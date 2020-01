Mit ihren Lieblingsstücken aus dem Bereich Oper kommen "The Cast" nach Kirchweyhe in die KGS. (Björn Hake)

Zart beginnt der Klang des Pianos die Halle zu erfüllen. Opernstimmen gesellen sich hinzu und umschmeicheln die Musik, während sechs Gestalten zur Bühne schreiten, hinaufgehen und ihre Darbietung den Höhepunkt erreicht. Im Video des Internetauftritts der Musiker verstummen sie alle gemeinsam beim letzten Anschlag des Pianisten. Applaus brandet auf. Soweit, so gewohnt, doch nach kurzer Interaktion mit der ersten Reihe wird einer jungen Frau auf die Bühne geholfen und die Sänger beginnen gemeinsam mit ihr eine humoristische Arie zu singen. Gelächter erklingt, der Abend beginnt. Soweit, so ungewohnt, willkommen bei The Cast – der Opern-Band.

2019 traten die sieben Musiker, sechs Sänger und ein Pianist, erstmals in Weyhe auf. Am Sonnabend, 15. Februar, ab 20 Uhr kommen sie nun erneut ins Forum der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Kirchweyhe an der Hauptstraße 99. Das Programm heißt „Die Rockstars der Oper“. Das Ensemble besteht aus Mitgliedern aus den Vereinigten Staaten, Kanada, Chile, China und Deutschland. Es hat seinen Sitz in Hamburg.

Klassischer Gesang mal anders

„Es lohnt sich, weil man wirklich hochklassigen Gesang präsentiert bekommt, auf eine Art und Weise, wie Sie das ziemlich sicher noch nie zuvor gesehen haben“, wirbt Sänger Till Bleckwedel in einem zurückliegenden Interview mit der WESER-KURIER-Redaktion für den Ansatz der Gruppe. „Wir bieten einmal einen sehr guten Einstieg, aber wir bieten eben auch die Substanz“, beharrt er im Namen der internationalen Künstler. Dies sei übrigens für Deutschland gar nicht unüblich: „Deutschland ist im Prinzip das für die Oper, was Hollywood für den Film ist“, beschreibt Bleckwedel die Musiklandschaft. Aus aller Herren Länder kämen Musiker im Land zusammen. Die Mitglieder von The Cast sind neben diesem Engagement teils auch noch auf den üblichen Bühnen der deutschen Opernszene vertreten.

Bei der jungen Truppe handelt es sich laut der Weyher Kulturbeauftragten, Tina Fischer, um „großartige Musiker“ mit Opernstimmen. Mozart und Verdi sollen dabei nicht tragend daherkommen, sondern „charmant“ und „witzig“, kurzum als „moderne Interpretationen“. Dabei habe The Cast ein Programm mit seinen Lieblingsstücken aus der Oper erarbeitet. Die klassischen Werke sollen dem Publikum auf „erfrischend witzige Art“ näher gebracht werden, das eher weniger Draht zum Genre Oper hat. „Wir behalten den klassischen Stil, aber präsentieren das Ganze in einem Rahmen, der eher an ein Pop- oder Rockkonzert angelehnt ist“, sagte Bleckwedel im Interview. Dabei ist aber nicht zu erwarten, dass die Gruppe den ein oder anderen Rocksong darbietet, sie teile aber zum Beispiel die Opernwerke anders auf und singe sie beispielsweise mit mehreren Sängern. Bei ihren Shows stehe letztlich aber der Spaß und die Interaktion mit dem Publikum im Vordergrund, denn die Künstler singen nicht nur, sondern plaudern aus dem Nähkästchen von vergangenen Auftritten oder erklären, was an diesem oder jenem Stück für sie besonders ist.

Die Gemeinde Weyhe teilt mit, dass der Vorverkauf noch läuft. Es seien noch einige Karten verfügbar. Diese sind zum Preis von 18 Euro (ermäßigt 16 Euro) im Bürgerbüro der Gemeinde zu den Öffnungszeiten des Weyher Rathauses, Rathausplatz 1, erhältlich, ebenso an der Abendkasse. Die Öffnungszeiten des Bürgerbüros sind von montags bis mittwochs von 7.30 bis 17 Uhr, donnerstags von 7.30 bis 18.30 Uhr und freitags von 7.30 bis 12 Uhr. Vorbestellungen sind nach Angaben der Verwaltung nicht möglich. Der Einlass zum Konzert ist ab 19.30 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr.