Das Sport- und Gesundheitszentrum der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst soll 63 Quadratmeter größer werden. (Vasil Dinev)

Stuhr. Der Standort wurde ein Stück weit zur Streitfrage am Dienstag im Ausschuss für Jugend, Freizeit und Kultur. Die Mitglieder des Gremiums befassten sich mit dem Anbau eines Kardioraumes an das Sport- und Gesundheitszentrum der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst. Trotz Diskussion stimmte die Mehrheit schließlich für den Vorschlag.

Der Gesundheitssport werde so gut angenommen, dass der Seckenhauser Sportverein seinen Fitnessbereich um einen Raum für Kardio-Geräte erweitern möchte, erklärte Kerstin Frohburg in der Sitzung, die zuständige Fachdienstleiterin bei der Gemeinde. An den Fitnessbereich des Gesundheitszentrums an der Timmstraße 1 schließt der Außenbereich der Kindertagesstätte Seckenhausen an. Eine Grünrabatte um den jetzigen Fitnessraum bietet derzeit eine Art Barriere zwischen beiden Bereichen. Genau dort soll im Halbkreis die Erweiterung des Sport- und Gesundheitszentrums entstehen, die 63 Quadratmeter beansprucht. Holzrahmenbauweise soll es sein, Ziel ist eine kurze Bauzeit, um die Beeinträchtigung für den benachbarten Kindergarten möglichst gering zu halten, schilderte Frohburg. Optisch solle sich der Anbau in das Umfeld einfügen. 232 542 Euro sind für das Vorhaben einkalkuliert, der Zuschuss des Kreissportbundes Diepholz würde 30 Prozent betragen, außerdem sind die Voraussetzungen für eine Förderung durch die Gemeinde Stuhr erfüllt. Maximal 15 Prozent (rund 35 000 Euro) der Summe sind förderfähig.

Die bodentiefen Fenster des geplanten Anbaus, die zum Kindergarten-Gelände ausgerichtet sind, sollen beklebt werden. Und genau auf diese Sichtbeziehungen zwischen Sporttreibenden und Kindern, wie es genannt wurde, konzentrierte sich die Debatte. Der Elternsprecher der Kita Seckenhausen war mit vielen Fragen in die Sitzung gekommen. Er sorgte sich, ob nicht auch Fotos von den spielenden Kindern gemacht werden können, sollten die Fenster des Kardioraums geöffnet werden. Die Eltern wollten sichergehen, „dass wir uns da nicht ganz so auf die Pelle rücken“.

SPD-Fraktionsvize Dennis True befand das Vorhaben für positiv. Damit würde eine Alternative abseits der großen Fitnesstempel geschaffen. Er wollte aber auch von der Gemeindeverwaltung wissen, warum von den ursprünglichen Plänen, im hinteren Bereich des Grundstückes zu bauen, abgewichen worden war. Uwe Schweers (CDU) wiederum beharrte auf die Rundbogen-Lösung.

Wie Kerstin Frohburg erklärte, ist ein Bauantrag noch nicht erstellt worden. Weil es ein rares Angebot ist, sieht die Verwaltungsmitarbeiterin auch keinen Grund, um von einer stärkeren Verkehrsbelastung durch die Erweiterung auszugehen. Auch die bisherige Feuerwehrzufahrt werde „nicht angetastet“, nur eben Grünfläche weggenommen. Der Rundbogen sei architektonisch so vorgesehen, weil die Übungsgeräte im Rund angeordnet werden sollen. Die Fenster, beruhigte Frohburg die anwesenden Eltern, sollen blickdicht beklebt und während des Betriebs der Kita, wie es auch derzeit vereinbart ist, nicht geöffnet werden. Dass Fitnessbereich und Kita sich so nah sind, hieß Brigitte Großejung (SPD) nicht gut. „Das ist ein Störfaktor“, sagte sie. Die Sozialdemokratin zweifelte an, dass die Fenster im Sommer durchweg geschlossen bleiben. Sie und Parteikollege True sprachen erneut für den alternativen Standort aus.

Gänzlich überzeugt von dem Vorhaben zeigte sich hingegen Alexander Carapinha Hesse (FDP). Seckenhausen verändere sein Gesicht, da sei es nur passend, wenn sich auch die TSG erweitert. Grundsätzlich seien mit der Sportstätte, der Kindertagesstätte und der Grundschule Seckenhausen drei große Institutionen in dem Bereich der Timmstraße ansässig. „Abzuwägen ist schwierig“, sagt Carapinha Hesse, der die Rolle des Sportvereins hervorhob: „Das ist sowas wie ein Dorfmittelpunkt.“

Ein Plädoyer für den bestehenden Entwurf gab Ulrich Richter ab, Stuhrs Erster Gemeinderat. Er wies darauf hin, dass dieser bereits einen Kompromiss darstelle. „Auch die TSG hat Abstriche gemacht“, sagte er. Es sei zwar eng in dem Bereich, das Freigelände des Kindergartens sei aber „sehr großzügig bemessen“. Da werde „kein riesiger Anbau“ hingesetzt, argumentierte der Erster Gemeinderat. Die Veränderung fasste er wie folgt zusammen: „Die Anzahl der Fenster wird um ein, zwei erhöht und rückt näher in den Raum.“ Er wolle nicht unterstellen, dass Fenster entgegen der Vereinbarung während der Kitazeit doch geöffnet werden. Zu der Standortfrage äußerte Ulrich Richter, dass es zwar eine Option gewesen wäre, den Raum nach hinten raus zu bauen, nur hätte das gravierende Veränderungen am bestehenden Gebäude der TSG bedeutet, nämlich „das ganze Gebäude von links nach rechts zu ziehen.“

Final ging es in die Abstimmung über die Gewährung des Zuschusses durch die Sportförderung der Gemeinde und den Abschluss eines Vertrages zur Umsetzung. True erklärte, dass sich seine Fraktion enthalten werde. Es gab neun Ja-Stimmen und vier Enthaltungen.