Stuhr. Andreas T. (geänderter Name) spricht von einem „Monster“, wenn er von dem Tumor in seinem Darm spricht. Das bösartige Gewebe ist längst raus aus seinem Körper. Der Schmerz und die Narben sind noch da bei dem dreifachen Vater. Die Diagnose war ein Schock und diesen möchte er anderen Menschen ersparen, indem er zur Vorsorge aufruft. Denn was er durchgemacht hat, wünscht er niemandem. Dabei geht es auch darum, was der Krebs mit dem Umfeld macht. Und das ist eben manchmal vermeidbar.

Als die Narkose nach der Darmspiegelung nachlässt, bekommt T. einen Kaffee und einen Keks. „Da war die Welt für mich in Ordnung“, sagt er und erzählt es noch mit überzeugender Leichtigkeit. Auch Schmerzen habe er da nicht gehabt. Dann folgt das Gespräch mit dem Gastroenterologen. „Er hat gesagt, dass er was gefunden hat.“ T.s Gesicht wird ernster. Er spricht weiter. „Und aufgrund seiner Berufserfahrung könne er sagen, dass es nichts Gutes ist.“ Noch dazu sehr umfangreich. Dann geht alles ganz schnell. Der Arzt macht gleich für den nächsten Tag einen Termin in einem Oldenburger Krankenhaus. „Die nächsten fünf Jahre werden wir gemeinsam machen. Sie sind ab sofort Krebspatient“, sagt der behandelnde Professor dort zu ihm. Mit seinem Umfeld spricht er darüber, Tage später auch mit den Kindern. Die drei spüren, dass etwas nicht stimmt. Das alles drei Tage vor Weihnachten. T. kann die Tränen nicht halten, als er davon erzählt. Der Angst und der Schmerz darüber sind noch da. Eine geplante Reise über die Feiertage lässt die Familie sein, aber das sagen sie niemandem. „Wir haben so getan, als wären wir weggefahren.“

Am Tag nach Neujahr geht es ins Krankenhaus. Drei Tage Diagnostik stehen für T. an und damit auch viele Stunden der Unsicherheit. T. fühlt sich „wie ein Tiger auf Valium“. „Was, wenn der Krebs jetzt auch noch gestreut hat?“. Hatte er nicht. Es zeigt sich: Der Tumor sitzt gefährlich nah in Richtung Hauptschlagader. Das leichte Stechen, das ihn überhaupt erst bewogen hatte, zum Arzt zu gehen, war weg. „Ich war noch nie richtig krank gewesen“, sagt T. Vier Jahre vor der Diagnose war er zuletzt beim Hausarzt. Der reagierte dieses Mal gleich mit einem großen Blutbild, darin auch die Tumormarker. „Ach, du hast sowieso nichts“, hieß es noch morgens in der Sprechstunde, am Nachmittag kam der Anruf mit der Anweisung des Allgemeinmediziners: „Du musst zum Internisten“ – einem Fachmann für innere Organe.

An Krebs hat T. nicht gedacht, schon gar nicht an Darmkrebs. Es gibt keine familiäre Vorbelastung. Und eigentlich ist der 46-Jährige zu jung, seine Krankheitsgeschichte aber Ausdruck eines Trends, den Fachärzte zunehmend feststellen, darunter auch die Magen-Darm-Ärzte Jens Wölkner und Vassilios Kardalinos aus dem Weyher Ortsteil Leeste, die Jahr für Jahr auf den Darmkrebsmonat März aufmerksam machen. Wölkner ist T.s Arzt. Beide Mediziner stellen fest: Die Krankheit verlagert sich zunehmend in jüngere Jahre. Darauf haben auch die Krankenkassen inzwischen reagiert und das Alter für eine vorsorgliche Darmspiegelung herabgesetzt – bei Männern auf 50, bei Frauen auf 55. T. allerdings trifft während seiner Behandlung auf einen 32-Jährigen. „Den haben sie mit den Füßen voran herausgetragen.“

Zurück zur Diagnostik: Für den kranken Stuhrer stehen zunächst sechs Wochen Chemotherapie und Bestrahlung an. Das „Monster“, der Tumor, muss kleiner werden, damit er operativ entfernt werden kann. Nach außen macht T. einfach weiter. Seine Eltern weiht er inzwischen ein, dass er schwer krank ist. „Das war hochgradig emotional.“ T. geht weiter arbeiten, kommt mal später oder geht auch früher. Für sein „super Team“ geht das vollkommen in Ordnung. Seine Mitarbeiter sind ebenfalls im Bilde. Alles in allem steht für T. allerdings fest: Ohne die Unterstützung seiner Frau wäre es alles nicht gegangen.

