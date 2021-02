Physiotherapeut mit zahlreichen Zusatzqualifikationen und gleichzeitig Heilpraktikerausbildung: Werner Segendorf praktiziert seit 25 Jahren an der Melcherstätte in Brinkum. (Michael Galian)

Stuhr-Brinkum. Das Fitnessstudio im Untergeschoss des Therapiezentrums Segendorf war vor 25 Jahren noch eine absolute Neuheit in der Umgebung. „Wir wollten gerne auch mit Kraftgeräten arbeiten. Hier gab es damals noch kein Fitnessstudio“, sagt Werner Segendorf über die in seiner Praxis an der Melcherstätte in Brinkum angebotene Medizinische Trainingstherapie. Der Physiotherapeut war zuvor selbst im Sportbereich tätig gewesen und wollte über die Behandlung hinaus auch vorbeugende Angebote schaffen, damit Bewegungsbeschwerden erst gar keine Chance haben. An die 100 Anmeldungen gab es für die Präventionskurse damals, inzwischen liegt die Teilnehmerzahl bei gut 40. Wobei diese aufgrund der Pandemie derzeit überhaupt nicht stattfinden, sondern nur die erforderlichen Behandlungen. Die Kurse bestehen aus einer halben Stunde Gymnastik im Übungsraum im Obergeschoss der Praxis und einer halben im Fitnessstudio unten. Segendorf selbst geht die Stufen zwischen den beiden Bereichen mit federnden Schritten. Bewegung ist ja auch sein Beruf.

In erster Linie, sagt Segendorf, kommen die Patienten nach Knie- und Hüftoperationen sowie nach Brüchen und Frakturen, oft auch nach Sportverletzungen, zu ihm in die Praxis. Auch neurologische Fälle wie Parkinson oder MS und Schlaganfall-Patienten übernimmt das Therapiezentrum. Doch: „Die Nummer eins sind Rückenbeschwerden“. Das Homeoffice hinterlässt außerdem bei vielen schon jetzt deutliche Spuren. „Der Laptop steht auf dem Küchentisch und das acht Stunden am Tag – das spiegelt sich dann schon wider“, beschreibt Segendorf ein nicht seltenes Arbeitsplatz-Szenario der Gegenwart.

Patienten werden jünger

Als der 63-Jährige vor 25 Jahren in Brinkum anfing, waren die Patienten mit Bewegungsbeschwerden meist älter. Nun sei der Trend ein anderer. „Der Bewegungsverlust ist in den vergangenen Jahren deutlich zu merken gewesen, stärker als vor 20 Jahren. Die Leute mit Problemen werden immer jünger.“ Die Ernährung verändere sich, es werde mehr gesessen und der Sport laufe meist organisierter ab. Das zeige sich auch schon bei den Jüngsten. „Bei etwa 45 Prozent der Kinder sind Bewegungsstörungen zu erkennen. Die kommen ja erst noch nach“, sagt Segendorf. Ihm fehle oft die gesunde Mitte zwischen absolutem Bewegungsmangel auf der einen und Extremsport auf der anderen Seite.

Die Praxis an der Melcherstätte 6 hatten Werner Segendorf und seine Frau Iris Kaemena 1996 übernommen. Damals war dort eine Massagepraxis mit Sauna ansässig. Die Sauna kam aus dem Keller, das Fitnessstudio dafür hinein. In Bremen lernte er einst selbst den Beruf des Masseurs, später in Meppen ließ er sich zum Physiotherapeuten ausbilden. Stehen geblieben ist er seither nicht. „Die Physios sind ein sehr fortbildungsfreundliches Völkchen“, sagt Werner Segendorf und lacht. Früher hatten Zusatzausbildungen relativ weite Fahrten bedeutet. In manueller Therapie ließ sich der Physiotherapeut etwa in Österreich ausbilden. Heute sei die Region diesbezüglich aber weitaus besser aufgestellt.

Vor der Eröffnung der Brinkumer Praxis war Segendorf acht Jahre freiberuflich tätig gewesen. Als Sportphysiotherapeut hatte er zudem Handball-Mannschaften bis zur zweiten Liga betreut. Neben dem Praxisinhaber gehören noch eine weitere Vollzeitkraft sowie eine Masseurin mit Zusatzqualifikation in Sachen Lymphdrainage- und Fußreflexzonentherapie in Teilzeit zum Behandlungsteam. Erstere ist ein bekanntes, jüngst zurückgekehrtes Gesicht in der Praxis. Milena Wagner hatte bereits nach ihrer Ausbildung in Brinkum gearbeitet und war vorübergehend bei den Fußball-Damen des VfL Wolfsburg im Einsatz. Angedacht ist auch, dass sie einmal die Praxis übernimmt, sagt der Chef, der aber noch nicht ans Aufhören denkt. Die administrative Leitung des Therapiezentrums ist Aufgabe von Segendorfs Ehefrau Iris Kaemena, eine weitere Kollegin übernimmt die Terminvergabe und Patientenbetreuung.

Seine Arbeit versteht Werner Segendorf, der auch als Heilpraktiker ausgebildet ist, als ganzheitlich. Er sieht sich an, wie sich jemand bewegt und wirft einen Blick auf das Gesamtbild des Patienten. Bei Rückenbeschwerden etwa müsse er auch beachten, was derjenige arbeitet, wie er dort sitzt, wie ansonsten die regelmäßigen Bewegungen aussehen. „Jemanden aus dem Handwerk muss man anders behandeln als jemanden aus dem Büro“, sagt er. Und auch die Themen Ernährung und Gewichtsreduzierung spielen oft in den Bereich mit hinein. Bewegungsmangel, sagt Segendorf, widerspricht der menschlichen Natur. Daher lautet das Credo der Praxis: „Turne bis zur Urne.“