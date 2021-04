„Hunde haben mich mein Leben lang begleitet“, sagt die Hundetrainerin Melanie Haut. Ihr Hund Hollie ist immer dabei, wenn sie unterwegs ist. (TAMMO ERNST)

Weyhe-Leeste. Neugierig beobachtet Labrador-Hündin Hollie mit ihren großen braunen Augen das Geschehen. Geduldig bleibt sie auf ihrem Platz, dem Lastenfahrrad ihrer Besitzerin Manuela Haut, sitzen. „Hollie ist immer dabei“, sagt die mobile Hundetrainerin, die bei Terminen rund um Weyhe mit ihrem auffälligen Fahrrad unterwegs ist. Für weitere Wege steigt sie auf das Auto um. „Ich mache entweder Hausbesuche, oder treffe mich mit den Kunden und ihren Hunden dort, wo es gilt, das Problem zu lösen“, erläutert die 27-Jährige ihre Arbeit. Dabei biete sie ausschließlich Eins-zu-Eins-Termine an, denn jedes Hund-Mensch-Team benötige individuelles Coaching.

„Hunde haben mich mein Leben lang begleitet“, so die Hundetrainerin. Bereits als Jugendliche habe sie ehrenamtlich im Tierheim gearbeitet und dort die Hunde betreut. Auch im Auslandstierschutz sei sie aktiv gewesen. „Auf Teneriffa habe ich Hunde auf das Leben in Deutschland vorbereitet“, erzählt Haut. Das seien zum Teil Tiere gewesen, die so gut wie gar nicht sozialisiert waren, erinnert sie sich. „Sie mussten Schritt für Schritt an den Menschen gewöhnt werden.“

Ihre Ausbildung hat die 27-Jährige ebenfalls ihrer Leidenschaft gewidmet. Während ihres Biologiestudiums an der Tiermedizinischen Hochschule in Hannover habe sie viele Module in den Bereichen Verhaltensbiologie und Neuropsychologie belegt, erzählt sie. „Ich wollte das Wesen des Hundes im Kern verstehen“, erklärt sie ihre Entscheidung. Auch ihre Abschlussarbeit beschäftigte sich mit dem Thema Hund. Das war im Jahr 2013. Zu dieser Zeit habe sie auch begonnen, in verschiedenen Hundeschulen als Trainerin zu arbeiten, so Haut. Ein Ausbildungsberuf sei diese Arbeit zwar nicht. Wolle man sich aber selbstständig machen, müsse man eine Prüfung bei der Tierärztekammer oder beim Veterinäramt ablegen. Diesen Schritt hat Manuela Haut Anfang dieses Jahres gewagt und ihre „Lebensfreude Hund“-Hundeschule gegründet.

Mit einer zusätzlichen Ausbildung zur Hundeernährungsberaterin ist es Haut besonders wichtig, ein Coaching anzubieten, das sowohl Erziehung als auch Hundegesundheit beinhaltet. Dazu gehöre neben Ernährungsberatung auch die Verwendung von ätherischen Ölen, erklärt sie. Denn: „Der Riechnerv von Hunden ist direkt mit dem Emotionszentrum im Hirn verbunden.“ So könne etwa Lavendelöl ängstlichen Hunden helfen, selbstbewusster zu werden.

Zudem beziehe sie den Menschen intensiv in die Arbeit mit ein. Dabei arbeite sie nicht nur an der Persönlichkeit, ihr Ziel sei es auch, Ängste aufzulösen, konkrete Ziele zu formulieren und zu visualisieren. „Hundeerziehung soll authentisch und natürlich stattfinden, nicht nach Schema F“, betont sie. Gelinge es dem Menschen, zu sich selbst zu finden, sei auch die Arbeit mit dem Hund deutlich einfacher. „Unsere Hunde können nicht besser sein als wir selbst“, erklärt Haut dieses Konzept.

Um Ängste abzubauen – etwa dass ihr Hund bellt und an der Leine zieht, wenn er einem Artgenossen begegnet – leitet Manuela ihre Kunden an, dieses Szenario immer wieder in ihrem Kopf durchzuspielen. „Ich frage dann, was das Schlimmste ist, was passieren könnte“, sagt sie. „Je öfter sie dann diese Situation im Kopf durchspielen, desto weniger bedrohlich erscheint sie.“ Ziel sei es, das Gedankenkarussell zu beenden. Erst dann werde am Verhalten des Hundes gearbeitet. „Meist ist es dann gar nicht mehr so viel Arbeit, weil sich der Mensch schon verändert hat“, erklärt Haut. Dadurch werde die Kommunikation mit dem Hund klarer.

Beim Hund gehe es in erster Linie um die Erregungskontrolle. „Schafft der Hund es, sich in anspruchsvollen Alltagssituationen zu beherrschen oder ist er emotional?“, fasst Manuela Haut den Ansatz zusammen. Ziel sei es, dass der Hund gelassener und souveräner werde und sich am Menschen orientiere. Das habe nichts mit Strenge oder Schreien zu tun, betont die Hundetrainerin. "Der Hund muss lernen, zuzuhören.“ Dafür fährt Manuela Haut mit ihren Kunden auch an belebte Orte wie etwa den Bremer Unisee. Wichtig sei ihr ein individuelles Coaching, betont sie. „Ich möchte niemandem eine bestimmte Methode aufzwängen.“ Die Trainingseinheiten finden in einem Abstand von zwei bis drei Wochen statt, sodass das Erlernte in der Zwischenzeit vertieft werden könne.

„Hunde verkörpern für mich die pure Lebensfreude“, schwärmt Manuela Haut. Deswegen habe sie sich auch für den Namen ihrer Hundeschule entschieden. Wichtig sei es jedoch, dem neuen Familienmitglied nicht von Anfang an sämtliche Freiheiten zu gewähren. Diese könnten sich schnell zu einer unangenehmen Marotte entwickeln, warnt die Expertin. „Ich sage immer: Wenn ein Hund einzieht, muss er die Freiheit an der Garderobe abgeben“, erläutert sie. „Erst einmal müssen die Spielregeln erlernt und der Handlungsspielraum abgesteckt werden.“ Sei dies gelungen, könne der Hund seine Freiheit zurückbekommen. „Mein Leitfaden lautet: Authentische Hundeerziehung ist so liebevoll wie möglich und so konsequent wie nötig“, fasst Manuela Haut zusammen. Dabei solle sich der Hundebesitzer nicht von Hilfsmitteln wie Leckerli oder Leine abhängig machen, findet sie. „Die Gesamtkommunikation soll stimmen.“