Dann naht der Tag der Operation. Sie ist im April und gestaltet sich schwierig. Der Tumor ist verwachsen, noch dazu hat T. ein recht schmales Becken. Der aktive Mann, der normalerweise „ganz wilde Sachen“ macht, aus Flugzeugen springt, Motorrad fährt, taucht, sich intensiv um seine Familie kümmert, ist plötzlich außer Gefecht. Er hat starke Schmerzen, nimmt 25 Kilogramm ab, bekommt einen künstlichen Darmausgang. Aus den geplanten 14 Tagen Krankenhaus werden sechs Wochen. Danach belohnt T. sich mit einem Sommerurlaub. Und Normalität. „Ich habe mir den Alltag zurück erkämpft, jeden Tag“, sagt er kraftvoll. Das ist okay für ihn. „Ich mag die Herausforderung.“ Und überhaupt: „Das ist man dem Umfeld schuldig, dass man nicht aufgibt.“ Und den Kindern müsse man zeigen, dass es immer weiter geht. Nebenbei zieht er damals die zweite Chemotherapie durch.

Im Herbst steht die zweite Operation an. Der künstliche Darmausgang wird zurückverlegt. Dieses Mal ist alles besser. Die Ärzte seien „sehr menschlich“ gewesen und unterstützend. Die OP selbst verläuft sehr gut. Ganz ohne Schmerzen allerdings geht es nicht. Auch nicht ohne Angst. Auch wenn der Krebs bei T. heute nicht mehr nachweisbar ist: „Ich frage mich schon: Wie alt wirst du? Kann ich meine Tochter zum Altar bringen?“ T. hat Tränen in den Augen. Alle drei Monate stehen für ihn jetzt Untersuchungen beim Arzt und in einer Fachklinik an – Magnetresonanztomographie, Computertomographie. Fünf Jahre lang werde das relativ engmaschig so bleiben.

Gleichzeitig ist für T. vieles anders geworden. „Es ist alles nicht mehr wie vorher“, sagt er. „Man muss Essen neu lernen“ beispielsweise. Und auch Gutes. „Ich habe für mich entschieden, dass es Dinge im Leben gibt, die wichtiger sind als viel Arbeit.“ Heute habe er eine bessere Balance, auch wenn er seinen Job mag. Noch im Krankenhaus habe er eine Liste gemacht mit Dingen, die er noch machen will – darunter gezielt Banales. Darauf steht, dass er etwa mit seiner Frau essen gehen will, ganz bewusst. Dass er entspannter sein will, wenn die Kinder mal nicht sofort ins Bett wollen und dass er seiner Familie den Ort in Afrika zeigen will, wo er mal gearbeitet hat. „Ich habe die Liste immer bei mir“, sagt er. Materielles dagegen fehlt in der Aufzählung. Vor seiner Krankheit noch trägt T. oft und gerne Uhren. Jetzt nicht mehr. „Ich möchte mich von der Zeit nicht mehr treiben lassen.“ T. stellt fest: „Mir ist es bewusster als vorher, was ich verlieren kann.“

Anderen soll nicht passieren, was dem 46-Jährigen passiert ist. Zwei seiner Freunde haben wegen seiner Geschichte eine Endoskopie, also die Spiegelung des Darms, machen lassen. „Es wurde bei beiden was gefunden“, sagt T. Der eine hatte Polypen – Geschwulste, die eine Vorstufe von Darmkrebs sein können und während der Untersuchung direkt entfernt werden. Der andere hatte ebenfalls einen Tumor. Über die schwere Erkrankung, sagt T., kann man gar nicht genug sprechen. Am Ende kommt er zu einer klaren Erkenntnis: „Wenn ich gewusst hätte, dass die Vorsorgeuntersuchung nicht schmerzhaft ist, hätte ich das früher gemacht.“

Zur Sache

Zahlen zum Thema Darmkrebs

Der Darmkrebsmonat März, ausgerufen von der Felix-Burda-Stiftung, der Stiftung Lebensblicke und dem Netzwerk gegen Darmkrebs, findet 2020 zum 19. Mal statt. Die Felix-Burda-Stiftung wurde 2001 von Christa Maar und dem Verleger Hubert Burda gegründet, nachdem ihr Sohn im Alter von 33 Jahren an einem Tumor im Darm gestorben war. Darmkrebs ist derzeit die zweithäufigste Tumorerkrankung bei Frauen und die dritthäufigste Tumorerkrankung bei Männern in Deutschland, beruft sich das Bundesgesundheitsministerium auf Daten des deutschen Krebsregisters. Etwa 60 000 Menschen erkranken in Deutschland jährlich, etwa 24 000 sterben pro Jahr an dem sogenannten kolorektalen Karzinom.