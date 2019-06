Etwa auf dieser Höhe, gegenüber der Einmündung zu Peters Werder, soll es künftig in das Wohngebiet "Südlich Reinsweg" gehen. (Fotos: Sebastian Kelm)

Weyhe. Wohnen und Betreuung hier, Wohnen und Gesundheit da: In zwei Bereichen wird Leeste gen Süden wachsen – südlich des Reinswegs und südlich des Henry-Wetjen-Platzes. Von letzterem Baugebiet verspricht sich Steffen Nadrowski, Leiter des Fachbereichs Gemeindeentwicklung und Umwelt, nicht weniger als eine Erweiterung des Leester Ortskerns. Besonders drängend ist aber erstgenanntes Vorhaben.

„Wir haben ein straffes Programm“, erinnerte Nadrowski die Weyher Politik im Bauausschuss am Montagabend an den Zeitdruck. Schließlich muss ihm zufolge bereits bis zum Herbst die Baugenehmigung für den neuen, dringend benötigten Kindergarten vorliegen, der die östliche Hälfte des Baugebietes „Südlich Reinsweg“ ausmachen soll (wir berichteten). Er bat daher um Entschuldigung für die kurzfristig eingereichten Unterlagen, über die nun zu beraten war. Die beinhalteten im Wesentlichen die Umsetzung der Anregungen aus der Anwohnerversammlung vom 28. März sowie der zwischenzeitlich erfolgten „frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange“. Nadrowskis persönliches Fazit mit Blick auf das Aufgreifen der Kritikpunkte der Bürger: „Ich glaube, dass wir die Quadratur des Kreises hinbekommen haben.“

Stadtplaner Max Serzisko erläuterte als wichtigste formelle Änderungen, dass die Verwaltung beschlossen hat, vom beschleunigten Verfahren auf ein Vollverfahren zu wechseln – „um auf der sicheren Seite zu bleiben“. Indem nun doch detailliertere Prüfungen – etwa inklusive umfangreichem Umweltbericht – vorgenommen werden, sollen Überraschungen ausgeschlossen werden, die zu längeren Verzögerungen führen könnten.

Dann erklärte Serzisko, welche Eingaben umgesetzt werden konnten für das knapp 1,6 Hektar große Areal. Eine Absage erteilte er dem Ansinnen einiger, Wohnen und Kindergarten zu tauschen. „Aus Gründen des Schutzes der Kita“ solle diese nicht direkt an der Melchiorshauser Straße (K 116) liegen. Dafür wurde dem vielfach geäußerten Wunsch entsprochen, Durchgangsverkehr zu vermeiden, indem die Erschließung von Kita und Wohnhäusern zumindest teilweise getrennt wird. So ist nun angedacht, dass die drei geplanten Einfamilienhäuser im nördlichen Bereich über einen Wendehammer vom Reinsweg aus erreichbar sind. Eine Planstraße würde wiederum die Mehrfamilienhäuser und die Kita an die Kreisstraße anbinden. Dazwischen soll eine „grüne“ Fuß- und Radwegverbindung verlaufen. FDP-Chefin Antje Sengstake wollte wissen, ob man mit dem Rad auch „hintenrum“ über den Kirchweg zur Kita käme. Nadrowski bestätigte diese Möglichkeit – wenngleich diese nicht so „komfortabel“ ausfallen dürfte wie über K 116 und Planstraße.

Sorgen, die Altlastenverdachtsfläche in diesem Gebiet könnte sich auf das Baugebiet auswirken, wollte Serzisko zerstreuen. Die liege ausschließlich im nahen Biotop, so eine Rückmeldung durch den Landkreis Diepholz, der als eine von mehreren Institutionen Eingaben machte. Das Bodengutachten werde aber noch erstellt, so der Stadtplaner.

Bedenken wurden zudem geäußert hinsichtlich Verdichtung und der Höhe der Häuser. Im Norden bei der kleinteiligeren Bebauung werde „optische Eingeschossigkeit“ durch niedrige Traufen erreicht, versicherte Serzisko, 4,5 Meter seien das Maximum. Aber auch im Süden sollen „keine Klötze“ entstehen, der Geschosswohnungsbau mit niedrigeren Mieten soll jeweils bis zu sechs Einheiten bieten dürfen. Die Firsthöhe ist jeweils auf 10,5 Meter begrenzt. Und: Es werden laut Serzisko keine Schotterflächen zulässig sein und nur geneigte Dächer. Die Frist für die öffentliche Auslegung dieser Planung soll wegen der Sommerferien länger als den üblichen Monat dauern – damit andere Weyher sich dazu noch äußern können.

Vergleichsweise locker für Weyhe

Schon in der Sitzung befürchtete ein Leester die „Beschattung“ der angrenzenden Bestandsgebäude. Im aktuellem Bebauungsplan ginge es sogar noch näher heran, gab Steffen Nadrowski zu bedenken: „Im Stich am Reinsweg sind die Gebäude teilweise noch dichter beieinander.“ Immerhin drei Meter Bauweg als Abstand seien hier vorgeschrieben. Er sehe daher eine „für Weyher Verhältnisse vergleichsweise lockere Bebauung“.

