Voller Vorfreude: Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne findet, das für den Brokser Heiratsmarkt immer Zeit sein muss. (Niedersächsische Landesregierung)

Herr Tonne, Sie saßen bereits im Alter von 20 Jahren im Rat der Gemeinde Leese. War da noch Zeit für den Besuch des Brokser Heiratsmarktes?

Grant Hendrik Tonne: In der Politik und im richtigen Leben gilt es, Prioritäten zu setzen. Wofür sonst also sollten Mann und Frau Zeit haben, wenn nicht für den Brokser Heiratsmarkt? Ganz Norddeutschland und bis weit hinter den Weißwurstäquator wird unsere Region beneidet um dieses Volksfest. Für den Brokser Heiratsmarkt muss immer Zeit sein.

Sie wohnten als junger Erwachsener im Landkreis Nienburg. Dort ist der Brokser Heiratsmarkt überaus beliebt. Gibt es eine Anekdote über den Markt, die Sie uns erzählen könnten?

Ich lebe nach wie vor im Landkreis Nienburg und ich kenne viele, die sich von dort aus auf den Weg machen. Wir wissen, dass die Leute in unserem befreundeten Nachbarlandkreis Diepholz es richtig krachen lassen auf dem Brokser Heiratsmarkt – wortwörtlich mit dem traditionellen Kanonendonner, aber auch darüber hinaus in den Festzelten. Und es kommen auch viele Menschen aus dem Bremer Umland und aus Bremen. Da wollen wir Nienburger natürlich in nichts nachstehen und ordentlich mitfeiern. Die Anekdoten, die sich daraus ergeben, spielen sich wohl nicht gerade selten zur späteren Stunde ab …

Sie sind Ehrengast bei der Eröffnung. Nehmen Sie am ersten Tag Ihre Frau und Ihre vier Kinder mit? Wenn nicht: Gehen Sie später als Familie dorthin?

Nun doch einmal mit Ernst: Privates und Dienstliches trenne ich sehr strikt. Ich komme als Amtsträger und regional hier verwurzelter Politiker zum Brokser Heiratsmarkt und nehme an der offiziellen Eröffnung teil. Das ist für mich eine große Ehre und ein toller Termin. Aber eben doch Dienst. Bei solchen Terminen nehme ich meine Familie grundsätzlich nicht mit. Wenn wir familiäre Aktivitäten unternehmen, dann auch immer rein privat und ohne dienstlichen Anlass. Gut möglich, dass wir auch noch einmal gemeinsam kommen, dazu aber gibt es noch keinen Beschluss des Familienrates.

Was mögen Sie am Brokser Heiratsmarkt besonders?

Mir gefällt, dass das Fest sehr bunt ist und für jede und jeden was dabei ist. Luftgitarren-Wettbewerb, Pferdemarkt, Junggesellenversteigerung, Partyzelte – das ist eine gelungene Mischung aus Tradition und zeitgemäß. Jung und Alt, Familien oder Gruppen aus Freunden und Verwandten, jeder kann hier eine gute Zeit verbringen. Das scheint mir das Erfolgsrezept zu sein.

Ein Kultusminister hat wahrscheinlich im Normalfall keine Zeit, den Brokser Markt zu besuchen. Freuen Sie sich deshalb umso mehr, dies als Heiratsvermittler tun zu können?

Für mich ist das eine große Ehre. Als Kultusminister versuche ich ja, Lehrkräfte und Schulen zusammenzubringen – das funktioniert recht gut. Ob ich auch als Heiratsvermittler Talent habe, werde ich dann im Anschluss wissen. Aber ich freue mich immer über neue Herausforderungen.

Wie sauer wäre Ihre Frau Monika, wenn Sie am ersten Tag eine Fünf-Tages-Ehe eingehen würden?

Meine Frau ist geduldig und verständig – aber das sollte ich mit Sicherheit nicht überziehen.

Würden Sie ihrem 15-jährigen Sohn erlauben, alleine über den Markt in Bruchhausen-Vilsen zu bummeln?

Alleine macht ein Volksfest zumeist keinen Spaß. Gemeinsam mit seinen Freunden und im Rahmen der Öffnungszeiten hätte ich damit kein Problem.

Was ist Ihre Aufgabe als Heiratsvermittler?

In die Details muss ich mich erst noch einarbeiten, aber ich gehe davon aus, dass ich bei der tollen Idee der Spaßtrauung eine wichtige Nebenrolle spielen werde.

Warum haben Sie diese Aufgabe überhaupt übernommen?

Das ist das schönste Amt nach Papst, SPD-Chef und Werder-Vorsitzender. Wie könnte ich das abschlagen?

Haben Sie sich in dieser Funktion ein Ziel gesetzt?

Der Weg ist das Ziel. Also in diesem Fall, nette Leute für eine schöne Aktion zu gewinnen. Schauen wir mal, wie das dann so läuft.

Was halten Sie von gleichgeschlechtlichen Fünf-Tages-Ehen?

Die Frage stellt sich für mich nicht ernsthaft mehr in 2019. Selbstverständlich muss das auch möglich sein.

Die Fragen stellte Micha Bustian.

Zur Person

Grant Hendrik Tonne (43) ist Kultusminister des Landes Niedersachsen. Und Heiratsvermittler beim Brokser Heiratsmarkt. In dieser Funktion wird er am Freitag ab 15 Uhr das Volksfest eröffnen. Der SPD-Politiker ist in Bad Oeynhausen geboren und wohnt mit Frau und vier Kindern im Nachbar-Landkreis Nienburg.