. Ihre Nachfolgerin Angela Schumann, derzeit Beratungslehrerin an der Schule, hat bereits drei Seminare im Vorfeld besucht. Lehrgänge in mehreren Modulen sollten auf die Prüfung und die Praxis vorbereiten. Auch da hat sich einiges verändert.

Ingrid Lühmann möchte im Ruhestand nun zusammen mit ihrem Mann viel mit dem Wohnmobil verreisen. War sie zuvor zu 80 Prozent der Überzeugung gewesen, dass es Zeit ist zu gehen, ist sie es bedingt durch Corona nun zu 100 Prozent. Vieles ist unklar, einiges wird 2020 anders aussehen – die Einschulung der drei ersten Klassen zum Beispiel, die alle einzelne Feiern bekommen. Lühmann ist froh, die große Herausforderung in jüngere Hände zu übergeben. Was bleibt, sind die vielen Erinnerungen.