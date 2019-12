Der Pianist Mathias Scharf (von links) sowie die Authorin Mirjam Phillips und ihre Kollegin vom Bremer Krimistammtisch René Paul Niemann und Holger Wittschen freuen sich allesamt auf die "Weyhnachtskrimihow" mit Musik und Geschichten. (Vasil Dinev)

Weyhe-Leeste. „Ich bin die Klebemasse dazwischen.“ So beschreibt Mathias Scharf seine Rolle als Pianist, die er gemeinsam mit seinem Klavier ausfüllt. „Ist vielleicht keine sehr nett klingende Beschreibung, aber kommt dem nahe.“ Er sei eben keine Untermalung, sondern die Komponente, die zwischen den Geschichten Übergang von einer zur anderen Stimmungslage schafft. Denn das, was er als „Klebemasse“ verbindet, sind einzelne Erzählungen dreier Autoren – meistens Krimis unterschiedlicher Couleur. Er und Mirjam Phillips, René Paul Niemann und Holger Wittschen sind das Quartett, das am Dienstag, 10. Dezember, von 19.30 bis etwa 22 Uhr „Die Weyher Weyhnachtskrimishow - Kriminaltotal“ im Weyher Theater-Pub „Shakespeare’s“, Am Marktplatz 15, gestalten werden. Hierbei lesen sie vor allem Texte aus ihrer Anthologie „Ostfriesisch kriminelle Weihnacht“.

Am Abend werden einige Erzählungen aus der Feder der drei Schriftsteller aus der Region zusammenkommen. „Ich führe durch das Programm“, sagt Holger Wittschen und erinnert sich zurück: „Wir sind vor zwei Jahren bereits einmal zusammen aufgetreten und der Reiz des Programms ist die Vielfalt.“ Bei Mirjam Phillips sollten sich die Männer in Acht nehmen, führt er scherzhaft aus, um dann auf die vollkommene Ruhe und bedrückende Stimmung während der Lesung von René Paul Niemann hinzuweisen: „Da kann man eine Stecknadel fallen hören.“ Wittschen würde seine eigenen Werke wiederum eher dem Humoristischem zuordnen.

Mal düster, dann wieder lustig, um gleich darauf dramatisch weiterzugehen oder ins Mysteriöse zu wechseln, so ähnlich wird die Stimmungskurve des Abends sein. „Ich will die Stimmung einer Geschichte einfangen und sie in meiner Musik nachfühlbar machen“, erklärt Mathias Scharf seinen Ansatz. Dabei spiele er zwar Weihnachtslieder, darunter auch viele deutsche Klassiker, aber diese kämen in neuen Fassungen vor: Weihnachtsmusik von klassisch bis beswingt, sozusagen. „Kein Song ist sofort wiedererkennbar“, verspricht er. Es seien ungeahnte Versionen von bekannten Songs. Seine Aufgabe sei es, auf diese Art die verbindende Klammer zu sein. Als solche stelle sich ihm folgende Frage: „Wie kann ich von einer Geschichte zur nächsten überleiten, damit die Zuhörer dieser offen folgen können?“ Dies sei gar nicht so einfach, aber als Jazzmusiker sei er das gewohnt. Eventuell werde er auch am Abend spontan ein wenig improvisieren. Hauptsache Musik, denn „nach einer Geschichte von 15 bis 20 Minuten“, beschreibt er, „muss der Zuhörer erst mal durchatmen“. Erst dann könne er der nächsten Erzählung wieder wirklich offen zuhören.

Der Krimi als Genre reizt sie alle aus ähnlichen Gründen. Für Mirjam Phillips ist es vor allem seine Vielseitigkeit: „Man kann alles da rein packen, Gesellschaftskritik, Romantik und sogar Komik.“ Holger Wittschen sieht vor allem die gesellschaftlichen Probleme einer Zeit im Zentrum von Krimis. Das Einzige, was bleibt, sind Krimis für René Paul Niemann: „Ich kann keine Liebesgeschichten, ich kann keine Gedichte, aber dafür gruselige Atmosphäre schaffen“, sagt er und drückt aus, wie sehr er sich bemüht, dabei realistisch zu bleiben. Am Ende seiner Geschichten soll das Unbehagen bleiben. „Keine komplette Auflösung der Geschichte“, dies ist, was nach Verhall des letzten Wortes bleiben soll. Er wird Geschichten aus dem Bremer Westen lesen.

Ein Quiz bietet neben den Lesungen und der Musik, auch noch die Chance, Buchpakete mit Werken der Autoren des Abends zu gewinnen. Der Eintritt beträgt zwölf Euro. Zwei Euro pro Karte werden an die „Stiftung Bremer Herzen“ gespendet. Im Vorverkauf gibt es die Karten beim Tee-Kontor am Markt in Kirchweyhe oder bei der Buchhandlung Schüttert am Markt.