Die Suchaktion der Beamten endete erfolgreich. (Symbolbild) (Björn Hake)

Die Polizei hat von Montagnachmittag bis in die Abendstunden eine demente und orientierungslose Frau gesucht. Die 75-Jährige verließ ihr Haus an der Pillauer Straße und war daraufhin verschwunden, heißt es im Polizeibericht. Recherchen im Wohnhaus, im Garten und bei Kontaktpersonen blieben vorerst erfolglos. Auch der Polizeihubschrauber konnte die Frau nicht finden. Erst als die Beamten am Abend einen Suchhund einsetzen wollten, fand eine Streife die Frau auf einem Acker am Delmenhorster Stadtrand. Die Beamten brachten die 75-Jährige anschließend wohlbehalten wieder nach Hause.