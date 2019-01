Regional relevanter Einzelhandel in Brinkum-Nord am Kreuzungsbereich A1 und B6 soll sich noch weiter verdichten. (Jonas Kako)

Die Kritik der Nachbarn lässt die Stuhrer Politik nahezu unbeeindruckt. Somit hat die Ansiedlung eines Sportartikelfachmarktes, bei dem es sich um die Kette Decathlon handeln soll, am Donnerstag mit Leichtigkeit die nächste Hürde genommen. Vom Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt der Gemeinde Stuhr gab es ein geschlossenes Ja. Damit sprachen sich die Mitglieder auch dafür aus, im Flächennutzungsplan nicht die zweckgebundene Verwendung „Sportfachmarkt“, sondern allgemeiner gefasst „Einzelhandel“ festzulegen. So soll die Fläche im Kreuzungsbereich von A1 und B6 in Brinkum-Nord weiter verdichtet werden. Der Fachmarkt mit einer geplanten Verkaufsfläche von 3800 Quadratmetern soll den Freiraum zwischen Toom-Baumarkt und Teppich Kibek füllen.

Wie eine Mitarbeiterin des Büros Ingenieurplanung Wallenhorst (IPW) in der Sitzung darlegte, habe es bei der Bürgerversammlung im Frühjahr 2018 „so gut wie keine Besucher“ gegeben. Vonseiten der Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden allerdings seien zahlreiche Stellungnahmen gekommen. Der Streit konzentriert sich im Kern darauf, dass Decathlon Artikel im Kernsortiment verkauft, die gemäß dem Landes-Raumordnungsprogramm (LROP) als zentrenrelevant gelten. Dabei sollen diese eher den Innenstädten vorbehalten sein. Besonders Delmenhorst und Bremen hatten Bedenken angemeldet.

Es hat bereits eingängige Prüfungen gegeben, erklärte die Mitarbeiterin. Weder die Untersuchungen zu Umweltbelastung noch zur Immission seien besonders auffällig. Für Frank Schröder (CDU) ergab sich aus der Vielzahl an Protokollen zu dem Thema „kein Fragebedarf“. Daher seine knappe Antwort: „Wir werden zustimmen.“ Dies wolle auch die FDP, sagte Jan-Alfred Meyer-Diekena. Da gab es aber noch ein paar Punkte zum Verkehrsgutachten, die der Ratsherr erläutert haben wollte. Diesem lägen Werte zugrunde, die an einem Dienstag an der Kreuzung Carl-Zeiss-Straße und Bremer Straße entstanden seien. Meyer-Diekena befürchtete, dass das Ergebnis angesichts dessen, was an den Wochenenden in Brinkum-Nord los ist, nur bedingt repräsentativ sein könnte. Außerdem fragte er, ob die Baufläche neben dem Bäcker Weymann bei der Betrachtung mit einbezogen worden sei, und wie sich dies auf den Verkehr ausüben könnte. Der Liberale stellte die Frage nach einem Kreisel in den Raum, um dem Autoverkehr auch zukünftig Rechnung tragen zu können. Außerdem sieht er das Ergebnis der Shell-Studie, der Verkehr würde bis 2040 massiv abnehmen, kritisch.

Das Verkehrsgutachten basiere im Wesentlichen auf ebendieser Studie, sagte der Fachdienstleiter der Stadtplanung in der Gemeinde Stuhr, Christian Strauß. „Man kann über die Punkte streiten“, lenkte er ein. Die Planungsfreiheit für die Bebauung an der B6 liege beim Bund. Er sehe generell „keinen Grund, das in Zweifel zu ziehen.“ Wer sich an der betreffenden Stelle bei Weymann ansiedeln wird, sei noch nicht zu sagen. Für Strauß lautet die Devise abwarten. Ob Kreisel oder zweiter Rechtsabbieger – „wenn es zur Ansiedlung kommt, wäre eine weitere Verkehrsbetrachtung notwendig.“ Vor der Abstimmung betonte Rolf Meyer noch, dass die SPD die Erweiterung der Verwendungsmöglichkeit der Fläche positiv auffasse. „Das lässt uns für die Zukunft mehr Handlungsspielraum, wenn sie für den Einzelhandel festgelegt wird.“