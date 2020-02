Stuhr. Kaum hat der Stuhrer Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss für die Decathlon-Ansiedlung in Brinkum-Nord gefasst (wir berichteten), macht die Stadt Delmenhorst Ernst. Wie angekündigt, wird sie beim Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht Normenkontrollklage einreichen, sobald der entsprechende Bebauungsplan rechtsverbindlich geworden ist. Das teilt Stadtsprecher Timo Frers mit. Zuvor hatte die benachbarte Stadt eine Beschwerde beim Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz eingereicht. Eine Antwort stehe bislang noch aus, so Frers. Die Stadt Delmenhorst kritisiert, dass der Sportfachmarkt Decathlon Artikel führt, die das Landes-Raumordnungsprogramm (LROP) als zentrenrelevant einstuft. Potenziell befürchtet sie eine Gefährdung ihres Einzelhandels.

Der Landkreis Diepholz als regionale Raumordnungsbehörde wiederum sah durch das Vorhaben das sogenannte Kongruenzgebot missachtet. Die Stuhrer Verwaltung hielt dagegen, sodass Stadtplaner Christian Strauß bei der Ratssitzung am Mittwoch verkündete, dass der Landkreis „keine rechtlichen Bedenken mehr“ habe. Die noch ausstehende Antwort auf die Beschwerde der Stadt Delmenhorst hatte die Fraktionen von Grünen und SPD im Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt in der vergangenen Woche verunsichert. „Wir würden es Ihnen nicht vorlegen, wenn wir nicht davon überzeugt wären“, hatte Strauß versucht, Zweifel aus dem Weg zu räumen. Trotzdem kamen aus beiden Lagern Enthaltungen. In der Ratssitzung hatte sich die SPD-Fraktion geschlossen enthalten. Die anderen Fraktion vertrauen auf die Argumentation der Verwaltung und stimmten mit Ja.