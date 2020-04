Schon vor der Corona-Pandemie stiegen die Zahlen der häuslichen Gewalt im Landkreis Diepholz. (Maurizio Gambarini/dpa)

Landkreis Diepholz. Die eigenen vier Wände sind für Frauen laut Bundeskriminalamt einer der gefährlichsten Orte im Leben. Das galt schon vor Pandemie und Kontaktsperre. Da sich das Leben vieler Familien und Paarbeziehungen derzeit hauptsächlich zu Hause abspielt, können in der sozialen Isolation Stress und Spannungen ansteigen, was zu mehr häuslicher Gewalt führen kann.

Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten im Landkreis Diepholz rechnet daher mit steigenden Fallzahlen im Bereich Partnerschaftsgewalt und sexualisierter Gewalt. Entsprechende Erfahrungen zeigen sich laut Arbeitsgemeinschaft derzeit am Beispiel China. In der Volksrepublik habe sich die Anzahl der hilfesuchenden Frauen während der Zeit der Quarantäne bislang verdreifacht.

„Die Beschränkungen der Sozialkontakte und Mobilität erhöhen einerseits die Gefahr von Gewalt, erschwerend kommt aber hinzu, dass mögliche Verletzungen auch weniger auffallen, wenn Arbeitsstelle oder Sportverein nicht mehr aufgesucht werden können“, verdeutlicht die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Christina Runge. „Umso wichtiger ist daher die Achtsamkeit im eigenen Umfeld, beispielsweise in der Nachbarschaft. Auch Unterstützerinnen und Unterstützer können sich telefonischen Rat holen bei den Schutz- und Beratungseinrichtungen des Netzwerks gegen Häusliche Gewalt im Landkreis Diepholz.“

Denn für Betroffene von Gewalt kann es in der aktuellen Situation schwieriger sein, sich beispielsweise durch den persönlichen Besuch einer Beratungsstelle unauffällig Hilfe zu holen. Dennoch bestünden aber Möglichkeiten zur Beratung, wie die Gleichstellungsbeauftragten betonen, denn die offenen Beratungszeiten würden derzeit durch eine telefonische Beratung ersetzt. „Auch gilt in akuten Fällen eines Übergriffs natürlich nach wie vor das Gewaltschutzgesetz. Wegweisungen durch die Polizei greifen weiterhin, auch im Fall einer vorliegenden Quarantäne. Hier bemühen sich Polizei und Ordnungsämter um praktikable Lösungen“, stellt Doris Wieferich, Leiterin des Netzwerkes gegen Häusliche Gewalt im Landkreis Diepholz, heraus.

Jutta Stricker, Präventionsexpertin von der Polizeiinspektion Diepholz, weist darauf hin, dass Fälle der häuslichen Gewalt schon vor der Corona-Krise zugenommen hätten. So gab es laut Stricker im Jahr 2019 im gesamten Landkreis Diepholz 332 Fälle häuslicher Gewalt. „Damit zeigt sich auch bei uns ein Anstieg, der sich seit Jahren im Bundestrend darstellt“, sagt die Präventionsexpertin. Zum Vergleich: In den Jahren 2016 bis 2018 verzeichnete die Polizei im Landkreis 234, 280 und 314 Fälle.

„Frauen stellen mit 238 – wie in den Vorjahren auch – den deutlich größeren Anteil an Opfern häuslicher Gewalt dar“, berichtet Stricker. Allerdings gebe es ebenso männliche Opfer wie auch weibliche Tatverdächtige, ergänzt sie.

Doris Wieferich beschäftigt nicht nur ein möglicher Corona-bedingter Anstieg an Fallzahlen häuslicher Gewalt. Die Pandemie an sich schränkt auch die Möglichkeiten der Frauenhäuser ein. In den vergangenen Wochen hätten mehrere Frauen nicht aufgenommen werden können: „Wir hatten in einem Frauenhaus einen Verdachtsfall und mussten erst mal das Ergebnis des Corona-Tests abwarten“, schildert die Sozialpädagogin.

