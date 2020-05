Die erhöhten Sicherheitsbestimmungen im Zuge der Corona-Pandemie galten bereits, als Hartmut Specht Blutstammzellen spendete. (DKMS)

Stuhr-Brinkum. Hartmut Specht ist es gewohnt, Leben zu retten. Seit 35 Jahren ist er ehrenamtlicher und seit 1999 hauptberuflicher Feuerwehrmann. In diesem Februar aber war etwas anders: Es kam plötzlich auf ihn ganz allein, nicht auf die Gemeinschaftsleistung an. Der Brinkumer erhielt die Nachricht, dass er als Spender von Stammzellen infrage kommt. Vor acht Jahren hatte er sich bei der DKMS (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei) registrieren lassen, nachdem ein Feuerwehrkamerad aus Bassum an Leukämie erkrankt war.

Dass er nun Jahre später jemandem womöglich das Leben retten kann, war für Specht „riesig emotional“, ihm seien die Tränen gekommen. Ein Gesicht und einen Namen hat die erkrankte Person für ihn zwar nicht, aber sie ist dennoch da – und begleitet seither Spechts Gedanken. Nach einer Blutuntersuchung, die bestätigte, dass der Brinkumer als Spender geeignet ist, erfolgte Mitte März eine Voruntersuchung in einer Kölner Entnahmeklinik. Von der DKMS erfuhr der 51-Jährige dann, dass die Person, die auf seine Blutstammzellen angewiesen ist, männlich, über 30 ist und in Deutschland lebt. „Da wurde es jetzt persönlich“, sagt Specht. Die Spender-Datenbank ist weltweit verknüpft, was die Dimension für den Brinkumer noch größer macht: Er ist unter all den Menschen auf der Welt, die sich haben registrieren lassen, derjenige mit der größten Übereinstimmung, so etwas wie ein genetischer Zwilling des an Blutkrebs Erkrankten.

Mit dem Tag der Zusage beginnt für den Empfänger der Stammzellen gleichsam eine kritische Zeit, denn sollte es durch irgendwelche Umstände nicht zur Spende kommen, verringert das seine Überlebenschance. „Die Stammzellen werden bei der Chemo zerstört, um neue übernehmen zu können“, erklärt Specht. Für ihn hieß das: „Bloß vorsichtig sein“. Er nennt das eine „gute Verantwortung“, die er in den zwei Wochen von der Voruntersuchung bis zur Spende getragen hat. Nicht nur für seines, vor allem auch für ein fremdes Leben. Es war auch die Zeit, in der die Corona-Infektionswelle auf Deutschland zurollte. Specht begab sich in freiwillige Quarantäne, um kein Risiko einzugehen. Zumal er sich vier Tage vor der Blutwäsche in der Kölner Entnahmeklinik morgens und abends ein anreicherndes Mittel für Stammzellen spritzen musste. Dessen Nebenwirkungen ähneln mit grippeähnlichen Symptomen wie Gliederschmerzen und Fieber denen des Coronavirus. In der Anfangszeit sei außerdem noch unklar gewesen, ob das Virus über Stammzellprodukte übertragen werden kann, sagt Specht.

Bei der Blutwäsche oder auch Apherese werden die angereicherten Stammzellen aus dem Blut gewonnen – knapp 500 Mil­li­li­ter waren es bei Specht. Die Verweildauer in der Klinik wird vorher anhand der Stammzellen errechnet, die sich angereichert haben müssten. Die Empfängerklinik teilt zudem die Menge mit, die sie benötigt. Nach vier Stunden und einer weiteren halben Stunde zur Überwachung des Gesundheitszustandes verließ Specht die Klinik. Etwas erschöpft habe er sich gefühlt, mehr nicht. Zwei Tage sind zur Sicherheit für die Entnahme festgesetzt, falls am ersten Tag nicht genügend Stammzellen gewonnen werden können. Hartmut Specht und seine Ehefrau aber fuhren noch am selben Abend zurück – auch wegen der Corona-Situation.

Er weiß, dass die Spende am nächsten Tag in der Empfängerklinik angekommen ist. Mehr aber nicht. Und vielleicht wird er nie erfahren, wie es dem Erkrankten ergangen ist, ob er mit seinen Stammzellen helfen konnte. Die DKMS ermöglicht auf Wunsch einen Briefkontakt, frühstens nach zwei Jahren wäre sogar ein Kennenlernen möglich. „Es ist wie so ein Blind Date. Zu Anfang sucht man sich, dann schreibt man sich und irgendwann bekommt das Gegenüber ein Gesicht und wird zur Person“, zeichnet Specht ein plastisches Bild von dem Prozess. Für zwei Jahre ist er auch in der Spender-Datei gesperrt, damit eine erneute Spende für den ausgewählten Empfänger möglich ist.

Selbst wenn er nie erfahren würde, wem er Stammzellen gespendet hat, störe ihn das nicht. „Wenn derjenige anonym bleiben will, ist das für mich völlig legitim“, sagt Hartmut Specht, der als feuerwehrtechnischer Beamter Dozent an der niedersächsischen Landesfeuerwehrschule ist und zudem im Ehrenamt als Zugführer bei der Brinkumer Ortsfeuerwehr und stellvertretender Kreisbrandmeister aktiv ist. Bei der freiwilligen Feuerwehr sei es nicht ungewöhnlich, dass die Einsatzkräfte im Nachhinein nichts über den Gesundheitszustand von Menschen erfahren, die zu Schaden gekommen sind. Eine Rückmeldung sei nicht die Regel, komme inzwischen aber immer häufiger vor. „Das ist aber okay. Daran ist man gewöhnt. Vielleicht kommt daher meine Einstellung: Wenn ich nichts höre, ist das halt so“, sagt Specht. Für den gebürtigen Ostfriesen zählt nur, geholfen zu haben.

Bei der DKMS fühlt sich Hartmut Specht gut aufgehoben, wie er sagt. Er nennt es einen „Full Service“, da das gemeinnützige Unternehmen auch bei möglichen Komplikationen nach der Spende Ansprechpartner sei. 30 Tage nach der Spende erfolge eine Nachuntersuchung in Zusammenarbeit mit dem Hausarzt. Er habe nur leichte Gliederschmerzen gehabt als Begleiterscheinung zu dem gespritzten Mittel zur Anregung der Stammzellen-Bildung. Ob der schmerzfreien Behandlung sagt er: „Man kann nichts Besseres für jemand anderen tun mit so wenig Aufwand.“