Größere Einwände wurden dann nicht mehr artikuliert. Berthold Groeneveld konnte daher im Namen der SPD-Fraktion anerkennend konstatieren: „Der Plan hat durch die Anregungen der Anwohner deutlich gewonnen.“ Auch der Rest der Politik stimmte für die vorgestellten Anpassungen.

Beim anderen zu diskutierenden Projekt, dem Bebauungsplan „Südlich Henry-Wetjen-Platz“, hatte es nach Angaben von Franziska Lüders vom Plankontor Städtebau allgemein wenig Beanstandungen seitens der Bürger gegeben. Eine entsprechende Versammlung dazu sei „sehr schwach besetzt“ gewesen. Zentrale Ergänzung bei der Änderung des Flächennutzungsplanes nun: die Einbeziehung der Leester Straße (K 116) in das insgesamt rund 1,4 Hektar umfassende Plangebiet. Laut Stadtplaner Christian Silberhorn sei dies „geschickt“, um zum Beispiel „vorsorglich“ die Voraussetzungen für eine Querungshilfe zu schaffen.

Ein wesentlicher Aspekt war laut Nadrowski die Schaffung einer „großen neuen Straße in Ost-West-Richtung“. Zwölf bis 14 Meter breit soll die sein – und somit ausreichend Platz für Bäume bieten. Es komme somit nicht nur die zugesagte weitere Verbindung zur Stellplatzanlage des Augenzentrums, um die Kirchstraße zu entlasten, erklärte Silberhorn. Dies trage auch dazu bei, dass das Ganze „ein sehr grünes Wohngebiet“ plus 51 Parkplätzen und weiteren Einrichtungen der Gesundheitsvorsorge werden kann.

In Sachen Emissionsschutz sei von der Verwaltung „Datenklau“ betrieben worden, wie Nadrowski es nannte. Denn bei dieser ähnlich dimensionierten Stellfläche wie der direkt am Augenzentrum könne mit einer ähnlichen Schallbelastung und somit ebenfalls keiner Überschreitung gerechnet werden, schlussfolgerte Nadrowski. Kalkuliert wird derweil mit einem Baum je 600 Quadratmetern und einem pro sechs Stellplätze. Silberhorn verspricht den Leestern daher eine „Durchgrünung ihres Ortsgebietes“. Gesichert ist übrigens die alte, prominente Linde unweit der Leester Straße. Um die wird herumgebaut.

Und das in dem Wohngebiet höchstens bis 11,5 Meter beziehungsweise einer Traufhöhe von 6,5 Metern, das Dachgeschoss wäre also in einem geneigtem Dach unterzubringen. Die Geschäftsgebäude in dem „urbanen Gebiet“, primär gedacht für medizinische Dienste im weitesten Sinne, wiederum dürften 13 oder 15 Meter nicht überschreiten. Die Länge ist auf 25 Meter beschränkt, acht Wohneinheiten je Komplex sind erlaubt, dafür keine Garagen entlang von Straßen.

Aus dem Zuschauerraum kam die Frage, ob eine Durchfahrt zur Kirchstraße möglich sein wird. Nadrowski entgegnete, sollte das Gebiet südlich Bonner Straße jemals erschlossen werden, wäre es sinnvoll, gleich eine Anbindung an die Kreisstraße zumindest baurechtlich beschlossen zu haben. Das bedeute längst nicht, dass diese kommt. Die Durchfahrt könnte zunächst nur in eine Richtung zugelassen werden, skizzierte er eine Option. In Richtung der Skeptiker hinsichtlich der Verdichtung sagte er: „Es gibt keine präzisen Aussagen, wie viele Gebäude es werden.“ Es gehe jetzt vielmehr darum, Voraussetzungen zu schaffen für potenzielle Bauherren, die etwas vorhaben, von dem die Gemeinde profitiert.

Endlich ein Zentrum

Silberhorn etwa sieht südlich des Platzes ein drittes „Cluster“ für die Bereiche Gesundheit und Pflege neben der medizinischen Einrichtungen Medicum oder am Marktplatz in Kirchweyhe. Diese Entwicklung begrüßte Ingrid Söfty von der CDU-Fraktion: „So wird der Henry-Wetjen-Platz endlich zum Leester Zentrum.“ Grünen-Fraktionssprecherin Annika Bruck rief zudem dazu auf, darauf zu vertrauen, dass die Optik „nicht so schrecklich“ wird, da die Flächen Eigentum der Gemeinde Weyhe seien, diese ergo viel Kontrolle darüber habe, was letztlich gebaut wird. Auch wenn es natürlich bedauerlich sei, dass die Wiese verschwindet: „Aber sonst müssten wir uns vom Wachstum verabschieden.“