Hier soll der Sportartikel-Fachmarkt hin – auf die Grünfläche zwischen Toom-Baumarkt und Teppich Kibek. (Jonas Kako)

Das Unternehmen will, die Gemeinde Stuhr hat naturgemäß auch nichts dagegen, jetzt liegt es an der Politik. Daran, die Voraussetzung zu schaffen für eine Ansiedlung von Decathlon in Brinkum-Nord. Der französische Hersteller und Händler von Sportgeräten und -bekleidung mit deutschem Sitz im baden-württembergischen Plochingen würde eine seiner nächsten Niederlassungen gern auf der Freifläche zwischen Toom-Baumarkt und Teppich Kibek errichten. Denn auf der bundesweiten Filialnetz-Karte des Unternehmens ist der Großraum Bremen noch leer. Die nächsten Geschäfte befinden sich in Oldenburg und Bremerhaven, dann erst wieder in Hamburg, Hannover oder Bielefeld.

Eine Decathlon-Sprecherin bestätigte auf Anfrage das Interesse an der Lage im Kreuzungsbereich der Robert-Bosch-Straße und der Gottlieb-Daimler-Straße: „Der Standort Stuhr ist für uns ideal, da er als gewachsener Einzelhandelsstandort schon bekannt und etabliert ist. Zudem gibt es dort schon ein umfangreiches Sportangebot, das wir mit unseren sportlichen Eigenmarken ideal ergänzen können.“ Und weiter heißt es von Seiten der Firma: „Unser Ziel ist es, dass unsere Kunden unsere Produkte überall und zu jeder Zeit erwerben können. Daher möchten wir generell noch näher an unseren Sportlern in Deutschland sein. In diesem Zusammenhang stufen wir die Region Bremen mit ihren Vereinen und Naherholungsgebieten als sehr sportlich ein.“ Auch in Brinkum-Nord sollen rund 70 Sportarten unter einem Dach angeboten werden, „was uns deutschlandweit einmalig macht“.

Gesamtverkaufsfläche von bis zu 3800 Quadratmetern

Wie aus der Vorlage zur Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung und Umwelt am kommenden Donnerstag, 8. Februar, hervorgeht, will Decathlon im östlichen Teil des Gewerbegebiets Brinkum-Nord einen Sportartikel-Fachmarkt mit einer Gesamtverkaufsfläche von bis zu 3800 Quadratmetern entstehen lassen. Davon sollen rund 2500 Quadratmeter auf sonstige Sportartikel wie Sportgeräte, Camping, Fahrräder und Zubehör sowie Zoobedarf entfallen. Auf dem Rest würden Sportbekleidung und Sportschuhe angeboten.

Zunächst sind aber ein neuer Bebauungsplan „Brinkum Nord Sportfachmarkt“ aufzustellen und der Flächennutzungsplan entsprechend anzupassen. Aus rechtlicher Sicht steht dem nach Auffassung der Stuhrer Gemeindeverwaltung nichts entgegen. So fallen laut einer Untersuchung der GfK Geomarketing GmbH die angedachten Waren in die Kategorie „nicht zentrenrelevante Sortimente“. Heißt: Sportartikel sind in den zentralen Versorgungsbereichen der Gemeinde Stuhr bislang nicht vorhanden und künftige Ansiedlungschancen in den Ortskernen werden als sehr gering eingestuft.

Zu erbringen ist ein Nachweis darüber, dass das angrenzende Hauptverkehrsnetz eine ausreichende Leistungsfähigkeit besitzt, um die zusätzlichen Verkehrsmengen zu bewältigen. Laut Sitzungsvorlage kam die PGT Umwelt und Verkehr GmbH im Februar 2017 zu dem Schluss, dass der geplante Sportfachmarkt nur eine „vergleichsweise moderate Steigerung des Verkehrsaufkommens“ zur Folge haben würde.

Stuhrs Wirtschaftsförderer Lothar Wimmelmeier wollte den Namen Decathlon auf Nachfrage nicht direkt kommentieren. Er sagte mit Blick auf die anstehende Fachausschusssitzung nur grundsätzlich: „Ich freue mich über jedes Unternehmen, das bereit ist, Arbeitsplätze und Steuereinnahmen nach Stuhr zu bringen.“ Ansonsten will er es dem Ingenieurbüro IPW überlassen, die Planungen im Gremium näher vorzustellen.

Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt der Gemeinde Stuhr tagt am Donnerstag, 8. Februar, ab 18 Uhr öffentlich in Sitzungsraum 145/146 des Rathauses. Weitere Themen sind die Erweiterung des Gewerbegebiets Brinkum-Nord in westlicher Richtung sowie die Benennung einer Straße an der neuen Kita Neukrug.