In den Häusern stehen in der Corona-Krise weniger Plätze als gewöhnlich zur Verfügung. „Wir wollen die größtmögliche Sicherheit bieten und können die Bewohnerinnen daher nicht auf engem Raum zusammenleben lassen“, begründet die Netzwerkleiterin das reduzierte Angebot und verweist auf die behördlichen Vorgaben. An die Beratungsstellen für Frauen und Mädchen in Syke, Sulingen, Diepholz und Stuhr kann man sich aber weiterhin wenden. Das Platzangebot des Frauenhauses in Diepholz selbst sei von neun auf fünf geschrumpft, sagt Wieferich, zurzeit gebe es dort noch einen freien Platz. Wobei man in der Kreisstadt noch Glück gehabt habe. „Wir sind in Diepholz erst vor ein paar Wochen in ein neues Gebäude gezogen. In den Appartements ist nun auch eine isolierte Unterbringung möglich“, erzählt die Sozialpädagogin.

Was mit hilfesuchenden Frauen passieren würde, wenn alle Frauenhäuser im Landkreis belegt sind?

„Dann müssten wir uns mit der Verwaltung abstimmen“, antwortet Wieferich. Denkbar wäre dann beispielsweise eine Unterbringung in Hotels. Die Netzwerkleiterin hofft, dass dieser Ernstfall nicht eintritt. „Vieles ist nicht vorbereitet“, sagt sie. „So eine Krise hatten wir noch nicht.“

Zur Sache

Unterstützungs- und Hilfsangebote für Ratsuchende im Landkreis

Das Frauen- und Kinderschutzhaus Diepholz ist erreichbar unter Telefon 0 54 41 / 13 73. Aufnahmeanfragen können montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr besprochen werden.

Die telefonischen Sprechzeiten der Beratungsstellen für Frauen und Mädchen in Bruchhausen-Vilsen, Diepholz, Stuhr, Sulingen und Syke sind montags von 15 bis 17 Uhr und donnerstags von 14 bis 16 Uhr. Frauen und Mädchen aus dem ganzen Landkreis können sich beraten lassen. Auch außerhalb der Sprechzeiten sind telefonische Beratungen möglich unter 0 54 41 / 9 92 37 99. Ferner kann in dringenden Fällen auch die Beratungs- und Interventionsstelle unter 0 54 41 / 59 16 94 kontaktiert werden. Alle Beratungs- und Schutzangebote stehen auch unter www.frauenhaus-diepholz.de.

Das Hilfetelefon gegen Gewalt berät in 17 Sprachen und ist täglich 24 Stunden kostenlos erreichbar unter 0 80 00 / 11 60 16. Online-Beratung ist möglich unter www.hilfetelefon.de. Hier besteht täglich zwischen 12 und 20 Uhr auch die Möglichkeit zur Beratung per Live-Chat.

Bei sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen steht die Beratungsstelle Papillon unter 0 54 41/ 9 76 28 26 und papillion@diepholz.de allen Ratsuchenden zur Seite. Das Hilfetelefon sexueller Missbrauch ist kostenlos erreichbar unter 08 00 / 2 25 55 30, und zwar montags, mittwochs und freitags von 9 bis 14 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 15 bis 20 Uhr sowie unter www.nina-info.de/hilfetelefon.

Außerdem weisen die Gleichstellungsbeauftragten darauf hin, dass Beratungen für werdende Mütter sowie Termine für Schwangerschaftskonfliktberatungen ebenfalls möglich sind. Kontakte sind rund um die Uhr zu erhalten über das Hilfetelefon Schwangere in Not, Telefon 08 00 / 4 04 00 20 (kostenfrei).

Personen, die befürchten, eine Gewalttat zu begehen oder gegenüber Kindern sexuell übergriffig zu werden, erhalten anonym und kostenfrei therapeutische Hilfestellungen unter der bundesweiten Nummer 08 00 / 7 02 22 40. Beratungszeiten sind montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr. Weitere Infos unter www.bevor-was-passiert.de.